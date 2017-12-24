モンベル パーマフロスト ライトダウンパーカ Men's レッドブリック Mサイズ 1101501 マット SHIMANO Y1N298040セール通販

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家庭ごみの出し方について

新たなごみ分別方式について

　平成２９年２月より アシックス (asics) プレステージライト AC（ホワイト×ディレクトワールブルー） TLL778-0142 [分類:テニス オールコート用] 送料無料【】【_のし】【】、家庭ごみの分別区分が変更となりました。

　平成２９年１月に各家庭にお配りした「網走市家庭ごみの分け方・出し方ガイドブック」又は本ウェブサイト（下記ＰＤＦ）をご参照のうえ 、大変お手数をお掛けしますが、

、、適正に分別して頂きますようご協力をお願い致します。
　また、ガイドブック・ウェブサイト等をご覧になってもよくわからないという方は 20%OFF YONEX ソフトテニスラケット LASERUSH 5V レーザーラッシュ5V LR5V 133：ブライトグリーン 前衛タイプ、市役所生活環境課清掃リサイクル係までお気軽にお問い合わせください。
　限りある資源を守るためにも皆様のご協力をお願い致します。

お手持ちの旧指定袋（青色の指定袋）は平成３０年３月まで使用できます。

　平成２９年の４，５月については、それぞれに分別したうえですべての分類で使用できますが 屋内エバーマット（枚）マット本体 EGD103 (JS83458) 送料ランク【S】 【エバニュー】【QBH33】 ファイブテン メンズ ハイキング スポーツ Five Ten Men's Hiangle Climbing Shoe Grey / Aqua、６月～翌年３月末までについては ボリエール メンズ ハイキング スポーツ Boreal Mutant Climbing Shoe One-Color、、、「埋立ごみ」以外の分類での使用となりますのでご注意願います。

４月以降のごみ袋の使い方について

 

網走市家庭ごみの分け方・出し方ガイドブック（ＰＤＦ版）

内容 ページ/ＰＤＦ
網走市家庭ごみの分け方・出し方ガイドブック 全ページ(10478KB)
主な家庭ごみの分別早見表 １９～４１ページ(32296KB)
表紙 表紙(25468KB)
地区別収集日一覧（平成２９年２月から） １ページ(803KB)
ごみを出すときのお願い ２ページ(2835KB)
生ごみ・使用済紙おむつ類 ３～４ページ(3691KB)
容器包装プラスチック ５ページ(1718KB)
埋立ごみ ６ページ(1861KB)
資源物 ７～８ページ(2412KB)
粗大ごみ ９ページ(1224KB)
一般ごみ処理券・古着古布類 １０ページ(3820KB)
有害ごみ・危険ごみ・食用廃油 １１ページ(1227KB)
小型家電 １２ページ(2506KB)
市では収集できないごみ １３ページ(1380KB)
ごみ処分場に直接運び入れる場合 １４ページ(1769KB)
その他のお知らせ・注意事項 １５～１６ページ(3212KB)
よくある質問 １７～１８ページ(3462KB)
網走市指定ごみ袋・ごみ処理券取扱店一覧 ４２ページ(1758KB)
裏表紙～３Ｒについて 裏表紙(1079KB)

お問い合わせ先

網走市役所生活環境課 清掃リサイクル係
電話：0152-44-6111（内線233・297・320）

市政情報

網走市役所 

〒093-8555 北海道網走市南６条東４丁目
電話：0152-44-6111 Fax：0152-43-5404

■網走市ホームページについて
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