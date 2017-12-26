Alternative オルタナティブ Tシャツ Organic Pima Moroccan Oxford Grey Heather

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、『最強のふたり』（11）、『サンバ』（14）を製作している。
プロデューサー
ヤン・ゼヌー
2011年、『ハート・ブレイカー』でBAFTA 最優秀外国語映画賞、ファースト・ムービー賞にノミネート。本作の製作二人と組んだ『最強のふたり』（11）では、フランスの観客動員数歴代3位を記録し、ゴールデン・グローブ賞およびBAFTAの最優秀外国語映画賞をはじめ、セザール賞など数々の賞にノミネートされた。
プロデューサー
ニコラ・デュヴァル=アダソフスキ
2011年、『ハート・ブレイカー』でBAFTA 最優秀外国語映画賞、ファースト・ムービー賞にノミネート。世界各国で大ヒットを記録した『最強のふたり』（11）をはじめ、『バツイチは恋のはじまり』（12）、『サンバ』（14）などを、本作の製作二人とともにプロデュースしている。
アニメーション・ディレクター
テッド・タイ
アニメーターおよびスーパーバイザーとして、『ライオン・キング』（94）、『ムーラン』（98）、『リロ＆スティッチ』（02）など、ディズニーの名作に携わる。その後、ドリームワークスでアニメーターとして、『マダガスカル』（05）、『カンフー・パンダ』（08）、『カンフー・パンダ２』（11）、『長ぐつをはいたネコ』（11）、『ヒックとドラゴン２』（14・未）など、数々のヒット作と印象的なキャラクターを世に送り出してきた。
振付
オレリー・デュポン
1973年フランス 【10%OFFクーポン配布中！】【セール50%OFF】【attack the mind 7】【アタックザマインド7】ATMu006-CT01 Multi vintage 7 color Parker (NEW YORK CITY embroidery) [NAVY]【2016秋冬】【ジップパーカ】【0601カード分割】【02P03Dec16】、パリ生まれ。10歳でパリ・オペラ座付属バレエ学校に入学し、89年に入団する。91年にコリフェとなり GREY DANIELE ALESSANDRINI メンズ シャツ 送料無料 Cocoa Patterned shirt、92年にスジェへ昇進。同年 Kenzo メンズ Sweaters & Knitwear 送料無料 Moletom com logo、ヴァルナ国際バレエコンクールのジュニア部門で金メダルを受賞。94年、カルポー賞を受賞。その後、96年にプルミエ・ダンスールに昇格。98年、「ドン･キホーテ」の舞台で、エトワールに任命される。古典とコンテンポラリーの両分野で活躍し、マニュエル･ルグリ率いる公演やバレエ・フェスティバルで、、数多く来日もしている。2015年、オペラ座の定年である42歳を迎え、5月18日公演の「マノン」を最後の舞台として、惜しまれつつ現役ダンサーを引退。16年2月、パリ・オペラ座バレエ団芸術監督に就任した。 08年、本作品で共同振付を務めるベランガールとの間に、男児が誕生している。
振付
ジェレミー・ベランガール
1987年、パリ・オペラ座付属バレエ学校に入学。93年、18歳で入団する。94年にコリフェとなり、ヴァルナ国際バレエコンクールのジュニア部門で銅メダルを受賞。98年、カルポー賞を受賞。2001年、プルミエ・ダンスールに昇格する。そして2007年3月 アパレル GO HEMP VENDER RIB PANTS (WINE)、「ドン･キホーテ」の舞台で、エトワールに任命された。振付にも早くから興味を持ち、94年に初めての作品「ランデヴー」を振付け、自身で主演している。 近年、映画への出演が相次ぎ、ギャスパー・ウリエル主演作『サンローラン』（14）、今年公開予定の『ポリーナ、、、私を踊る』（16）などがある。