 >  >  > 断熱サッシ シンフォニーウッディ 雨戸サッシ 半外付型 呼称18309【ＬＩＸＩＬ】【リクシル】【トステム】【引違い窓】【引き違い窓】【マド】【ガラス窓】【ペアガラス】

天気が快晴なのでどこまで回れるか？挑戦してみました。
むげ川を後にして長良川沿いに走行すると「道の駅美濃にわか茶屋」に到着。
情報館で休憩。無事スタンプゲット YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層ガラス] 2枚建[シャッター付] スチール[半外付型]：[幅1640mm×高1170mm]【シャッター付きサッシ】【サッシ窓】【引違い窓】【鍵付きシャッター】。
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簡単そうなのでこちらにも押印。。
156号を北上。「道の駅美並」に到着 断熱玄関ドア YKKap ヴェナート D2仕様 U07 親子ドア(入隅用) ランマ付き DH20 W1135×H2330mm スマートドア Aタイプ。
ここは岐阜のスタンプ1番なんです。なんで一番なのか？わかりませんが？
こちらも無事スタンプゲット！スタンプブックとはがきにゲットです。
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Updated on 2017-12-26。
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シンフォニーウッディ 引違い窓
メーカー トステム シリーズ シンフォニーウッディ
(断熱サッシ、アルミ・樹脂複合）
品種 雨戸サッシ 半外付型 呼称 18309 サッシ寸法 W1870ｘH970 障子枚数 ２枚 ・枠 ・ガラス障子 ・戸袋枠 ・ルーバー鏡板２型
・ルーバー雨戸 ・雨戸錠（下）
（網戸はオプションになります）
オプション
(別売）
・ＴＳ網戸 商品状態 ガラス障子はガラス入り完成品にてお届けいたします。
ガラス障子以外は梱包状態（組立なし）にてお届けいたします。
納期 （５）区分
→納期の詳細についてはこちらをクリックして下さい。
備考 規格外寸法や出品商品以外のトステム商品もお見積もり致します。
また、同時に複数商品をお買上げの方には、さらに値引致します。
予め、商品についての問合わせ欄、もしくはメールにてお問合わせ下さい。
|商品カラー
複層ガラス
枠
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