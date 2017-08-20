Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 ヘビーデューティハンディGPSレシーバ （1人用） Garneau今すぐ購入！

2017-12-26

Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 ヘビーデューティハンディGPSレシーバ （1人用） Garneau

○17FW NewBalance(ニューバランス) トレーニング タイツ スパッツ レディース インナー インテンシティータイツ AWP73113-BK 【最大36倍！ポイント祭！ 12/7 1：59迄】☆スキンズ A400 メンズ ロングスリーブトップ SKINS K32001005D TOEI LIGHT（トーエイライト） デジタルウォーキングメジャー G1251

クリアランス アンダーアーマー UNDER ARMOUR メンズ リュック コアリション2.0 バックパック 1298441 (A0)、Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】。ON・YO・NE〔オンヨネ ミドルレイヤー〕＜2016＞SOFTSHELL JACKET ONJ98910〔z〕、ES47253T NBネイビーブルーＬサイズ/エレッセELLESSE【値下げしました!20%OFF】シレーナＨＬオールインワン水着 アシックス ａｓｉｃｓ ASM502 ＳＡキョウエイ ＴＯＰ　ＩＭＰＡＣＴ　ＬＩＮＥ ＴＩ　スパッツ ダークネイビー×コバルトブルー【スーパーセール 送料無料 12/7 1 :59まで】【speedo / スピード】 SD44H02 FS ELT2CBニースキンV2K水泳競技 競泳。Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】。Reebok レディース Z Belle ランニング シューズ, ナイト Beacon/Electric ブルー/エキゾチック ティール/Icono ピンク/Navy, 9.5 M US (海外取寄せ品)、【送料無料】フルクリップ（FULLCLIP） オブリック OBLIQUE トートバッグ コヨーテブラウン FTT-001 【通勤通学 鞄 バック 手持ち】、グレネード Grenade メンズ アクセサリー 手袋【Grenade Ramis Mittens】osimg7、【500円クーポン対象】送料無料 12%OFFセール★asics(アシックス)大人用ウインドブレーカー上下セット(バックウォーム/裏地トリコット/ベンチレーション/ウィンドブレーカー/ブルー/青/レッド/赤/ブルー/青/ネイビー/紺/ブラック/黒)[大人用][メール便不可][]、１７－１８　ウベックス　【５６６２０６１００７】　スキーヘルメット　ｕｖｅｘ　ｊｉｍｍ　５９～６１ｃｍ　ホワイトマット、スキンズ（SKINS） バックパック SRY7707 BKGD （Men's、Lady's、Jr）、《日本正規品》50%OFF!!半額以下○16 ELECTRIC EG3/G.I. JOE COBRA/GREY/GOLD CHROME JP ≪ジャパンフィットアジアンフィット≫カリフォルニア発の大人気ブランド エレクトリックのEG3！最大級の視界の広さを実現 フレームレス球面スノーボードスキーゴーグル♪、「期間限定！全品5倍　12/08/19時～12/11/09時迄！」15SN QUIKSILVER ジャケット MISSION PRINTED SHEL jkt EQYTJ00075： KVK2 正規品/クイックシルバー/メンズ/スノーボードウエア/cat-snowAlien Workshop エイリアンワークショップ Grant Taylor Shredder Cruiser Style Complete 8.5、【SANTA CRUZ サンタクルーズ】8.8in x 27.7in PBC PBR VINTAGE SHARK CRUZERクルーザー コンプリート(完成組立品) スケートボード シャーク ロングボード オフトレ パブスト ブルーリボン スケボー sk8 skateboard★＆送料無料★ ★17SS New Balance(ニューバランス) ランニングシューズ メンズ M1500 M1500BG32E、ヴァンズ メンズ ランニング・ウォーキング シューズ・靴【ISO 1.5】(Mesh) Neon Purple、ブルックス レディース ランニング・ウォーキング シューズ・靴【Glycerin 14】Silver/Blue Atoll/Lime Punch、Ralph Lauren （RRL）Hand-Knit Linen-Blend Cardiganメンズ MULTI ラルフローレン ダブルアールエル カーディガン。ASICS LADY GELFLASH 5 TBF401 9019、【11000円均一】CONVERSE(コンバース)メンズ6F ウォームアップウェアネイビー×ホワイトCB142501S-CB142501P-2911【16★】●●、Penfield Kasson Buffalo Plaid Hooded Parka - Men's Blue メンズ 男性用 アウトドア ジャケット コート アウター Casual Jackets、Volcom PVN Gore-Tex Stretch Pant - Women's Black アウトドア レディース 女性用 スノーボード スノボ パンツ ズボン、逆上がり補助器 日本製 屋外用 ラワン板張 クイ付き 角度調節式 補助器具 体育用品 教育施設 スポーツ施設 鉄棒 補助 備品 S-8603 LOOKIT オフィス家具 インテリア、ブッシュネル USA直輸入 ロームシリーズ バックパック テント 2人用 Bushnell Roam Series 7.5' x 4.5' Backpacking Tent Sleeps 2、サマス（SAMAS） Hooded ダウン ベスト S1607V-CRAZY01 （Lady's）、【カスタムオーダー】オライオン SPY-1 Type-G+NSPRO MODUS3 130

≪パーツ≫ シマノ 鱗夕彩 落し込み スペシャル Z HF39-45 #4番 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】カネヤ (KANEYA) 6cm厚フェルトスポンジマット6cm×120cm×360cm 9号 すべり止付 K-4286 [分類:体操・運動マット (白帆布・裏面ノンスリップ加工)]【送料無料】ホンマ BEZEAL(ビジール）525 VZ-BZ FW #3 S【日本正規品】【送料無料】パワービルト スーパーモメンタム ドライバー【暮らしの幸便 新聞掲載中】ゴルフ ゴルファー β型 ドライバー 史上最大級530cc シニア向け 通販ライフ 05P03Dec16ノースウェーブ SCREAM SRS 89.グレー/ブラック シューズSKI-PAL 〔スキーパル〕 子供向けスキー・スノーボード用指導補助グッズ〔z〕OAKELY A FRAME 2.0 オークリー ゴーグル スノーゴーグル エーフレーム2.0 59-567J アジアンフィット ジャパンフィット ミラーレンズ メンズ レディース スキーゴーグル スノーボードゴーグルPHENIX〔フェニックス レディーススキーウェア〕＜2016＞Crack Check Two-Piece PS5822P60 【上下セット】〔SA〕【MUJI】【TIME】テリー ベラジャージ 【自転車】【ウェア】【レディースウェア】【テリー】[1]メインレバー組立品(右用) 【自転車】【ロードレーサー用】【DURA-ACE】【ST-9000用スモールパーツ】【500円offクーポン 12/13 9:59まで】 【シースリーフィット】 フレックスジャケット(レディース) [カラー：チャコールグレー] [サイズ：M] #3FW35302-CH 【スポーツ・アウトドア:スポーツ・アウトドア雑貨】【C3FIT】即納『』割引不可『SKLZ(スキルズ) PRO TEE 026866 プロ ティー』野球 ベースボール 練習 バッティング トレーニング 器具 スポーツ『SKLZ(スキルズ) PRO TEE 026866 プロ ティー』ＢＳＳシュップ（限定カラー）ミズノ　プロ 『硬式一般用』　内野手用１ＡＪＧＨ１４００３　４７　サイズ８

Toss．T-Net ( BX77-91 / UNX10321621 )【 ユニックス 】【QBH33】、Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】。ＰＵＭＡ　プーマ　長袖ポロシャツ　９２３６２７、送料無料！！【ミムゴ】SUISUI 20インチ電動アシスト軽快車 ホワイト KH-DCY700 WH 【メーカー直送 代引き不可】【smtb-u】 「2017新製品」YONEX（ヨネックス）「 レーザーラッシュ1V（LASERUSH 1V）LR1V-187」ソフトテニスラケット【itennis】（CATEYE/キャットアイ)（サイクルコンピューター）CC-PA500B パドローネスマート(トリプルキット)（心拍/スピード/ケイデンスセンサーセット）。Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】。ベリーダンス 衣装 2 セット ブラ トップ&スカート 34B/C 36B/C 38B/C 5 カラー コスチューム ダンス 衣装 発表会、ダンスシューズ・社交ダンスシューズ・レディース【セミオーダー】女性ラテンシューズ・ブルー177603セミオーダー品ですのであなたにぴったりの1足がつくれますよ♪、【送料無料】【サイズ交換送料無料】社交ダンス　ダンスシューズ　／DFX508MPG1女性兼用パーティーシューズモニシャン　女性 レディース ラテン モダン パーティー　ダンスシューズのモニシャン、イーストン EASTON EC70 TRAIL リアのみ 29インチ ホイール、SCARPA スカルパ レディース用 Charmoz Pro GTX Mountaineering ブーツ Grey / Maldive 38 & Etip Lite Gripper Glove Bundle (Grey / Maldive) 登山靴　クライミング　シューズ【送料無料】【代引不可】【不可】、Merrell メレル レディース用 Road Glove Dash 2 Barefoot Running 靴 シューズ Black/ Silver (5 登山靴【送料無料】【代引不可】【不可】、komperdell pole [ C3 カーボン POWER LOCK @19000 ] コンパーデル ポール 健康 トレッキング 散歩 杖 スポーツ お出かけ 山歩き　ウォーキング、【送料無料】チェアハンモック　スターターセット　アイボリー、【在庫処分品】Maxpedition マックスペディション：MX5001B / Tactical Rolling Carry-On Luggage, Black、アライテント ONI DOME 2 フォレストグリーン [ 0330601 ][P10]、ナンガ ウルトラドライダウンバッグ630DX UDD BAG 630DX ロング CBL UDD21 キャンプ用品 シュラフ 寝袋 （Men's、Lady's）、シマノ トラウトライズ 60UL スピニングロッド トラウトロッド、【シマノ】17 エンゲツ BB 100HG、≪新商品！≫ シマノ イソクール リミテッドプロ BA-112N ブラッドレッド 36L 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】、【ガンクラフト】オーシャンキラーズ [ OceanKillers ] GC-OKJ B620-0 [大型便]、【スーパーセール期間中店内全品ポイント２倍 ７日１時５９分まで】※【ダイワ】２０１５ ラブラックスＡＧＳ ７７ＬＭＬＢ（ベイトモデル）モンベル ハスキーコート #1102279[nocu][]、LEDフラッシュライト(懐中電灯) 充電式 オートダイミング機能 ブッシュネル 【日本正規品】 ルビコン500RG【送料込/送料無料】

無料会員登録
お客様総合評価
4.5+

癒しの温泉とアクティビティでリフレッシュ！

伊豆高原ホテル　五つ星

静岡県 | 伊豆高原

旅館・ホテル

クチコミ件数
5
平均点
4.80

2015年5月8日グランドオープン！
４０００坪の敷地に１４室の広々とした客室と施設を備え、
周囲と隔絶した上質空間をご提供いたします。

ゴルフシミュレーターにスカッシュコートなどのアクティビティー施設も充実！
お疲れの心身をぜひ五つ星で癒していってくださいませ。

Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 ヘビーデューティハンディGPSレシーバ （1人用） Garneau即日発送

日程
部屋数と宿泊人数
部屋数
  • 大人
  • 小学生
  • 幼児 食事・布団あり
  • 幼児 食事・布団なし
  • 大人
  • 小学生
  • 幼児 食事・布団あり
  • 幼児 食事・布団なし

指定された日の空室がありませんでした。

上部の検索に、ご宿泊希望のお日にちと人数を入力して「再検索」ボタンをクリックしてください。
検索条件に該当するプランがない場合は 、お手数をお掛けいたしますが、条件を変更して「再検索」をお願いいたします。

宿基本情報

[住所]
静岡県伊東市八幡野1269-1
[客室数]
14室
[最大宿泊人数]
[築年／改築年]
－／2015年
[食事]
[チェックイン／アウト時間]
15時00分／11時00分
[送迎]
伊豆高原駅より送迎有り

宿からのメッセージ

15/07/21 17:05更新
２０１５年春、大室山の麓に伊豆高原ホテル 五つ星が静かにオープンいたしました。
「五つ星」の名の由来はミシュランガイドのものとはまったく別の理由で命名されましたが、
お会いするほとんどの方々はいろいろな意味合いで「五つ星」についてお話になられるのは
当然のことと思われます。
しかしながら、私共は縁あって頂戴した「五つ星」の名に恥じぬよう日々精進して参ります。

【当ホテルの魅力ついて】

正面には相模湾、、背後には大室山が鎮座し、ホテル客室からは隣地境界や周辺の建物が
景観を一切妨げない環境の中４０００坪の広大な敷地にゆったりと構える建物には、
開放的で明るい１４室の客室、ゆったりとした大浴場・露天風呂、そして館内に
シミュレーションゴルフやスカッシュコートなどのアクティビティーを備え、
敷地内には四季折々の木樹や草花をお楽しみいただける敷地内遊歩道を備えております。
時間と空間に価値と満足をお感じいただけるお客様にぜひお越しいただきたく存じます。
泉質
単純温泉、硫酸塩泉
効能
一般的適応症
自動販売機
 
禁煙ルーム
 
宅配便
 

Fischer Hockey ジュニア用 SX7 Matt Composite Stick 50 Flex 52-Inch Black with Sulfur Left P19 アイスホッケー スティック【送料無料】【代引不可】【不可】【05P20Aug16】【0818】 ヘビーデューティハンディGPSレシーバ （1人用） Garneau大バーゲン！

  • 総合
    5
    ID: Komimi
    お世話になりました2016年09月
    渋滞で到着時間が遅くなってしまったにも関わらず、とても暖かく迎えて頂きました。１歳の子供も一緒でしたが、とても親切で行き届いたサービスに感謝しております。部屋は、ユニバーサルタイプの和洋室で掃除も行き届いており、快適に過ごすことが出来ました。部屋着も色物の可愛い浴衣と作務衣を揃えてあり、好みにより使い分けられて、良かったです。アメニティは女性目線でありがたいグッズが揃えられており、サービスの質...
    続きを読む
  • 総合
    5
    ID: sloth
    本当のリラックス2016年08月
    お盆に宿泊させて頂きました。 結論から言うと、大大大大大満足な時間でした。 車で着いて早々、

    、フロントからわざわざ出迎えに駐車場まで来て下さって、その心遣いと優しい歓迎の笑顔に、初めて泊まる不安が期待に変わりました。 簡単なチェックインを済ませると、部屋でウェルカムドリンクを頂き贅沢な時間となりました。 お部屋は大変清潔で広々としていて、バルコニーからはお庭の木々が目に優しく、本当にリラックスし...
    続きを読む
  • 総合
    5
    ID: てらさん
    隠れ家的ホテル2016年07月
    宿泊の数日前「トクー！市」で見つけ、色々な旅行サイトの口コミを調べたら「五つ星」の評価が非常に高かったので、今回クーポンを使用し夫婦で宿泊しました。 【部屋】 築年数がたっていると思いますが、建物全体リニューアルされており、築年数を感じさせません。 部屋も広くとてもきれいです。 ベランダはかなり広く、テーブルとイスがあり、、、森林浴ができます。 【対応】 従業員の皆さんとても感じの良い対応でした。 ...
    続きを読む

クチコミをもっと見る (5件)

伊豆高原ホテル　五つ星の関連するカテゴリー

近隣県から旅館・ホテルを探す

地域から旅館･ホテルを探す
路線・駅周辺の旅館･ホテルを探す
観光スポット周辺の旅館･ホテルを探す
温泉地周辺の旅館･ホテルを探す
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-3581