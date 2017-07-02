 >  >  > [スーパーセール中エントリーしてポイント5倍]二重窓 内窓 プラマードU YKKAP 3枚建突合せタイプ（単板ガラス） 透明3mmガラス W3201～3300 H801～900mm【サッシ】【DIY】【防音】【断熱】【結露軽減】【リフォーム】

７／２（日）真山亜子・坂本頼光 二人会のご案内

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5年くらい前に坂本頼光さんの活弁を聞き、面白い人がいる！とファンになり、いつかご一緒したいと話してた無声映画の活動弁士・坂本頼光さんと 作業靴 ノサックス 高所用安全靴“安芸タビ 26.5CM AT20726.5 4930650254309 安全靴・作業靴、念願かなって二人会をやる事になりました！ゲストは津軽三味線奏者としてバリバリ売り出し中の伊藤ケイスケさんです。

坂本頼光さんは28年度の花形演芸大賞銀賞を受賞して今、大注目。

無声映画 『瞼の母』を坂本頼光さんと掛け合いします。はじめての試みでドキドキですが、楽しんで頂けたら。

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『真山亜子・坂本頼光二人会』

日時＝７／２（日）

昼回１３時〜／夜回１７時３０分〜

出演＝真山亜子 【送料無料】 カクダイ 713-503 センサー水栓/ブロンズ 商品コード：2225470 ★全品ポイント10倍 ～最大36倍★税抜5000円以上で送料無料★激安祭 カクダイ シングルレバー混合栓 品番：183-036 JAN：4972353183753、坂本頼光 品番：FFB3402S55■■ 大建工業 ハピアベイシス ハピアプレミア 内蔵・耐震ボードなど記載カタログ商品、伊藤ケイスケ（ゲスト・津軽三味線）

〈上映作品及演目〉＊昼夜共通

真山読み語り『狐の嫁入り』（作：池波正太郎／演出：筈見 純）

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会場＝豆腐料理『笹乃雪』四階大広間（東京都台東区根岸2-15-10）

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