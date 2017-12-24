洗面台 洗面化粧台 「人工大理石洗面ボウル＋化粧台＋プッシュ式排水栓」の３点セット スリムタイプ ブラック 幅40cm INK-0502012H M1 MCC 河村電器新作も値下げ！

日時 平成28年８月9日（火）10:00 ～17:25

会場 京都薬科大学（本校地）躬行館 地図

（京都市山科区御陵中内町5）

【交通】JR・地下鉄(東西線)・京阪｢山科｣駅より徒歩８～1０分。

プログラム 【プログラム】

招待講演「固体状態で高効率発光する分子の発見、設計と応用」

(10:00～10:50)

京都工芸繊維大学分子化学系 教授 清水 正毅 氏

若手講演「銅触媒を用いた求電子的アミノ化：

”マイナス”を”プラス”にしたら何ができるのか？」

(10:50～11:30)

大阪大学大学院工学研究科 准教授 平野 康次 氏

〔昼食 (11:30～12:20)〕

ポスターセッション (12:20～13:50)

若手講演「ベンザインを実験化学と理論化学の両面から斬る！」

(14:00～14:40)

大阪大学大学院薬学研究科 助教 井川 貴詞 氏

招待講演「炭素―炭素二重結合の窒素官能基化反応の開発」

(14:40～15:30)

大阪大学大学院工学研究科 教授 南方 聖司 氏

招待講演「Amenity・Health Creative Product創製への挑戦

－アンチエイジングスキンケア素材と化粧品－」

(15:45～16:35)

(株)ナールスコーポレーション 代表取締役

元（財）日本医薬情報センター 相談役 松本 和男 氏

招待講演「いくつかの天然物の全合成とそれにまつわる話」

(16:35～17:25)

京都薬科大学 教授 上西 潤一 氏

定員 講演会200名 、ポスター発表50件

参加費 企業、大学・官公庁職員：3,000円、学生：2,000円

（要旨集代を含む）

ミキサー 講演終了後、、講師をお囲みして気軽なビアパーティーを行いますので奮って御参加下さい。(17:40～19:00)

［場所：食堂（躬行館1Ｆ）］

（参加費）企業、大学・官公庁職員：2,000 円、学生：1,000 円

参加申し込み 「有機合成若手セミナー申込書」と題記の上 、

(1) 氏名

(2) 大学名（学年、研究室名も必ず）または勤務先(所属も必ず)

(3) ポスター発表の有無

(4) ミキサー参加の有無

(5) 連絡先（住所・TEL・E-mail） を明記し、

有機合成化学協会関西支部宛にE-mail、FAXもしくは、郵便にて お申込下さい。今年度よりWebからも登録できるようになりました。

●Web参加登録（←クリックすると登録ページが開きます）

●E-mail参加登録（必要事項をご記入の上、送付ください）



E-mail： seminar@soc-kansai.org FAX ： 06-6443-6685 郵送 ： 〒550-0004

大阪市西区靭本町１丁目８番４号

（大阪科学技術センタービル６階） ※参加証は送付いたしません。

参加費は当日会場でお支払い下さい。

申込締切日 7月11日(月)