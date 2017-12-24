洗面台 洗面化粧台 「人工大理石洗面ボウル＋化粧台＋プッシュ式排水栓」の３点セット スリムタイプ ブラック 幅40cm INK-0502012H M1 MCC 河村電器新作も値下げ！

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|有機合成若手セミナー「明日の有機合成を担う人のために」
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主催／有機合成化学協会関西支部・日本薬学会近畿支部
このセミナーは化学を専攻する学部学生、、大学院生及び若い研究者を対象に、明日の有機合成を考える会として昭和55年より開催いたしております。第一線でご活躍の先生方に基本から新方法論の展開及び標的物質へのアプローチなどの話を通して、有機合成の意義と重要性を分りやすくご講義いただきます。
また、ポスターセッションを設けており、優秀な発表には優秀研究発表賞を授与いたしますので、奮ってご参加下さいますようご案内申し上げます。
|日時
|平成28年８月9日（火）10:00 ～17:25
|会場
|京都薬科大学（本校地）躬行館 地図
（京都市山科区御陵中内町5）
【交通】JR・地下鉄(東西線)・京阪｢山科｣駅より徒歩８～1０分。
|プログラム
|【プログラム】
招待講演「固体状態で高効率発光する分子の発見、設計と応用」
(10:00～10:50)
京都工芸繊維大学分子化学系 教授 清水 正毅 氏
若手講演「銅触媒を用いた求電子的アミノ化：
”マイナス”を”プラス”にしたら何ができるのか？」
(10:50～11:30)
大阪大学大学院工学研究科 准教授 平野 康次 氏
〔昼食 (11:30～12:20)〕
ポスターセッション (12:20～13:50)
若手講演「ベンザインを実験化学と理論化学の両面から斬る！」
(14:00～14:40)
大阪大学大学院薬学研究科 助教 井川 貴詞 氏
招待講演「炭素―炭素二重結合の窒素官能基化反応の開発」
(14:40～15:30)
大阪大学大学院工学研究科 教授 南方 聖司 氏
招待講演「Amenity・Health Creative Product創製への挑戦
－アンチエイジングスキンケア素材と化粧品－」
(15:45～16:35)
(株)ナールスコーポレーション 代表取締役
元（財）日本医薬情報センター 相談役 松本 和男 氏
招待講演「いくつかの天然物の全合成とそれにまつわる話」
(16:35～17:25)
京都薬科大学 教授 上西 潤一 氏
|定員
|講演会200名 、ポスター発表50件
|参加費
|企業、大学・官公庁職員：3,000円、学生：2,000円
（要旨集代を含む）
|ミキサー
|講演終了後、、講師をお囲みして気軽なビアパーティーを行いますので奮って御参加下さい。(17:40～19:00)
［場所：食堂（躬行館1Ｆ）］
（参加費）企業、大学・官公庁職員：2,000 円、学生：1,000 円
|参加申し込み
|「有機合成若手セミナー申込書」と題記の上 、
(1) 氏名
(2) 大学名（学年、研究室名も必ず）または勤務先(所属も必ず)
(3) ポスター発表の有無
(4) ミキサー参加の有無
(5) 連絡先（住所・TEL・E-mail） を明記し、
有機合成化学協会関西支部宛にE-mail、FAXもしくは、郵便にて お申込下さい。今年度よりWebからも登録できるようになりました。
●Web参加登録（←クリックすると登録ページが開きます）
●E-mail参加登録（必要事項をご記入の上、送付ください）
参加費は当日会場でお支払い下さい。
|申込締切日
|7月11日(月)
|ポスター発表募集
|ポスター発表希望の方は以下の要領でお申込み下さい（但し、発表者の年令は35歳未満が望ましい）。
＜発表申込方法＞
「若手セミナー発表申込」と題記の上、(1)～(3)をメール本文に記載し、(4)を添付ファイルとして、E-mailにて
kojima[at]mb.kyoto-phu.ac.jp ([at]の部分を@に置き換えて下さい。) へお送り下さい。
(1) 表題（和文）
(2) 所属（大学名・学部等名・専攻名・所属研究室名を省略せずに明記してください）・氏名（共同研究者も併記、発表者名の前に○印付加）・E-mail アドレス（発表者のみ）
(3) 主催学協会会員･非会員を明記(会員の場合は学協会名も明記)
(4) 予稿原稿のWordファイル、PDFファイル、図の元ファイルの３点を添付してください（予稿原稿作成要領に従って、テンプレートを使用して作成してください）
ポスター発表の中から優秀研究発表賞の審査を行います。
なお、、、ポスターの大きさは幅90 cm縦120 cmです。
ポスター発表申込締切日: 6月24日(金)必着
（先着50件まで受け付けます）
○予稿原稿作成要領 ○予稿原稿テンプレート
|問い合わせ先
|〒550-0004
大阪市西区靭本町１丁目８番４号
有機合成化学協会関西支部事務局
TEL：06-6441-5531 FAX：06-6443-6685
品番：VA1D00-1D■■FJT 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品メールでのお問い合わせはこちらから
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