ZETT (ゼット) 野球 バット BAT136 GODA ST ゴーダST 硬式アルミバット マシン打撃可 83cm EVERDRY (mont-bell) アンブロ

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2017年4月20日

消費税の軽減税率制度実施のお知らせ！！

平成31年10月1日より消費税の軽減税率制度が実施されます。　詳細

2017年2月15日

確定申告に当たっての重要なお知らせ！！

平成２８年分以降の確定申告書等の提出の際は、「マイナンバーの記載」＋「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。詳細

2017年1月15日

確定申告書作成会場を アゾロ メンズ ハイキング スポーツ Asolo TPS 535 Lth V Evo Backpacking Boot Brown、「浅草税務署」に開設！！

会場：浅草税務署　３階

期間：２月１６日（木）～３月１５日（水）

相談：午前９時１５分から　午後５時まで

※会場が混雑している場合には アノン 17モデル メンズ ゴーグル anon. M2. エムツー Redeye / Red Solex スノーボード、受付を早めに締め切ることがあります。　詳細

2017年1月4日

平成28年分確定申告期における税務署等の閉庁日対応の実施について

浅草税務署より ホームゴルフネット特1号型セット　ベクトランネット付（メーカー直送）(代引不可)※キャンセル不可、平成28年分確定申告期の閉庁日対応のを実施についてお知らせがありました。 詳細

2016年10月24日

ダイレクト納付のご案内

「ダイレクト納付」ってご存知ですか。　大塚副会長及び白倉副会長にお話を伺いましたので、ご参考にしてください。記事(大塚副会長) 記事(白倉副会長)

2016年10月1日

法人番号公開サイト開設！！

「法人番号公開サイト」の運用が開始されています。検索は、詳細

2016年1月8日

【税務署】マイナンバーについて

マイナンバーについて ブリヂストン TOUR B JGR HF2 アイアンBRIDGESTONE TOUR B JGR HF2 IRON 9本組Dynamic Gold 95 スチールシャフトメーカーカスタム 日本正規品、ご注意いただきたいこと　　詳細

2015年10月8日

マイナンバーについて

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません！　詳細

2015年9月14日

台風の影響によりを受けられた皆様方に！！

台風など災害によりを受けた場合には、・・・・

詳細　国税庁（災害を受けたら）

2015年9月7日

平成27年10月から エバニュー (EVERNEW) 5cm厚抗菌合成スポンジコンビマット（120×360） EKM624 [分類:体操・運動マット (白帆布)]、マイナンバーがみなさまのもとに！

マイナンバーには、・・・　詳細

2017年5月15日

浅草税務協連のご案内！！

浅草税協連の活動を掲載致しましたので、、ご覧下さい。
詳細
2017年5月1日

通常総会のご案内

下記のとおり、

、第６回通常総会を開催致しますので、ご出席ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日時：平成２９年５月２９日（月）17：00開会　　　　会場：上野精養軒３階「桐の間」　議案書

2016年6月10日

台東区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度

台東区は
2017-12-26

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、職場環境づくりの実現に向けた取組みを行う企業を応援しています。詳細

2016年3月11日

台東区産業フェアの開催及び出展企業募集のお知らせ

台東区では、台東区ブランドを内外に発信していくことを目的として ロゴス　テント　LOGOS ROSY DOME エントリーパック M 71809506、バイヤー向けの展示・商談会を開催します。  詳細

2016年1月8日

浅草橋支部　異業種交流会　開催！！

●開催日時:　平成28年2月２4日(水)　18:30～

●開催場所:　ベニラン　案内

2016年1月5日

馬道・清川支部合同税務研修会　開催！！

●開催日時:　平成28年2月5日(金)　13:50～16：00
●開催場所:　台東区民会館8階　　案内

2015年8月20日

清川支部　税務研修会　開催！！

●開催日時:　平成27年9月29日(火)　17:00～
●開催場所:　あつみや別館
●会費:　2，000円(会員・非会員)   詳細

2015年8月19日

寿支部　税務研修会　開催！！

●開催日時:　平成27年9月10日(木)　18:00～
●開催場所:　第1部　寿区民館　　第二部　方記餃子
●懇談会費:　2，000円(会員・非会員)  　詳細

2015年6月12日

馬道支部　千束エリア税務研修会　開催！！

●開催日時:　平成27年7月7日(火)　18:00～
●開催場所:　朝日信用金庫千束支店
●会費:　会員・・無料　非会員・・1，000円　詳細

2015年3月27日

エコアクション21認定取得について（台東区）

台東区内の中小企業が、エコアクション21を取得しようとする場合、審査料、認証・取得料の一部が助成となります。詳細


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会員企業のために税の研修会等を開催し、最新の税知識を提供するとともに、難しい税法をわかりやすく解説しています。
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環境美化などのボランティア 「ラックサックプレゼント」「2017モデル」Tecnifibre（テクニファイバー）「T-FIGHT320dc（ティーファイト320dc） BRTF90」硬式テニスラケット【kpisports】、地域振興のための政策提言など多様な社会貢献活動に取り組んでいます。
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ｅ-Ｔａｘの利用促進のため、研修会の開催 サングラス NIKE SHOW X2、会報誌にＰＲ記事を掲載するなどしています。
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法人会イメージキャラクターとして プリンス（PRINCE） 硬式テニスラケット SIERRA 100 7TJ039 SIERRA 100 NVY/TUQ （Men's、Lady's、Jr）、元ダブルス世界1位のプロテニスプレーヤー杉山愛さんが2010年度から新しい『法人会の顔』となっています。



 

 
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