ロイヤルロビンズ メンズ トップス 半袖シャツ【Royal Robbins Merinolux Polo】Navy Men's & VG502素晴らしいアウトレット

豊かな心（人間形成）の育成

人間形成タイム

人権学習を中心に授業を展開し、豊かな心、、博愛の精神、生きる喜びの育成を目指しています。人が生活の中で相互に支え合いながら、人として育っていくための基礎知識を学びます。