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    Published on 2017-12-26

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    箱根町

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    　11月17日、第91回箱根駅伝の往路優勝校に贈られる箱根寄木細工のトロフィーとメダルが、

    、伝統工芸師の金指勝悦さんから町に寄贈されました。
    　小田原の歴史と箱根の自然をイメージし、小田原〜箱根間（往路）を力走する20人の選手と 、その選手らをゴール地点で待つ20チームを表現しているとのことです。　
    　金指さんは「ゴール地点で、たくさんのお客さんがトロフィーの写真を撮ってくれるのがうれしい」と話していました。
    　このトロフィーは役場本庁舎の玄関に12月26日（金）まで展示されています。
    　また、、出場20校のユニフォームと、、、注目選手へのインタビュー内容も同住民ホールに1月13日（火）まで展示しています。

    心を込めて制作したというトロフィーに笑顔があふれます

    町長に説明する金指さん　

    今年のトロフィーは花が咲いたようなデザインです

    全チームのユニホームがずらり

    応援するチームのものをまじかで見られるチャンス！

    今年はどんな熱戦が繰り広げられるでしょうか

    企画観光部/企画課

    住所： 〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256

    電話： 0460-85-9560／0460-85-9572（広報情報係）

    メールアドレス： web_kikakuka@town.hakone.kanagawa.jp

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    登録日: 2016年3月20日 /  更新日: 2016年3月20日
             

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    箱根町役場　住所：〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256　電話：0460-85-7111（代表）

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