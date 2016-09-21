電気新聞デジタルのご案内

機能１：紙面・記事の閲覧

新聞の体裁そのまま

電気新聞デジタルでは、紙の新聞のスタイルそのままに、記事を閲覧できます BAIT BAIT アウター ジャケット【BAIT x Astro BoyMighty Atom Souvenir Jacket】。もちろんテキストベースでも。スマートフォンやタブレットにも対応しています。

機能２：バックナンバー

バックナンバーを収録※

読み逃した新聞も、バックナンバーメニューから読むことができます。カレンダーから、特定の日付の新聞を呼び出すことも可能です。

※2014年４月以降の新聞が対象となります

※ご契約プランによって閲覧できる期間が異なります

機能３：記事検索

すべての記事を高速で検索※

検索機能で、関係する記事を検索できます 。複数の検索ワードが指定できるほか、検索期間も設定できます。

※ご契約プランによって検索可能な期間が異なります

機能４：記事クリップ

気になる記事をクリップ※

保存しておきたい記事があれば、記事クリップ機能を使って、保存しておくことができます。調べ物などに便利な機能です。

※記事クリップ機能のご利用はデータプランまたはＤＸプランのご契約が必要です

機能５：自動クリップ

キーワードで記事を抽出※

記事の中から特定のキーワードの入っている記事を自動抽出します。メール通知機能もあるので、重要なニュースを見逃しません。

※自動クリップ機能のご利用はデータプランまたはＤＸプランのご契約が必要です

機能６：切り抜き作成

切り抜き作成も簡単に※

紙面全体や記事切り抜きの印刷・保存が簡単にできます。

※切り抜き機能のご利用にあたっては記事の２次利用についてをご確認ください

※ご契約プランによって、記事保存の方式が異なりますのでご注意ください

お申し込み

電気新聞デジタルは、ウェブで受け付けています モンテイン メンズ ジャケット＆ブルゾン アウター Montane Men's Extreme Jacket Olive。下のボタンからお申し込みください。

電気新聞デジタル体験版

電気新聞デジタルを知っていただくため、電気新聞デジタルの体験用紙面２日分をご用意しています。

下記バナーより、ぜひ、お試しください。

よくあるご質問＜FAQ＞

電気新聞デジタルについてお寄せいただいたご質問・お問い合わせをまとめました。。

。下記のボタンより、FAQをご参照ください。

ご注意ください

１）インターネットの閲覧に「インターネットエクスプローラー」をお使いの方は、最新バージョン（InternetExplorer11）をお使いください。バージョン10以前の場合は、正しく表示されない可能性があります edc by Esprit Jumpers & Cardigans 送料無料 black BASIC - Jumper - black。


２）電気新聞デジタルのユーザーＩＤは同時ログイン不可です。ご利用にあたっては「電気新聞デジタル利用規約」をご参照ください DSQUARED2 ディスクエアード2 メンズ用 Canvas Stampato Fashion スニーカー 運動靴 靴・スニーカー【送料無料】【代引不可】【不可】。