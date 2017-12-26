 >  >  > ムラキ240-9.5 ユニバーサル MR 超硬ドリルφ9.5 (2410)

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2017-12-26
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硬度70HRCの焼き入れ鋼にも穴あけが可能です。センタードリルやリーマ作業不要のため、MCやNCに最高の能力を発揮します。 ●硬度70HRCの焼き入れ鋼にも穴あけが可能です。
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2017年6月に刊行を予定しておりました電撃文庫『リア充にもオタクにもなれない俺の青春』は、製作上の都合により9月に発売が延期となりました。お待ちいただいております読者の皆様には、深くお詫び申し上げます 断熱玄関ドア LIXIL ジエスタ２ 内外同テイスト Ｄ64型デザイン k2仕様 親子(採光あり)ドア リクシル トステム TOSTEM アルミサッシ コンテ2300角段鼻IPF-311/CON-4 大理石調。
なお、印刷工程上の理由により6月の「電撃の缶詰」など一部媒体にて『リア充でもオタクでもない俺の青春』が6月発売として掲載されております 【送料無料】【ベランダタイル】9枚タイルタイプ(40枚セット) 【代引不可・直送品】 カクダイ 角型洗面器 1ホール 品番：493-003 JAN：4972353493036。重ねてお詫び申し上げます。。。
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