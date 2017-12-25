TRUSCO トラスコ中山 工業用品 NEC AlLine 函富士形 45W×1灯用 バンドー ガーデン 窓モール

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こんにちは

副院長の髙原です

 

今日は「スーパー猛暑日」についてお話します

みなさんはご存知ですか？

 

5月24日 防球ネット 防球網 無結節440ｔ（440ｄ）60本｜目合：37.5mm｜グリーン｜大きさ：1m×15m、気象庁が今年はスーパー猛暑日が多い夏になるという見通しを発表しました

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スーパー猛暑日・・・気温が37℃を超える状態。

人間の体温を上回る気温になるため熱中症を発症する可能性が高く TRUSCO トラスコ中山 工業用品 RIDGE 2ハンドインターナルチューブカッター 109
2017-12-25

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、38℃を超えるとその危険性はさらに高まってきます

 

スーパー猛暑日37℃以上

猛暑日：35℃以上

真夏日：30～34℃

夏日：25～29℃

 

今年の夏はスーパー猛暑日になる日がたくさんあると気象庁が発表し 【送料無料】ジェイトップ・ユーコー VERONA シングルレバー混合水栓（トール） Y183-127【同梱不可】 ワタナベ　タイル・スノコタイプ　システムストーン　30cm×30cm　30枚セット　SS-300-GY・グレー/4903620910611/3001bj/893033 、

熱中症になる人が例年より多くなるため今年の夏はいつも以上に水分、塩分補給・エアコンを使うなどして注意して下さい

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