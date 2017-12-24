GCDS レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 RED Striped Sports Bra ショートドレス Tee スウェットパンツ

経済のグローバル化、、IT化が顕著になり経済はますます複雑化の一途をたどっています。それにつれて税金もより複雑な制度になり、なぜその税金を納める必要があるのか、どうしたら税金を抑えることができるのか、税金に関する時間やコストを圧縮することができるのか、納税者であるお客様ご自身がそれらを検討することがますます困難となっています。このような背景から、税金の専門家である税理士事務所を使いこなすことが事業の運営や個人の資産防衛などのために一層重要性を増しています。弊事務所では、お客様のご対応をさせていただく際に次の3つのポリシーを大切にしています。

(1) 質の高いサービスの提供

記帳代行サービスのように単に結果を処理するのではなく、経営の次の一手に対する税務リスクの検証など未来志向のサービスを提供します。また、複雑な案件に対しては同じく質の高いサービスを提供できる税理士や他の士業とアライアンスを組んで組織的に対応します。

記帳代行サービスのように単に結果を処理するのではなく、経営の次の一手に対する税務リスクの検証など未来志向のサービスを提供します。また、複雑な案件に対しては同じく質の高いサービスを提供できる税理士や他の士業とアライアンスを組んで組織的に対応します。 (2) 迅速な対応

変化の激しい時代では明日の対応では手遅れとなるかもしれません。お客様のスピード感に合わせて迅速に対応します。

変化の激しい時代では明日の対応では手遅れとなるかもしれません。お客様のスピード感に合わせて迅速に対応します。 (3) 多種多様なニーズへの対応

お客様が拡大・発展していかれるとニーズも必ず変化していきます。創業間もないステージではまず税金の基本を押さえた確実な対応、IPOのステージでは事業拡大のスピードに合わせた迅速かつ柔軟な対応、上場後のステージでは増大する税務リスクを抑えるきめ細かい対応など、各ステージに合った対応をします。