1988Palmerシャトウ　パルメMargaux AOC3eme cru classe en 1855 35M284-01 バルベラ ワインボトルクーラーカクテルクーラーアイスクーラーカクテルワインクーラーおしゃれワインクーラーおすすめワイン冷やす入れ物氷クーラーワイン冷やす道具スタンド激安売り！

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遠洋漁業に行った話１　～序章～

梅雨入りしたようだ。
窓から見下ろせば、傘の花が色とりどりに咲いている。

さて、昔話を。
時は20年前に遡る。

18歳の私は、旅行代理店に勤めていた。
毎日毎日、企業への飛び込み営業。
社員旅行、記念パーティー、宴会、航空券を売ってくる。
今思えば、旅行代理店といっても、イベント屋だった。
実際に旅行に付いて行く添乗員の仕事もあった。

社員旅行を任せてもらったお客の中に、若い私に目をかけてくれた社長さんがいた。
雑貨屋を十数店舗経営する社長さんは、今度の新しい店舗を私にやらせてみたいと言ってきた。
若い私には、荷が重すぎた。
いや 屠蘇器 黒 胴張 香梅（漆+ウレタン塗・手描）(19-75-7)、正確にはビビッてしまい、失敗して損害を与えてはいけないと思っていた。
もし、店を潰したらいくら損することになるのか尋ねると、1500万円だと答えてくれた。

ならば、その1500万円溜めれば、独立し、起業できるはず。
安易な考えだったが、「このまま一生サラリーマン」という薄暗い未来に、一筋の光が差した。
社長さんの誘いは丁重にお断りして YUKIWA ユキワ　ロイヤルシャンパンクーラースタンド　03292010　ROYAL WINE COOLER STAND　ステンレス製　ホテル・バー・レストランにおすすめ、会社を辞め、金を溜める為の情報を探した。

とある本屋で、見つけた「お金を溜める方法」なる本。
正確ではないが、こんな感じのタイトルだった。
今のように、インターネットの無い時代 ●キャプサンディ　エステートキュベ カベルネソーヴィニヨン[2009]Kapcsandy Estate Cuvee　Cabernet Sauvignon Napa Valley[2009]、情報は全て書籍に頼るしかなかった。
本を買って、開いてみる。

1ページ目。
遠洋漁業。
洋上にいる時間が長いので、金を使わず、さらに給料も破格。

遠洋漁業といえば、借金を抱えた人や、事情により日本にいられない人が乗り込むもの。
そんなイメージを持っていた。
まあ、実際行ってみなければ解らない。
いや ビーニャ・トンドニア・リオハ・ティント・グラン・レセルバ　1980【スペイン】【赤ワイン】【750ml】【フルボディ】【リオハ】【BB&R】【銘醸】【長期熟成】【グラン・レセルヴァ】 Ch.de Montfaucon 豪華12本セットシャトー・モンファコン Chateau Monfauconフランス　コート・デュ・ローヌ　ワイン　赤、遠洋漁業の船に乗り込む方法すら、解らないのである。
まず、タウンページに載っている「漁業」を営む企業に片っ端から電話してみた。
「漁業」を営む企業のほとんどが ハイランド・レアード / スプリング・バンク 1992年 21年 52.5% 700ml【モルト・ウイスキー】、養殖か水産加工。
漁を行っている企業でも、近海漁業しかなかった。
一番遠くて東シナ海で、およそ3ヶ月の航海だという。
そして、どの企業も未経験者を雇う枠など無かった。

そんな中

Chateau Palmer
Margaux AOC
3eme cru classe en 1855
年代：1988
容量：750ml

送料には航空便・保険料等が含まれます

画像はイメージサンプルです
ご注文品現品画像は受注後すぐお取り寄せ

※納期は受注後約１週間、十分の余裕を持って
ご注文下さいませ

通常１～２営業日で発送　※航空便は別途
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。

、親切な人がいて、海運局に行ってみることを電話の向こうで勧めてくれた。
これきっかけで海運局に通うことになる。

海運局には 【送料＆クール便代無料】◆プリューレ・ロック　 ニュイ・サンジョルジュ　1級　 クロ・デ・コルヴェ [2012]、求人が張り出される掲示板があって、

、ちょいちょい情報が更新される。
海運局員たちの間では「遠洋漁業に行きたがる、変わった青年が毎日来る」と噂になっていたようだ。
20年前、もうすでに遠洋漁業なんて廃れていたようだ。
そんなことは知る由もなく、毎日毎日、遠洋漁業の求人が張り出されるのを待った。
いつの間にか目的が「金を溜めること」から、「遠洋漁業に行くこと」に摩り替わっていると気付きもせず。

しばらく通ったある日 コルトン・シャルルマーニュ 1998ジョルジュ・ルーミエCorton Charlemagne 1998Georges Roumier、海運局の人から呼び止められ「見せたい物がある」と、連れて行かれた。
見せられたのは 【彫刻できるグラス・加工料込】九谷和グラス 冷酒グラス 無地 こまブルー セルフデザインコース　【名入れ 誕生日 退職祝い 還暦祝い 結婚祝い オリジナルギフト 記念日 卒業記念品】、掲示板に張り出す前の遠洋漁業の求人票だった。
大陽漁業（仮）とデンマークの合同出資会社 Chラ・ミッション・オー・ブリオン 1987、深海漁場探索（仮）。
職種：甲板員
資格：18歳以上
給与：30万以上　一部洋上支給有
休暇：年間2ヶ月
概ねこんな内容だった。
この当時の常軌を逸した思い込みと、後先考えない行動力は半端なかった。
東京まで飛行機で行って面接を受け、合格。
一週間後に出発することが決まった。
初めてのパスポートも作った。

カナダ行きの航空チケットが届いたその日、遠洋行きを父母に告げた。
出発の日、空港に見送りに来た父母は、旅立つ息子が冒険家にでもなったかのように、胸を張って送り出した。



続きのカナダからの出航は、

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、また書きます



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コメント

酒器　深皿　白漆　花

どうも、こんにちわ

すばらしい行動力ですね！
憧れます（；へ；）

いつか自分もそんなバイタリティのある人間になりたいです！

続きを楽しみに待ってます！

シャサーニュ　モンラッシェ　プルミエ　クリュ　モルジョ　ブラン　ヴィエーユ　ヴィーニュ[2014] ベルナール　デュガ　　ピィ (750ml)白同一ワイン12本以上で3%現金割引キャンペーン

今転職を考えているなか、遠洋漁業にやりたいな～って考えている中、実際の体験段をブログ化してくれるのはありがたいです。参考さしていただきます。

  • 2010/10/30(土) 01:22:17 |
  • URL |
  • 竜児 #-
  • [ 編集 ]

興味深く拝見させていただきました

遠洋漁業の話しをたまたまネットサーフィンしてて拝見させていただきました。
書籍化はいかがでしょうか？

続きの話し気長に楽しみにしております。

  • 2013/05/19(日) 20:05:42 |
  • URL |
  • た〜 #-
  • [ 編集 ]

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