11月17日、第91回箱根駅伝の往路優勝校に贈られる箱根寄木細工のトロフィーとメダルが、

、伝統工芸師の金指勝悦さんから町に寄贈されました。小田原の歴史と箱根の自然をイメージし、小田原〜箱根間（往路）を力走する20人の選手と 、その選手らをゴール地点で待つ20チームを表現しているとのことです。金指さんは「ゴール地点で、たくさんのお客さんがトロフィーの写真を撮ってくれるのがうれしい」と話していました。このトロフィーは役場本庁舎の玄関に12月26日（金）まで展示されています。また、、出場20校のユニフォームと、、、注目選手へのインタビュー内容も同住民ホールに1月13日（火）まで展示しています。

心を込めて制作したというトロフィーに笑顔があふれます

町長に説明する金指さん

今年のトロフィーは花が咲いたようなデザインです

全チームのユニホームがずらり

応援するチームのものをまじかで見られるチャンス！

今年はどんな熱戦が繰り広げられるでしょうか