日本正規品 ショートボード用 ５フィン FUTURES. FIN フューチャー フィン RTM HEX V2 STAMPS 5FIN GREEN 5FIN サーフィン ショート用フィン 【】【火曜日発送不可】 ドライバー [正規品] Whiteオークション最安値

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■家財保険金

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火災

落雷

破裂・爆発

風・水・ひょう・雪災

外部からの物体の飛来・衝突

給排水設備・他の戸室の事故による水ぬれ

騒じょう等に伴う破壊行為

借用住宅内保管中の家財の盗難

借用住宅内保管中の通貨・預貯金証書の盗難
 

■持ち出し家財保険金
■引越中家財保険金
 
■費用保険金

①~⑦の事故

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①~⑦の事故
臨時費用保険金（①~⑦の場合に臨時に生ずる費用）
残存物取片づけ費用保険金（①~⑦の場合に要した費用）
失火見舞費用保険金（① 【送料無料】アンダーアーマー（UNDER ARMOUR） UA GOT NXT TRY/ADY/TAX 3020847 【バスケット シューズ バッシュ バスケットボール 部活】 お取り寄せ NBA ラプターズ ロゴ ロングスリーブ Tシャツ ナイキ/Nike ブラック 【スーパーセール！ポイント10倍】【受注生産品】トーエイライト　コースロープ７５Ｌ　B-6805、③の場合の近隣への見舞金等の費用）
特別修理費用保険金（借用住宅に生じた特定の修理費用）
被保険者死亡による復旧費用保険金(借用住宅に生じた復旧費用)(注)
ストーカー対策費用保険金(ストーカー対策費用)(注)
(注)特約を付帯した場合にお支払いの対象となります。

■入居者賠償責任保険金
  

(1)第三者への賠償

(2)貸主への賠償
  • (1)
 借用住宅の使用・管理に起因する偶然な事故または日常生活に起因する偶然な事故により、

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