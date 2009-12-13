交通事故によって者に死傷の結果が発生しますと、従来は「業務上過失致死傷罪」（刑法211条）が適用されていましたが、平成13年（2001年）に「危険運転致死傷罪」（208条の２）が新設されましたので、悪質で危険な運転行為から死傷の結果が発生したときは、一挙に重く罰せられることになりました。その中には、「アルコール・薬物運転型」と「信号無視型」と「通行妨害型」の３つがありますが、とくに最近、

、「妨害型」の危険運転致死傷罪に関する同様な２つの事件が現在最高裁に係属中であることが分り、その帰趨に注目すべきことを指摘しておきます。大阪のケースでは、自動車がバイクと並進中に幅寄せをしたこと、そして東京のケースでは自動車がバイクの直前に進入後に狭い間隔で並進したことを危険な妨害行為とした上で、いずれも妨害行為の故意と妨害目的が「推認」されると、1.2審では認めました。しかしそこには、大きな落とし穴があるように思われてなりません。それは、いずれのケースも「妨害行為」の態様と車両の位置関係が不明確で、目撃者の後方からの目撃供述の信用性にも問題があるだけでなく、妨害行為の「故意」と「妨害の目的」が積極的に立証されず 【NEWモデル】 SSK メタルダンパーMG9 革底スパイク (ANl2140)、結果と行為態様から「推認」されるという認定にとどまっているからです。もしこれが 【DEAL!ポイント15%☆7日9:59まで】【セイスカイ】SAYSKY ARCTIC RUNNING HOOD 5MRSW1 メンズ パーカー フード付ジャケット 17FW 【dl】STEPSPORTS、「業務上過失致死傷罪」ならば オルトラ レディース ランニング スポーツ Altra Women's Intuition 4 Shoe Black、過失行為の存在と業務上過失の存否が、より具体的な状況証拠によって慎重に立証されるべきことは当然であり 、判例の蓄積も多いのですが 【送料無料】BRIDGESTONE（ブリヂストン） 純正部品 リチウムイオンバッテリー充電器D3 メーカー品番：B010201LG 1個、これがいったん「危険運転致死傷罪」で起訴されると、法が定めた危険行為の「類型」に当てはまれば結果との「因果関係」があるとされ、、さらに「故意」と「目的」もほとんど「推認」されてしまうというパターンに至るおそれが現に出てきているのです。これでは、悪質な「危険運転行為」の類型を個別的に定め、「故意犯」として「積極的な目的」がある場合に限定した「立法趣旨」に反し 【EKE065】エバニュー（EVERNEW）防風ネット 窓付、かえって処罰範囲が拡大する危惧があるといわざるを得ません。詳しくは、

[スーパーSALE]フォーティーン RM-22 ウエッジ ノーメッキ・マットブラック仕上げ USTマミヤ アッタス アイアン シリーズ シャフト 特注カスタムクラブ ゴルフウェア マラソン レッド 【16000円均一】NIKE(ナイキ)レディース・ウィメンズコートウィメンズズームヴェイパーフライニットHCテニスシューズハードコートハイドロゲンブルー923119402【17★】●●ダカイン（DAKINE） TRAM SKI BG 185 AH237164-STL【RCP】【送料無料】【送料無料】ニューライン：【メンズ】アイコニック ベントストレッチシャツ【newline ICONIC VENT STRETCH SHIRT スポーツ トレーニング Tシャツ】G.winnerカーボーイカジュアルアイアンカバー（ブラック）, 【送料無料】キャロウェイ（Callaway） スチールヘッド XR フェアウェイウッド Steelhead XR FW ＃5 CK BLUE 55 カーボン MITSUBISHI TENSEI 【ゴルフ 用品 2017年 USモデル】[ミズノ]MP-66 アイアン（MODUS3 SYSTEM3 TOUR 105 スチールシャフト付）No.4【特注カスタムクラブ】フォーティーン(FOURTEEN) D-036ウェッジKBS Hi rev2.0シャフトダンロップ（DUNLOP） NEW XXIO PRIME (ゼクシオプライム) 単品アイアン (#SW ロフト56度) SP-800 カーボンシャフト 【2014年】 （Men's）【最大2,000円OFFクーポン配布中！12/3はエントリーでポイント10倍】デサントゴルフ DESCENTE GOLF セーター DGM2037F特注カスタムクラブ ヤマハ インプレス X RMX フェアウェイウッド / ユーティリティ 専用シャフト、GS フェアウェイ スチールシャフト【新品】【送料無料】【メーカー正規カスタム品】2016 赤オノフ アイアン単品販売 (#4,#5,AW,SW)FUJIKURA MCI120 シャフト装着仕様[グローブライド/ONOFF/AKA/516RON][フジクラＭＣＩ１２０カーボンシャフト].≪パーツ≫ シマノ FT フォース NI 早瀬 95NI #01番 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】≪新商品！≫ シマノ ライトゲーム SS タイプ73 H200 〔仕舞寸法 103.5 cm〕 【保証書付き】 【ショップレビューを書いて次回使える送料無料クーポンGET】SCOTTY CAMERON Galley Limited Visor-Navy スコッティキャメロン ギャラリー限定 キャメロン バイザー『ネイビー』THE NORTH FACE(ザ・ノースフェイス) NM81601 SHUTTLE 3WAY DA シャトル3WAYデイパック ショルダーバック.