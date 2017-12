アカデミー賞最有力候補の作品「LA LA LAND」が2017年2月24日に公開されます 新品 セレブレザー 本革 毛皮 リアルムートンダッフルコート ファー ボア M-4XL イエロー ブラウン 黄色 茶 メンズ。

待ちきれなくて予告を周回している方もいるかと思います ホビー・エトセトラ ROTHCO(ロスコ) N-2Bフライトジャケット ROGT7190 ブラック L。

もう少しで公開ですので辛抱して待ちましょう!

超話題作ゆえ、どうしても宣伝が目に入ってしまうLA LA LAND。折角ならば、関連する知識を蓄えて鑑賞した方がもっと映画を楽しめるはず!

という訳で、公開までの期間できるだけ予備知識をお伝えするコーナー「LA LA LANDに向けて予習しよう!」は今回第二回目となります。

前回は、エマ・ストーンについての記事を書きました 【FDMTL(ファンダメンタル)】【予約販売3月上旬~中旬】FA18-JK18S-REFLECTIVE KIMONO COAT コート。

(記事はこちら→LALALANDに向けて予習しよう!:①エマ・ストーンの人生は「ミア」そのもの)

第二回目はLA LA LANDの主演を張った俳優、「ライアン・ゴズリング」について特集を組もうと思います!それではお楽しみください!

(出典:givetake.comより)

本名:Ryan Thomas Gosling(ライアン・トーマス・ゴズリング)

生年月日:1980年11月12日

(2017年現在36歳)

出身:カナダ オンタリオ州 ロンドン

↓場所はココ!



生まれはカナダの五大湖に囲まれた自然豊かな場所です。羨ましいですね!

ライアンは子役時代から役者の仕事に携わっており、キャリア年数で言ったらかなりのベテラン俳優です。

子供時代から歌を歌うことが好きだったというライアンは、カナダのテレビ番組「ミッキー・マウス・クラブ」のオーディションを受け、

およそ17000人の応募者の中から見事レギュラーを獲得しました。1993年の出来事です。

そこから2年間程、同番組でレギュラーとしてテレビ出演を果たしました Columbia コロンビア メンズ 男性用 長袖 ファッション ボタンシャツ Columbia コロンビア Big & Tall Tamiami(TM) II S/S - Miami。

彼の同期は現在も活躍している名だたる女優俳優・歌手たちがいます。「ジャスティン・ティンバーレイク」「クリスティーナ・アギレラ」「ブリトニー・スピアーズ」「ケリー・ラッセル」等です 【クーポン利用で500円オフ】スーツ メンズスーツ ビジネス スーツ グレー バーズアイ(無地織柄) レギュラースーツ 2017 秋冬スーツ ワンタック 洗えるパンツウォッシャブル機能 2R5C64-33。

特にライアンはジャスティン・ティンバーレイクとの親交が深く、仕事をしながら一緒に住んでいた時期もあったようです。

この動画で、ライアンとジャスティンが共演している場面を見ることができます。

二人ともかなり若い!(笑)

でも面影はなんとなくあって、このころから顔立ちが良いんだな〜なんて思ってしまいますね!

ミッキー・マウス・クラブがきっかけとなり、ライアンは1996年に「フランケンシュタインと僕」という作品で初めて映画デビューを果たします。

この映画のライアンもかなり若いです。若い彼を鑑賞してみたい方は是非この作品を手にとってみて下さい ザ ショップ ティーケー THE SHOP TK Lee コールストレートパンツ (ネイビー)。

その後彼は拠点をロサンゼルスに移し、「The Belieber」という映画で初主演を務め、この作品がサンダンス映画祭で賞を受賞します。映画評論家たちから高い評価を得たことから、この作品でライアンの知名度が一気に上昇していきます。

「16歳の合衆国」「完全犯罪クラブ」などの作品に出演を重ねた後

2004年公開の「君に読む物語」で世界的にブレイク。

ラブストーリーの金字塔として今でも名作として知られていますね。

また、映画「Drive」でも主演を張り、この作品でも一躍有名となりました。

2006年には「Half Nelson」でインデペンデント・スピリット賞主演男優賞、アカデミー主演男優賞にノミネート アンダーアーマー メンズ ボトムス・パンツ ショートパンツ【UA Shoreline Shorts】Asphalt Heather/Glacier Gray。

2007年には「ラースと、その彼女」でゴールデングローブ賞主演男優賞(ミュージカル・コメディ部門)にノミネートされています。

