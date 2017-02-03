SR-PW187-W パナソニック 可変圧力ＩＨジャー炊飯器 Wおどり炊き 1升炊き【smtb-k】【ky】【KK9N0D18P】 ○○ 北欧 532P15May16の新品本物

ぼくらの協会で取り組んでいる「子どもの言葉を引き出すプロジェクト」。学校で授業をすると、子どもたちの笑顔からとても元気をもらいます（そしてなおかつ、「こぐれせんせい」がモテモテの状態になります笑）。

当協会認定資格の「キッズ作文トレーナー」を取得して、そのプロジェクトをぼくと一緒に盛り上げてくれませんか？

キッズ作文トレーナーになると

お子さん、近所の子どもたちに、言葉の引き出し方を教えることができます

ぼくが登壇する小中学校での授業に、サポーターとして加わり、一緒に子どもたちの変化を体感できます。 （子どもたちは、自分の言葉で話せたとき、「ドヤ顔」になりますよ＾＾）

協会が出展する文科省や教育委員会のイベントに参加できます。

この、子どもたちに自信と伝える喜びを与えるプロジェクトに、ぜひ あなたも加わってください！ 一緒に子どもたちの笑顔を見れる日を楽しみにしています！

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今月のキッズ作文トレーナー認定講座日程

・１月２５日（水） １０時～１６時 ＠東京 田町

・１月２７日（金） １０時～１６時 ＠東京 渋谷

・２月２７日（月） １０時～１６時 ＠東京 渋谷

＜詳細、お申し込みは【こちら】＞