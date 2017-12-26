料金

お一人様 ￥5,093（5,500） ※サービス料込み



【2時間飲み放題付きプラン】お一人様 ￥7,000

【3時間飲み放題付きプラン】お一人様 ￥7,500

※飲み放題付きプランは、消費税・サービス料込みの料金です。