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きみどれ 秋葉原店

東京都千代田区外神田3-15-8
ロイビル4　1F
電話：03-3525-8218
時間：11:00～19:00
休業日：店舗改装のため、12月20日～23日まで休業とさせていただきます Zanellato レディース Totes Bag 送料無料 Azure Postina? Baby - Taormina Toco。

きみどれ 日本橋店

大阪市浪速区日本橋4-10-2
サワダビル 1F
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電話：06-6630-4871
時間：11:00-20:00
休業日：店舗改装のため、12月23日～30日まで休業とさせていただきます。

きみどれ 名古屋店

名古屋市中区大須3-11-19OAビル
アールジュネス名古屋
電話：052-259-2761
時間：11:00-19:00
休業日：店舗改装のため、12月23日～30日まで休業とさせていただきます 。

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