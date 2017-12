【送料無料＆全品P5倍】 カクダイ 防水皿 400－511－40 （03223262－001） ★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 【送料無料】 【おしゃれ 【サッシ】【史上最も激安】

About

Name:DenjapanerEmail: denjapaner★gmail.com 初めまして。人気ブログにする野心はありませんが、デンマークに暮らし、関心を引いた新聞記事などを「うちがわ」から紹介しています。頻繁な更新はできませんが、よろしければお付き合い下さい。デンマークの調査視察・講演等と関連して、著者へ連絡を希望される場合には、上記のメールアドレスで、★を@に変えてご利用ください。スパムメールが多いため、してください。デンマーク語の資料の翻訳もお手伝いさせて頂いています。デンマーク国内在住で『デンマークの光と影』の購入を希望される方は、電子書籍もありますが、実物も実費でお分けしています。メールでお問い合わせください。- dette er en samfundskritisk blog skrevet af "den _______ japaner(man kan selv indsætte et eller flere ord ved stregen. "mærkelige" eller "dygtige"?)". Her introducerer jeg aktuelle nyheder og debatter i Danmark samt historisk overblik over den socialdemokratiske velfærdsmodel.Kontakt: E-mail er velkomme - denjapaner[at]gmail.com Skriv venligt "Indefra Danmark" i emnet på grund af utallige spams jeg får hver dag.※著作権についてこのブログの文章(引用をのぞく)の著作権はdenjapanerに帰属します。利用されたい方がいましたら、コメントにて連絡ください。(C) 2007-2011 denjapanerAll rights reserved.