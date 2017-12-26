【全品最大ポイント21倍】グローエ GROHE リネア シングルレバー洗面混合栓(引棒付) 【23 443 00J】【2344300J】　[新品]【NP後払い不可】【代引き不可】【エントリーで12/2 PM7時～12/7 AM1時59分まで】 ライトセーフティーワークスLSW-02 Ｎ１５０－ＳＳ 300mm×70mm×40Hmm

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多摩美術大学

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ご入学、おめでとうございます。
美術学部・大学院の入学式のご案内です。

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日　時 平成29年4月5日（水）
10:30開式（1時間ほどを予定）※集合・着席は10:10
会　場 八王子キャンパス　TAUホール

保護者の皆様へ

  • 式場はスペースの都合上、お席のご用意ができません。当日レクチャーホールにて同時中継映像を放映いたします。ご利用ください。
  • キャンパス内には駐車場がございません 。ご来校の際には電車･バスをご利用ください。交通案内はこちらをご覧ください。

平成29年度大学院 入学式

日　時 平成29年4月5日（水）
13:00開式（30分ほどを予定）※集合・着席は12:40
会　場 八王子キャンパス　レクチャーAホール
  • 新入生は13:30より事務オリエンテーションがあります。。。
2017年3月8日 10:44  |  対象：全学生  |  発信：事務総合
上野毛キャンパス（本部・大学院・美術学部・造形表現学部）◎158-8558 東京都世田谷区上野毛3-15-34　03-3702-1141（代）
八王子キャンパス（大学院・美術学部）◎192-0394 東京都八王子市鑓水2-1723　042-676-8611（代）

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