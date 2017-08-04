会場で買うSTAGE魂のDVD、おつり出しちゃいけないんですよね？ グッズは出て...

匿名
2017.08.04 08:08
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会場で買うSTAGE魂のDVD、おつり出しちゃいけないんですよね？ グッズは出ても大丈夫ですか？

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ピッタリ
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2017.08.04 08:12

おつりは時間がかかるのでできるだけ出さないようにするのがいいですが、どちらもお釣り出て大丈夫です。

回答 4
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2017.08.04 08:12

おつりは時間がかかるのでできるだけ出さないようにするのがいいですが、どちらもお釣り出て大丈夫です。

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匿名1
2017.08.04 08:17

ダメではないですよ。 混雑防止の為なるべくという感じです…

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匿名2
2017.08.04 08:33

みんな普通に出してますよ

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匿名3
2017.08.04 08:56

お釣り出ても大丈夫

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