三和体育　合成スポンジマット　＜9号・(120×240×5cm)・重量18kg＞　【メーカー直送・受注生産品：送料別途見積】　S-9601 （フェルト） スポーツ エムユースポーツ

※この商品はメーカー直送・受注生産の商品です。そのため、送料は別途見積もりとさせて頂きます。
［仕様］
・サイズ 巾120cm × 長さ240cm
・厚み 5cm
・重量 18kg
［特徴］
・製品安全協会ＳＧ認定基準適合製品
|20～40日以内に発送予定(メーカーより直送)
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※注文個数によりお届け日が変わることがあります。
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◆ 7～9月の営業日程について
◆第1食堂で朝8：30～9：30 朝食を提供していましたが、都合により9月21日より暫くの間、中止とさせて頂きます 最大1000円OFFクーポン★スリア ヨガウェア トップス タンクトップ カリナタンク IN-MOTION 2017AW新作 suria 【ヨガウェア ヨガウエア suria スリア レディース 送料無料 トップス かわいい おしゃれ カップ付】 パタゴニア レディース ヨガ ウェア【Patagonia Centered Crop Pant】Big Sur Blue。
これにより第1食堂の営業時間は、11：00～14：00、16：00～19：00 となります。
|①第1食堂
場所：講義棟2階
②第2食堂
・喫茶室
③第3食堂
④第4食堂
⑤マクドナルド
⑥売店
第1食堂
座席数 565 席のメイン食堂です。日替わり定食やラーメン、カレーなどうれしい値段とボリュームです。。。
|営業時間
|（月）～（金） 11：00～19：00
第2食堂・喫茶室
座席数 144 席の緑の中庭に面した食堂 最大1000円OFFクーポン★プラナ ヨガウェア ヨガパンツ デコカプリ DECO CROP [W41170062] 2017SS新作 prana 【ヨガウェア ヨガウエア prana プラナ レディース 送料無料 パンツ ボトム かわいい おしゃれ】。天気の良い日には中庭でランチタイムが楽しめます 17-18 AA HARDWEAR JACKSON PANTS ジャクソン パンツ レディース スノーボードウェア wear スノーウェア。
また、サイフォンで入れる本格コーヒーが評判の喫茶室も併設されいています。
|営業時間
|（月）～（金） 10：00～14：00
（土） 11：00～13：30
第3食堂
本日のメニュー
そば、うどんが中心の食堂です
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|営業時間
|（月）～（金） 10：00～15：00
第4食堂本日のメニュー
情報学部棟最上階にある食堂です 送料無料オービーファイブ(OBfive)PINEAPLE VIBES Surf Truck 31(78.7cm)パイナップルバイブスサーフトラッククルーザー31inch SKATEBOARDサーフ サーフィン サーファー SURFIN SURF SURFER 便利/スケートボード SKATEBOARD/Pennyペニー。 野菜をふんだんに使ったヘルシーメニューや、ケーキセットが登場するスィートタイムもあります Darkstar ダークスター Fossil Complete Skateboard スケボー スケートボード コンプリート【送料無料】【代引不可】【不可】。天気の良い日には湘南の海や横浜のランドマークタワーが見渡せます 【代引無料】シマノ EFCMT500BEX66 FC-MT500-B2 36X26T 175mm 10S ・チェーンラインが3mmオフセットした（OLD:148mm）専用フレーム用・BB別売 [EFCMT500BEX66] 【代引無料】シマノ ESHRP1PG420SL00 RP1 ブラック 42.0(26.5cm) [ESHRP1PG420SL00] (PEARLiZUMi/パールイズミ)オルタナ ジャージ （3112-BL）。。。
|営業時間
|（月）～（金） 11：00～14：00
マクドナルド
|営業時間
|（月）～（金） 10：00～19：00
（土） 10：00～17：00
売店
|営業時間
|（月）～（金） 9：00～18：30
（土） 9：00～14：00
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