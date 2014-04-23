 >  >  > 特注カスタムクラブ ヤマハ 2018年モデル RMX 218 ドライバー 三菱 FUBUKI Ai シャフト

ヤマハ RMX 218 ドライバー
特注カスタムクラブ
モデル
RMX 218
ロフト角（°）
9.5（±1）
10.5（±1）
ライ角（°）
59／（59.75＊）／60.5
フェース角（°）
0
ヘッド体積（cm?）
460
構造
6-4チタンCNC精密加工フェース、811チタン精密鋳造ボディ
標準グリップ
オリジナルラバー J100 ロゴ無し、バックライン無し
＊ライ角が（ ）内の数値になるのは、スリーブをLOWまたはHIGHで挿入したときに限ります。
特注カスタムクラブをご注文のお客様へ
特注品につき代金先払いとさせて頂きます。
ご利用頂けるお支払方法は
●クレジット決済、●銀行振り込み、●コンビニ決済のみとさせて頂きます。
※代引き決済ではご注文は承れませんのでご注意下さい
●ご入金確認後のメーカー発注になります。
●特注品に付き、返品はお受け致しておりません。予めご了承下さい。
納期について
こちらの商品は2017年11月上旬発売開始となります。
発売開始以降、メーカーにて特注生産開始となります。
発売開始以降から2-3週間となります。
発売開始以降はご注文・決済が完了次第メーカーにオーダーを致します関係で、
決済完了後、2-3週間掛かります。予めご了承下さい
グリップ、長さ、バランス指定について
※グリップの重量によって、バランス指定可能範囲が変化します。
標準バランスご希望の場合は、メーカー推奨バランスになります。
標準長さをご指定の場合は、メーカー規定の長さになります。
クラブの長さは0.25インチ刻みで±0.5インチの範囲でご指定可能です。
ご希望のバランス・長さをご指定の場合は、バランスをコメント欄にご記入下さい。
シャフトの長さ、グリップのよってはご希望のバランスが出ない場合が御座います。
その場合はメールにてご連絡致します。
ヘッド・シャフト重量により、お客様のご希望のスペックに添えない場合が御座います。
その際は、当方よりメールにてご連絡致します。
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
|ロフト
シャフト-フレックス
RTSスリーブ装着向き
長さ
グリップ
※
納期
|特注品につきご注文後、ご連絡致します
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