 >  >  > FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress
セール 感謝価格 ドレス BEYOND IRMA ワンピース ミニドレス キャバ ドレス イルマ ドレス アゲハドレス ageha お水 ドレス キャバドレス 花プリント大粒ビジュベロアワンピース【パーティードレス】フリーダム jean maclean ドレス【RCP】 全国OK！

FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress HAGLOFS Knits プリンセスライン

社会に警鐘を鳴らす…わけもなく。

FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress HAGLOFS Knits プリンセスライン

2011-11-14 Mon
洋々亭で、過料を巡る話題がありまして、その中で「科する」「処する」の話がありました。
こういうとき、例規の担当者としては、即座に答えが出れば申し分ありません。
しかし PINK MEMORIES レディース COATS & JACKETS 送料無料 Military green Cape、それができなくとも、法令用語辞典にあたって確認することをすれば、まあ及第点でしょう。
（“気づき”のきっかけを逃さない、というのが本当の大事なトコね。）
で セオリー theory レディース アウター ジャケット【lanai stretch-wool blazer】Charcoal、まあ、「あれ、どうだったっけ？」と思って早速確認したわけデス（←おい
詳しいところは 、

、書籍等で各自御確認いただくとして、ざっくりいうと Jag Jeans ジャグジーンズ レディース 女性用 ファッション スカート Jag Jeans ジャグジーンズ McCamey Zip Front Skirt in Refined Corduroy - Charred、
　「科する」　罰を与えることを一般的にいうこと
　「処する」　具体的に罰を与えること
といった違いのようです。
そうすると、「○○円の過料を科する。」というのは、過料を「科す」ことができる旨の根拠条文をそのまま引いてしまったがゆえの誤用と思われます。
実際 JUST CAVALLI レディース SKIRTS 送料無料 Brown Knee length skirt、e-govで法律における用例を検索してみましたが、「の過料を科する。」はヒットしませんでした。
どうもそういうことのようですので、御報告いたします。
なお 総裏付きジャケット　シニアファッション　冬　ミセス、私の仕事が増えてしまったかどうかは聞かないように。

この記事のコメント

コメントの投稿

この記事のトラックバック

| HOME |

FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress HAGLOFS Knits プリンセスライン

Author:半鐘
　（元・半人前の例規屋）
このブログの記述は、、信用できるものと解してはならない。

最新記事

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

カテゴリ

ユーザータグ

宇宙 裁判 プリキュア パブコメ 重箱の隅 新旧対照表方式 京都市営地下鉄 自画像 

FC2カウンター

検索フォーム


RSSリンクの表示

リンク

このブログをリンクに追加する
Copyright ©FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress All Rights Reserved.FEDERICA TOSI レディース DRESSES 送料無料 White Knee-length dress All Rights Reserved. 2007 半鐘の半死半生 all rights reserved. powered by FC2ブログ
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-2038