診療科・部門

当院で行なっている診療科・部門を紹介します 。。。診療内容や実績、挨拶など掲載しています 。。

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診療協力部

中央診療部

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診療技術部

オンコロジーセンター

総合周産期母子医療センター

難病治療研究センター

肝疾患医療センター

認知症疾患医療センター

患者支援センター

高度救命救急センター

看護部

医療監査部

治験・臨床研究管理部

健診センター

臨床研修部