 >  >  > ムラキ240-9.5 ユニバーサル MR 超硬ドリルφ9.5 (2410)

硬度70HRCの焼き入れ鋼にも穴あけが可能です。センタードリルやリーマ作業不要のため、MCやNCに最高の能力を発揮します。 ●硬度70HRCの焼き入れ鋼にも穴あけが可能です。 ●センタードリルやリーマ作業不要のため、MCやNCに最高の能力を発揮します。 ●被削材:耐熱合金、チタン、インコネル、ステンレススチール、鋳鉄、焼き入れ鋼（45～70HRC）、高硬度材。 ●刃径(mm):9.5 ●溝長(mm):46 ●全長(mm):79 ●シャンク径(mm):9.5 ●質量(g):66 ●有効加工深さ:3D（刃径×3倍） ●材質／仕上：○超硬合金（K10）

※お詫び

2017年6月に刊行を予定しておりました電撃文庫『リア充にもオタクにもなれない俺の青春』は、製作上の都合により9月に発売が延期となりました。お待ちいただいております読者の皆様には、深くお詫び申し上げます 断熱玄関ドア LIXIL ジエスタ２ 内外同テイスト Ｄ64型デザイン k2仕様 親子(採光あり)ドア リクシル トステム TOSTEM アルミサッシ コンテ2300角段鼻IPF-311/CON-4 大理石調。

なお、印刷工程上の理由により6月の「電撃の缶詰」など一部媒体にて『リア充でもオタクでもない俺の青春』が6月発売として掲載されております 【送料無料】【ベランダタイル】9枚タイルタイプ(40枚セット) 【代引不可・直送品】 カクダイ 角型洗面器 1ホール 品番：493-003 JAN：4972353493036。重ねてお詫び申し上げます。。。