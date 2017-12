FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress HAGLOFS Knits プリンセスライン 2011-11-14 Mon

こういうとき、例規の担当者としては、即座に答えが出れば申し分ありません。

しかし PINK MEMORIES レディース COATS & JACKETS 送料無料 Military green Cape、それができなくとも、法令用語辞典にあたって確認することをすれば、まあ及第点でしょう。

(“気づき”のきっかけを逃さない、というのが本当の大事なトコね。)

で セオリー theory レディース アウター ジャケット【lanai stretch-wool blazer】Charcoal、まあ、「あれ、どうだったっけ?」と思って早速確認したわけデス(←おい

詳しいところは 、 洋々亭で、過料を巡る話題がありまして、その中で「科する」「処する」の話がありました。こういうとき、例規の担当者としては、即座に答えが出れば申し分ありません。しかし PINK MEMORIES レディース COATS & JACKETS 送料無料 Military green Cape、それができなくとも、法令用語辞典にあたって確認することをすれば、まあ及第点でしょう。(“気づき”のきっかけを逃さない、というのが本当の大事なトコね。)で セオリー theory レディース アウター ジャケット【lanai stretch-wool blazer】Charcoal、まあ、「あれ、どうだったっけ?」と思って早速確認したわけデス(←おい詳しいところは 、 、書籍等で各自御確認いただくとして、ざっくりいうと Jag Jeans ジャグジーンズ レディース 女性用 ファッション スカート Jag Jeans ジャグジーンズ McCamey Zip Front Skirt in Refined Corduroy - Charred、

「科する」 罰を与えることを一般的にいうこと

「処する」 具体的に罰を与えること

といった違いのようです。

そうすると、「○○円の過料を科する。」というのは、過料を「科す」ことができる旨の根拠条文をそのまま引いてしまったがゆえの誤用と思われます。

実際 JUST CAVALLI レディース SKIRTS 送料無料 Brown Knee length skirt、e-govで法律における用例を検索してみましたが、「の過料を科する。」はヒットしませんでした。

どうもそういうことのようですので、御報告いたします。

なお 総裏付きジャケット シニアファッション 冬 ミセス、私の仕事が増えてしまったかどうかは聞かないように。



、書籍等で各自御確認いただくとして、ざっくりいうと Jag Jeans ジャグジーンズ レディース 女性用 ファッション スカート Jag Jeans ジャグジーンズ McCamey Zip Front Skirt in Refined Corduroy - Charred、「科する」 罰を与えることを一般的にいうこと「処する」 具体的に罰を与えることといった違いのようです。そうすると、「○○円の過料を科する。」というのは、過料を「科す」ことができる旨の根拠条文をそのまま引いてしまったがゆえの誤用と思われます。実際 JUST CAVALLI レディース SKIRTS 送料無料 Brown Knee length skirt、e-govで法律における用例を検索してみましたが、「の過料を科する。」はヒットしませんでした。どうもそういうことのようですので、御報告いたします。なお 総裏付きジャケット シニアファッション 冬 ミセス、私の仕事が増えてしまったかどうかは聞かないように。 助言 | コメント:0 | トラックバック:0 | HOME | まさか☆マギカ・2 ビブリア古書堂の事件手帖2 >> この記事のトラックバック

FC2ブログユーザー専用トラックバックURLはこちら トラックバックURL HOME |