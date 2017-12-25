ロイヤルロビンズ メンズ トップス 半袖シャツ【Royal Robbins Merinolux Polo】Navy Men's & VG502素晴らしいアウトレット

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生徒自身が自分のやりたいことを見つけ
その学習をサポートする学校
3つの学習方針
- 豊かな能力で学力の確立を！
- 豊かな心で楽しい学校生活を！
- 豊かな教養で夢の実現を！
豊かな能力（基礎学力）の育成
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高卒資格を取得するために、3年間で74単位以上を修得します。
英・数・理・国・社などの一般教科を中心に、社会に必要な能力（基礎学力）を育成します。
豊かな心（人間形成）の育成
人間形成タイム
人権学習を中心に授業を展開し、豊かな心、、博愛の精神、生きる喜びの育成を目指しています。人が生活の中で相互に支え合いながら、人として育っていくための基礎知識を学びます。
豊かな学力～豊かな教育（総合教養）の育成
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福祉・保育分野、調理分野・製菓分野 、デザイン分野、、情報分野、総合体育分野などを幅広く学び 、楽しく体験することで、実社会に必要な知識と技能を身につけます。
豊かな教養（総合教養）の育成
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