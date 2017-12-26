amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
Tdapワクチンをブラジル保健省に強く薦めたは、米国と英国
保健省が妊婦にTdapワクチンの接種を始めてから小頭症の赤ちゃんが突然、 、増えた
Tdapワクチンを開発した多国籍製薬企業による「事故」
多国籍企業が新生児が生まれにくくするために開発したTdapワクチンによる副反応です
neko-aiiさんがリツイート
ばかだもーん♪（ばばあん） @vivian5163 · 13 時間13 時間前
スーパーに「ベルギー・ポーランド・ウクライナ・リトアニア」の菓子が増えた。いずれも国が食品が１００ベクレルＯＫを出したから。買えない。買わない。食べない方がいいかもね。
amaちゃんだ @tokaiamada · 24 分24 分前
牛に経口投与された放射性テルルが、どの組織よりも甲状腺に多く蓄積したと報告されている。これらの結果は、ヨウ素131と同じくテルル132も甲状腺への健康リスクの評価で考慮されるべきだと言う事を示唆する
http://fukushimavoice2.blogspot.jp/2013/08/132.
amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前
チェルノブイリ原発事故（放射能）と狂牛病の奇妙な関係 ２０１２
http://www.asyura2.com/12/genpatu29/msg/214.html …
amaちゃんだ @tokaiamada · 1時間1時間前
規制委が最新の放射線量分布マップを公表！福島原発の半径80キロ圏内に高線量！未だにホットスポットが点在！東京は一部未計測
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/797.html …
まだ那須町・那須塩原・黒磯の放射能汚染が隠蔽されたままだ
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
長い長い火葬行列 -- 相変わらず火葬場が大混雑
http://www.asyura2.com/15/genpatu44/msg/791.html …
何度も紹介したが、、湖西市斎場は安く上がる
レンタカーで遺体を運べばよろしい
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
桜島噴火で“再稼働”川内原発が危ない！ 火山専門家が警告するも原子力規制委・田中委員長が無責任対応
http://lite-ra.com/2016/02/post-1953.html …
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
小頭症薬害をジカ熱ウィルス・パニックで攪乱するWHO
http://kaleido11.blog.fc2.com/blog-entry-4136.html …
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
全身の血管で炎症起きている人も
http://inventsolitude.sblo.jp/article/173564075.html …
neko-aiiさんがリツイート
安倍政権打倒ぱみゅぱみゅ @jejepamyupamyu · 9時間9時間前
安倍政権打倒ぱみゅぱみゅさんがneko-aiiをリツイートしました
やっぱり。知り合いの老夫婦も白血病と悪性リンパ腫になった。流山市在住。千葉県は疫学調査はしているのかな…
特務機関NERV @UN_NERV · 2月5日
【京王線 運転再開】
京王線は、笹塚駅構内で起きた人身事故の影響で、5日午後11時すぎから新宿と高尾山口、それに橋本を結ぶ全線で運転を見合わせていましたが、6日午前0時15分に運転を再開しました。
http://nerv.link/scWZz8
amaちゃんだ @tokaiamada · 2時間2時間前
ハードルは高いが、そこで耐え、新天地でスキルを磨き、人間性を取り戻し、家族と自分を何とか長生き側に向けて行くのも１案 浮き船氏
http://inventsolitude.sblo.jp/article/173593528.html …
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