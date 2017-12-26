Alternative オルタナティブ Tシャツ Organic Pima Moroccan Oxford Grey Heather

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注目の製作陣は、日本でも興行収入16億円を超える大ヒットとなった『最強のふたり』のニコラ・デュヴァル＝アダソフスキ、ローラン・ゼトゥンヌ、ヤン・ゼフーのプロデューサー・トリオ。その3人が、「夢を決してあきらめるな」というメッセージを込めて初のアニメーション映画に挑んだ。バレエという題材に、現実を超える美しい魔法をかけたのは、ディズニーやドリームワークスで数々のキャラクターを世に送り出し、『カンフー・パンダ』や『マダガスカル』などの名作アニメを手掛けたアニメーション・ディレクター、テッド・タイ。振付を務めたのは、パリ・オペラ座バレエ団芸術監督のオレリー・デュポン、そしてジェレミー・ベランガール。人生をバレエにかけてきた“最強のふたり”が本作品にバレエの美意識と情熱を注いだ。" width="100%">

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フェリシー

エル・ファニング

1998年アメリカ、ジョージア州生まれ。姉は女優ダコタ・ファニング。 2歳のとき、『I am Sam アイ・アム・サム』（01）でダコタの幼い頃を演じてスクリーンデビュー。その後、『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』（08）に出演し、天才子役として注目を集める。ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞したソフィア・コッポラ監督作『SOMEWHERE』（10）で メンズ コート ビジネス シングルトレンチコート 黒/ブラック/紺/ネイビー メンズ ボンディング素材【送料無料】、放送映画批評家協会賞の若手俳優賞にノミネートされ、続くJ・J・エイブラムス監督作『SUPER 8／スーパーエイト』（11）では同賞に加え、MTVムービー・アワードでブレイクスルー演技賞にもノミネートされるなど、、若手実力派として高く評価されている。その他にも『マレフィセント』（14）、『ネオン・デーモン』（16）、『２０センチュリー・ウーマン』（16）など話題作に出演。最新作は、ソフィア・コッポラ監督と再びタッグを組んだ『THE BEGUILED（原題）』（17）。

ヴィクター

デイン・デハーン

1986年アメリカ、ペンシルヴェニア州生まれ。本作で初めて声優を務める。 2008年にブロードウェイで俳優デビューし、TVシリーズ「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」（08）、「トゥルーブラッド」（11）などに出演。初主演作『クロニクル』（12）が全米で大ヒットし、一躍注目を浴びる。同年は、さらにスティーヴン・スピルバーグ監督の『リンカーン』、『欲望のバージニア』『プレイス・ビヨンド・ザ・パインズ／宿命』と話題作への出演が続く。その繊細な佇まいから、かつてのレオナルド・ディカプリオと比較されることが多い。『アメイジング・スパイダーマン２』では、主人公ピーターの親友で後に宿敵となるハリー・オズボーン役を演じ、活躍の場を広げる。最新作は、リュック・ベッソン監督の超大作『Valerian and the City of a Thousand of Planets（原題）』（17）。

オデット

カーリー・レイ・ジェプセン

1985年カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州生まれのシンガー・ソングライター。主題歌も務めた本作で、声優に初挑戦する。 2010年、デビュー・アルバム「Tug of War」がカナダのグラミー賞に値するジュノー賞にノミネートされる。その後、ジャスティン・ビーバーに見出され、彼のレーベルと契約。12年 MA-1 ロングコート メンズ ロングジャケット ミリタリーコート 送料無料　日本製 秋服 冬服、シングル「コール・ミー・メイビー」が全米9週間連続1位を記録する大ヒットとなり、日本でも複数の配信サイトの年間ランキングで１位を獲得する。13年には、グラミー賞で最優秀楽曲賞を含む2部門でノミネート。その他、アメリカン・ミュージック・アワードにて最優秀新人賞を、ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック・イベントにて 新人賞を受賞。MTVヨーロッパ・ミュージック・アワードでは最優秀プッシュ賞と最優秀楽曲賞に輝くなど、数々の受賞歴を誇る。 日本でも、「コール・ミー・メイビー」が Bershkas メンズ ジャケット ブレザー 送料無料 Navy Bershka Zip Through Colour Block Jacket In Navy and White、山本美月、伊野尾慧主演作『ピーチガール』（17）の主題歌に採用されるなど注目度が高い。

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監督/脚本

エリック・サマー

フランス 【 送料無料 30%OFF 】 バラシ 長袖シャツ メンズ M/L 9150-1005-21 [ BARASSI カジュアル ウェア 長袖 シャツ カジュアルシャツ ボタンダウン マルチカラー ストライプ mens 紳士 プレゼント おしゃれ かっこいい アウトレット 大きいサイズ 日本製 セール ]、ブルターニュでコマーシャルやショートフィルムの監督としてキャリアをスタート。その後、19本のテレビ映画、150話ものテレビシリーズを監督する。2001年、カナダのモントリオールに移り、脚本として書いた「Angeline」がフランスでグラフィックノベルとして出版。06年12月、コミック・フェスティバルで最優秀コミックシリーズ賞を獲得。現在は、新たなアニメーション映画を製作中。

監督

エリック・ワリン

テレビシリーズのキャラクターデザインなどを担当し、『ベルヴィル・ランデブー』（03）でアシスタント・アニメーターとしてキャラクターデザインなどに携わる。2011年、初監督作『Alex and the Ghosts』がサンタバーバラ国際映画祭で最優秀ショートフィルムにノミネート。共同監督のサマーとはモントリオールで知り合い、本作品の製作に至る。

脚本

キャロル・ノーブル

2003年、脚本を手がけたテレビシリーズ「Girls in Love」で、BAFTAチルドレンズ・アワードにノミネート。アニメシリーズ「Charlie and Lola」（05-08）と、そのテレビ映画をはじめ、数多くのアニメシリーズに携わる。

プロデューサー/脚本

ローラン・ゼトゥンヌ

2010年、『ハート・ブレイカー』の原案に携わり、ダイアン・クルーガー主演作『バツイチは恋のはじまり』（12）で製作／脚本を務め トップマン メンズ シャツ トップス design pearly king slim-fit satin shirt BLACK、ニューポート・ビーチ映画祭にて最優秀脚本賞を受賞。本作で製作を務めるアダソフスキ、ゼヌーと一緒に

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Posted on 2017-12-26 by admin

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、『最強のふたり』（11）、『サンバ』（14）を製作している。

プロデューサー

ヤン・ゼヌー

2011年、『ハート・ブレイカー』でBAFTA 最優秀外国語映画賞、ファースト・ムービー賞にノミネート。本作の製作二人と組んだ『最強のふたり』（11）では、フランスの観客動員数歴代3位を記録し、ゴールデン・グローブ賞およびBAFTAの最優秀外国語映画賞をはじめ、セザール賞など数々の賞にノミネートされた。

プロデューサー

ニコラ・デュヴァル=アダソフスキ

2011年、『ハート・ブレイカー』でBAFTA 最優秀外国語映画賞、ファースト・ムービー賞にノミネート。世界各国で大ヒットを記録した『最強のふたり』（11）をはじめ、『バツイチは恋のはじまり』（12）、『サンバ』（14）などを、本作の製作二人とともにプロデュースしている。

アニメーション・ディレクター

テッド・タイ

アニメーターおよびスーパーバイザーとして、『ライオン・キング』（94）、『ムーラン』（98）、『リロ＆スティッチ』（02）など、ディズニーの名作に携わる。その後、ドリームワークスでアニメーターとして、『マダガスカル』（05）、『カンフー・パンダ』（08）、『カンフー・パンダ２』（11）、『長ぐつをはいたネコ』（11）、『ヒックとドラゴン２』（14・未）など、数々のヒット作と印象的なキャラクターを世に送り出してきた。

振付

オレリー・デュポン

1973年フランス 【10%OFFクーポン配布中！】【セール50%OFF】【attack the mind 7】【アタックザマインド7】ATMu006-CT01 Multi vintage 7 color Parker (NEW YORK CITY embroidery) [NAVY]【2016秋冬】【ジップパーカ】【0601カード分割】【02P03Dec16】、パリ生まれ。10歳でパリ・オペラ座付属バレエ学校に入学し、89年に入団する。91年にコリフェとなり GREY DANIELE ALESSANDRINI メンズ シャツ 送料無料 Cocoa Patterned shirt、92年にスジェへ昇進。同年 Kenzo メンズ Sweaters & Knitwear 送料無料 Moletom com logo、ヴァルナ国際バレエコンクールのジュニア部門で金メダルを受賞。94年、カルポー賞を受賞。その後、96年にプルミエ・ダンスールに昇格。98年、「ドン･キホーテ」の舞台で、エトワールに任命される。古典とコンテンポラリーの両分野で活躍し、マニュエル･ルグリ率いる公演やバレエ・フェスティバルで、

、数多く来日もしている。2015年、オペラ座の定年である42歳を迎え、5月18日公演の「マノン」を最後の舞台として、惜しまれつつ現役ダンサーを引退。16年2月、パリ・オペラ座バレエ団芸術監督に就任した。 08年、本作品で共同振付を務めるベランガールとの間に、男児が誕生している。

振付

ジェレミー・ベランガール

1987年、パリ・オペラ座付属バレエ学校に入学。93年、18歳で入団する。94年にコリフェとなり、ヴァルナ国際バレエコンクールのジュニア部門で銅メダルを受賞。98年、カルポー賞を受賞。2001年、プルミエ・ダンスールに昇格する。そして2007年3月 アパレル GO HEMP VENDER RIB PANTS (WINE)、「ドン･キホーテ」の舞台で、エトワールに任命された。振付にも早くから興味を持ち、94年に初めての作品「ランデヴー」を振付け、自身で主演している。 近年、映画への出演が相次ぎ、ギャスパー・ウリエル主演作『サンローラン』（14）、今年公開予定の『ポリーナ、、、私を踊る』（16）などがある。

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