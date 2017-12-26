BIGM 4サイクルエンジンセット動噴 GS17EB 【マルヤマ】【丸山製作所】【噴霧器】【防除機】 気密スペーサー ４時間限定！エントリーで最大ポイント１４倍！】 アルミ障子
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- 通常のベッティングサークルとは別に、、21+3の賭け金を置くための小型のサークルが用意されています。
- プレイヤーの手とディーラーの表向きのカードの組み合わせがストレートフラッシュ、スリーオブアカインド、ストレート、またはフラッシュの場合、配当は9倍になります。
ブラックジャック
- カードの点数は、2～10のカードはその数字どおりの値で数え、 K（キング）、Q（クイーン）、J（ジャック）は10として数えます。 A（エース）は、1または11として数えます。
- プレイヤーの最初の2枚のカードの合計が21の場合はブラックジャックとなり、負ける可能性はありませんが、ディーラーもブラックジャックの場合は引き分けになります。
- ブラックジャックにならなければ、プレイヤーはディーラーに「スタンド」または「ヒット」（カードをもう1枚引く）の合図をします。
- カードの点数がディーラーより21に近ければプレイヤーの勝ち、ディーラーの方が21に近ければ胴元の勝ちとなります。 ディーラーと同点であれば、「プッシュ」（勝ち負けなし）となります。 21を超えると「バスト」となり、直ちに負けになります。
- ディーラーが「バスト」した場合、ゲームに残っているすべてのプレイヤーが配当を受けることができます。
カジノウォー
- ゲームを開始する際に 【SHOWA/昭和ブリッジ】アルミブリッジ 最大積載重量12t/セット KB-300-30-12[鉄シュー・ローラー用/ブリッジ]、プレイヤーは最初の賭け金を置きます。
- ディーラーは各プレイヤーとディーラー自身にカードを1枚ずつ配ります。
- プレイヤーのカードのランクがディーラーのカードより高い場合、最初の賭け金と同額の配当が支払われ、タイ（引き分け）に賭けた賭け金は没収されます。
- プレイヤーのカードのランクがディーラーのカードより低い場合、プレイヤーの負けとなり、タイ（引き分け）に賭けた賭け金は没収されます。
- プレイヤーのカードのランクがディーラーのカードと同じ場合、タイの賭け金に対して10倍の配当が支払われ 【在庫あり】YARD FORCE ブロワー バキューム 【送料無料・代引料無料】 ［集塵機 落ち葉 ブロワー ハイパワー バキューム ガーデンクリーナー 落ち葉掃除機 ブロアー 庭掃除 外掃除]、プレイヤーはサレンダーする（降りる）か、ウォーする（勝負する）かを選択できます。
- プレイヤーとディーラーは3枚のカードを捨て YKKAPプラマードU 引き違い窓 4枚建[単板ガラス] 防犯合わせガラス透明3mm+3mm：[幅3001～4000mm×高250～800mm]【YKK】【YKKプラマード】【引違い】【内窓】【二重窓】【樹脂窓】【二重サッシ】【省エネ】【結露対策】、両者に追加カードが1枚配られます。 ランクの高いカードがウォーの勝者となります。
クラップス
- シューターと呼ばれるプレイヤーがサイコロを振ります。
- 賭け金は、シューターがサイコロを転がす前に置く必要があります。
- 数種類の賭け方があります。
ダブルデッキブラックジャック
- 各プレイヤーに2枚のカードが伏せて配られます。
- 「ヒット」するには、カードを持ってテーブルを軽くこすります。
- 「スタンド」するには、賭け金の下にカードをスライドまたは「タック」します。
- ダブルダウンまたはスプリットするには、カードを表向きにしてテーブルの上に置き、実行するアクションをディーラーに告げます。
ミニ/ミディバカラ
- 10のカードの点数は0です。 エースの点数は常に1です。 配られたカードの合計が9を超えた場合、2桁目の値が点数になります（ 例: 17の場合は7）。
- ディーラーは4枚のカードを自分とプレイヤーに交互に2枚ずつ配ります。
- ディーラーがそれぞれの合計を発表し、必要に応じて3枚目を引きます。
- 負けた場合は賭け金が没収され、勝った場合は賭け金と同額の配当が支払われます。
- プレイヤーとバンカーの手が同じ場合 「引き分け」に賭けていれば賭けたチップの8倍が支払われます。
- ドラゴンボーナスは、大差で勝った場合に支払われるサイドベットです。
牌九
- 牌九はブラックジャックに似たテーブルゲームですが、プレイヤーにはカードではなく4枚の牌が配られます。
- 牌の値は、点の数ではなく、象徴的な中国語の意味に従って決められています。
- プレイヤーは4枚の牌で「ハイハンド」と「ローハンド」と呼ばれる2つの役を作ります。
- プレイヤーの2つの役がバンカーより大きい場合、プレイヤーの勝ちです。
- プレイヤーの2つの役がバンカーより小さい場合、プレイヤーの負けです。
- プレイヤーの1つの役のみがバンカーより大きい場合、「スタンドオフ（引き分け）」となり、賭け金の移動はありません。
ポーカー
- ポーカーの役は5枚のカードで作られ、達成する確率が低い組み合わせほどランクが高くなります。ランクを高い順に示すと 【全品送料無料!】▲[YL-A536SYA(C)]INAX/LIXIL 角形洗面器 壁給水・床排水（Ｓトラップ）（旧型番：GL-A536SYA(C)）、
- ロイヤルフラッシュ、ストレートフラッシュ、フォーオブアカインド、フルハウス、フラッシュ、ストレート、スリーオブアカインド、ツーペア、ワンペア、ハイカードとなります。
ルーレット
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- 1つの数字、横一列の数字、隣り合う数字、、色、奇数か偶数かなど、様々な賭け方があります。
- チップを置く場所によって賭けの対象が決まります。
シックボー
- プレイヤーは指定されたセクションを選んでチップを置きます。
- ディーラーはサイコロを振って出た目の数字を発表し、
2017-12-26
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- 勝ったパターンがすべてレイアウト上で点灯します。
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