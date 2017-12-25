三和体育　合成スポンジマット　＜9号・(120×240×5cm)・重量18kg＞　【メーカー直送・受注生産品：送料別途見積】　S-9601 （フェルト） スポーツ エムユースポーツ

①第1食堂

場所：講義棟2階

②第2食堂 ・喫茶室

場所：幾徳会館1階

自主サイト ③第3食堂

場所：テニスコート前

本日のメニュー ④第4食堂

場所：情報学部棟12階

本日のメニュー

オリジナルサイト

⑤マクドナルド

場所：KAIT HALL１階 ⑥売店

場所：幾徳会館1階