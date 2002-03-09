1: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:04:08.82 ID:VqK3OdCyO

堅いとこに多めに勝負して穴に少額で買ってるの？

ブラックムーンとシルクに５千～、 、カシアスから穴に５百円～流しみたいに

引用元: ・http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1501153448/

2: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:20:21.40 ID:u9AsRBAT0

荒れそうなレース選んで、中穴から総流し

3: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:24:11.79 ID:d1fjkxW/0

基本一点、もしくは軸から流し二点か三頭BOX。これらは全当たりもあるから。

ワイドで多点流しは外れ馬券買うことになるから元とれないし買っちゃいけないと思ってる。

50: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 06:56:44.21 ID:xOK1TKbR0

>>3

同じく

三頭ボックスまでだよな

4: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:32:05.38 ID:JgOBtNSO0

マークシートのワイド欄にチェックを入れ

次に３着までに来そうな馬を２頭選びチェックを入れるこれでいいのだ

5: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:37:59.40 ID:VqK3OdCyO

具体的な的中レースを賭け金や配当で教えてくれ

6: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 20:53:48.36 ID:czKklPhW0

去年のスプリンーズステークス

ビッグアーサーは来ないだろうと思い

ミッキーアイル軸の

ミッキーアイル シュウジ 1万

ミッキーアイル ソルヴェイグ 5千で

ソルヴェイグの方当てて17万になって

喜んだ 21歳の秋

9: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:11:04.25 ID:VqK3OdCyO

>>6

アーサーがこないと確信して買える馬券だが人気薄ヴェイグに５千もいける

自分は狙い過ぎて100円３連単ヴェイグ頭のレッド、ミッキーで撃沈した

8: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:09:12.42 ID:loRgfmrV0

上位人気と中穴で４～１０倍くらいの１点

的中率は３割くらいが目標

10: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:11:11.31 ID:1E+JUnLkO

何が正解なんてないけど、俺は人気馬と中穴馬の組み合わせ。買い目は出来れば1か2通りで多めに賭ける。的中もそこそこに、配当も3～10倍くらい付くから、うまくいけば遊びながら微増させていけるよ。

11: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:19:16.28 ID:YmJ42NRY0

ワイドは強制的に3頭目を人気馬を厚くかわされるからか

配当が安い事が多いな

馬連も3頭目総流しという意味では同じだが

ワイドと違うのは3頭目は3着総流しの点で

ワイドは1,2着も人気馬を含めた3連複総流し馬券と同じ定義だし

12: しんたろう ◆3UjjOZHwX2 2017/07/27(木) 21:20:25.99 ID:yKLK5wbkO

五倍位のワイドが一番当たらないね



当たった記憶がない

それより固いのはさすがに当たるんだが

14: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:24:24.00 ID:YmJ42NRY0

また少額から買えるといってもじゃあリターンは馬連程か？

と云われるとアレだし

ワイドを買い続ける人は歯止めの利かないだけのケースも目立つな

地方競馬実況スレに結構そういう人いるわ

18: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:37:31.75 ID:oOOEckc60

>>14

レース絞ってドカンと賭けるならいいけど、

流れで毎レース毎レース買うタイプが

ワイドとか複勝主体の場合はまず負ける人だよね。

19: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:40:08.50 ID:2I2GHbJY0

>>18

毎レース買うようなやつはほぼ全員負けてるでしょ

買い方よりも問題がある

16: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:30:02.37 ID:JFJZDD910

俺が思うワイドのメリット

・堅い軸馬がいればローリスクで複勝より高いオッズで買える(お財布にやさしい)

・小銭欲しくてトリプル狙いで4~5頭ボックスで買えば、全的中ならずとも1つくらいは当たることが多いので三連複よりリカバリーしやすい。

・三連複への読みを鍛える練習になる。

もちろん異論は認めるｗ

17: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:35:48.27 ID:YmJ42NRY0

結局予想が1,2着に人気馬が入るのか（入りそうなのか）

で買い方は変わる

入りそうならそりゃ3連複でパラパラ買うよりワイドの方がリターン（払い戻）

自体はあるだろうな

ただ人気馬を1,2着に入る可能性もあると予想した以上は

リターンも余程チョイスした馬が人気薄含まないと

ジリ貧になる可能性も出てくるけど

22: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:46:06.96 ID:YmJ42NRY0

そもそも当てにいくという発想になる事自体

みんなが買う馬券だったりするし

そういう馬の複勝やワイドってマジ売れる（過剰

23: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 21:55:46.09 ID:R0Omj1lg0

Twitterあるある

三連系とか、馬連とかもたくさん買ってるのに

ワイド一本引っかけただけで、儲かったと言い張る

24: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 22:02:10.65 ID:YmJ42NRY0

◎○▲△があったとして

ワイドって何処までどの金額配分でかうのか

また印の予想したのに実際の買い目はそれと異なるケース

複勝ワイド、場合よっては単勝

この辺は印通りに馬券をかってない面も出やすい

26: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 22:11:58.16 ID:IdUs95CT0

軸は固く相手はおもしろく





これこそワイドの極意

32: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 22:48:25.92 ID:QP4pm+qU0

>>26

最低でもオッズ4～5倍は欲しいからな。

人気馬同士の2倍台のワイドは

的中率50％維持しないと

儲からないから、買わなくていいと思う。

30: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 22:26:38.52 ID:aTS+y+R/0

ワイド三頭BOX。たまに当たったらうれしい。







33: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 23:08:24.22 ID:qgr/M+gY0

同じ組み合わせの馬連ワイド1点ずつ

穴とか人気とか考えず自分の本命-対抗を選んで合成オッズ10倍以上なら買う

34: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 23:27:41.07 ID:YU53Vz810

ワイドは一番人気外した3頭ボックスがいいよ

当たればわりとつくときあるし

上位人気絡めるならフォーメーション買い

36: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 23:29:51.62 ID:vH0cIVlI0

G1でよく当たるのが１番人気軸の3,5,7人気のワイド三点

37: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/27(木) 23:57:19.92 ID:n7epmljY0

CBC賞アクティブミノルからワイドという感じで逃げ打つ馬がわかるとそいつから点数は多めで 一点の人尊敬する

40: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 04:26:04.71 ID:uV+DAuGa0

ワイド1点やるならその2頭単勝買うわ

43: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 04:46:13.71 ID:Lh35HSwj0

ワイド1点買うなら、2頭軸三連複流しを買う

45: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 05:08:13.61 ID:2Enj1v+gO

>>43

自分も似たような3連複軸2頭フォメで1Rに3千くらい。3列目に人気薄を置き1万超えを狙うが人気所も抑える

もう何年もこのスタイルだが、投資額が同じでワイド人気所の1点3千か、3点千円で中穴狙いも考えるが配当が安そうで

46: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 05:09:36.69 ID:cZfMQnab0

基本1点◎○の2000円位買えれば40000円になる事もある

48: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 06:27:36.22 ID:uV+DAuGa0

>>46

ワイド20倍って馬連100倍クラスだぞ

よく考えろ

1点的中の内訳1/4はワンツー来るだろ

目を覚ませ

47: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 06:19:09.75 ID:uV+DAuGa0

ワイドを買う意味がわからん

単勝と馬単1点でよくね？

ワイド1点買ってワンツーだったら発狂だわ

55: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 08:57:09.61 ID:uxKZcxP0O

>>47

逆もまた然りなわけでｗ「ワイドなら当たってたのに」ってやつな。

結局好みによると思うよ。あなたが言うように、馬単の1、3着決着でも諦めつくならそれでいいと思う、掛け金も少額で済むしね。

52: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 07:00:55.81 ID:P0qewQqz0

ほとんどのやつが死んでる複勝1点よりはリスクが低くて成功しやすい

53: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 07:09:58.01 ID:/hC3Vj620

>>52

複勝派はホントに長生きしないよな。

5倍のワイドは1番人気馬と4.5番人気の組み合わせでバンバンでるけど

5倍の複勝はかなりの穴馬を探してのリターンだからな。

57: レマキナ ◆Zv3wXh4fsM 2017/07/28(金) 10:08:30.59 ID:/AFWoEM30

穴党ならフォーメーション5点買いがオススメかな

4頭ピックして人気薄abからacdにフォーメーション

58: 名無しさん＠実況で競馬板アウト 2017/07/28(金) 10:27:58.39 ID:y7Ur93vB0

ワイドでフォーメーションとか馬鹿馬鹿しい

臆病な俺でもさすがにそれはない

59: レマキナ ◆Zv3wXh4fsM 2017/07/28(金) 10:42:09.21 ID:/AFWoEM30

1点的中でも狙うレンジが合成5～30倍とかだから

ダブルやトリプルが来たらかなり大きいですよ