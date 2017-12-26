☆パーリーゲイツ　PEARLY GATES　サッカーストレッチ ギンガムチェックブルゾン 053-7120313[ゴルフ用品 ゴルフウェア メンズウェア ゴルフウエア ウェア ウエア golf メンズ 男性 アウター かっこいい おしゃれ 上着 誕生日プレゼント] 透湿防水スパイクシューズ 904g Etip☆

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質問
インターネット共有の設定（Windows7）
お問い合わせ分類
設定・マニュアル・トラブル
対象のサービス
マイIP（PPTP版）
マイIP（PPTP/L2TP版）
マイIP ソフトイーサ版

答え

Windows7の「インターネット共有」を使い、複数の端末でマイIP・マイIPソフトイーサ版の固定IPアドレスで接続する方法です 。
WindowsXPの場合はこちら、MacOSXの場合はこちらアブガルシア　ファンタジスタ　ヤバイ【FYNS-61ULS MGS】AbuGarcia Fantasista YABAI をご覧ください。

Windows8でのインターネット共有の動作確認はできておりません。動作が確認できているのは、Windows7/XPもしくはMacOSX10.6以上のみとなります。。

インターネット共有の設定を行う前に、マイIPの接続設定は事前に完了させておいてください。

有線（LAN）接続でインターネット共有する場合
無線（Wi-Fi）接続でインターネット共有する場合
の2つの設定方法があります。

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有線（LAN）接続でインターネット共有する場合

下記のようなネットワーク構成を前提としております。（パソコンAは、WiFi対応で、LANポートが必要。ハブで複数台接続も可）



1.コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」をクリックします。


2.「ネットワークと共有センター」をクリックします。


3.「アダプターの設定の変更」をクリックします。


4.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版のネットワークアイコンを右クリックしてプロパティを開きます。

下記のように「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおして接続を許可する」にチェックしてください。



以上で設定は完了です。

5.インターネット共有する端末とLANケーブルで繋ぎ、マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版の接続を開始してください。
これでパソコンAとB共に固定IPアドレスで接続できます。

下記サイトでパソコンA・B共に割り当てられた固定IPアドレスが表示できれば接続成功となります。
http://info.interlink.or.jp/support-tool/r.cgi

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無線（Wi-Fi）接続でインターネット共有する場合

下記のようなネットワーク構成を前提としております。（パソコンAは、WiFi対応で、LANポートが必要）



まずインターネット共有を有効にします。

1.コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」をクリックします penetrar【ペネトラール】ジャージタフタパーカー〈フットサル サッカー ジャージ〉263-28001。


2.「ネットワークと共有センター」をクリックします トーエイライト (TOEI LIGHT) フットサル・ハンドネットスタンダードタイプ（組） B-3296 [分類:フットサル フットサルゴールネット] 送料無料。


3.「アダプターの設定の変更」をクリックします。


4.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版のネットワークアイコンを右クリックしてプロパティを開きます。

下記のように「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をとおして接続を許可する」にチェックしてください。



次に、Wi-Fiのアクセスポイントを設定します。

5.「コントロールパネル」＞「ネットワークとインターネット」＞「ネットワークと共有センター」と開き、左にある「ワイヤレス ネットワークの管理」をクリックします。

※ワイヤレスアダプタが有効になっていないと、左のメニューにリンクは表示されません タイトリスト 2016 VG3　レディース フェアウェイ　日本仕様 タイトリスト VGF カーボンシャフト[Titleist Fairway Golf　ゴルフ Women]。表示されない場合、アダプタが有効になっているかご確認ください。

6.「追加」をクリックします。


7.「アドホックネットワークを追加します」をクリックします。




8.「次へ」をクリックします ナイキ レディース ランニング スポーツ Nike Air Zoom Pegasus 34 Running Shoe - Women's Black/White-Dark Grey-Anthracite。


9.ネットワーク名を作成する画面になります。下記の通り入力してください MIZUNO ミズノシューズ ウエーブダイバースDE（フィットネス）【ユニセックス】[ K1GF167409 ]【RCP】 【送料無料】。

ネットワーク名 任意で入力します。 例）MY-NETWORK
セキュリティの種類 任意で入力します。
セキュリティ キー 任意で入力します。※WEPの場合、パスワードは5文字もしくは13文字になります。
このネットワークを保存します チェックをONにします。



iPhoneなどのスマートフォンを接続する場合は、セキュリティの種類を「WEP」としてください。

10.設定の確認画面になります。ネットワークの名前とセキュリティキーを確認して、「閉じる」をクリックします。


以上で設定は完了です。

11.マイIPもしくはマイIPソフトイーサ版の接続を開始してください。

スマホなどからWi-Fiを検索すると、下記のように作成したネットワーク名のWi-Fiが表示されます。パスワードを入力して接続してください。


下記サイトで割り当てられた固定IPアドレスが表示できれば接続成功となります。
http://info.interlink.or.jp/support-tool/r.cgi


インターネット共有のトラブルシューティング
インターネット共有の設定時に接続できない等のトラブルがあった際は、下記を確認ください。

・WLAN AutoConfigの起動を確認
「コントロールパネル」＞「システムとメンテナンス」＞「管理ツール」＞「サービス」を開き、「WLAN AutoConfig」が開始されているか確認してください。 開始されいない場合は、ダブルクリックして「開始」をクリックし、スタートアップを「自動」としてください。


・IPv6の無効にする
マイIPおよびネットワーク設定画面からIPv6のチェックを外してください。


・Windowsファイヤーウォールを無効にする
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・接続が成功したにも関わらず固定IPアドレスが表示できない場合は、下記をご覧ください。
＞＞マイIPで、接続しても割り当てられたIPアドレスにならない。
＞＞マイIPソフトイーサ版で、接続しても割り当てられたIPアドレスにならない。

 

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