こちらは2017年5月4日SUPER COMIC CITY 26 day2内で開催予定のガエリオ×アインプチオンリーの告知サイトです。プチオンリーは、参加者主導企画として、既に多くのCOMIC CITYで開催されている新しいタイプのオンリーイベントです。他にヤドカリイベントとも呼ばれています。提案者(発起人)が好きなジャンル(カップリング等)である時期のオールジャンルイベントに一斉参加を呼びかけ・提案するイベント内イベント企画のことを指します。スペースに共通のポップを飾ったり、配置マップ・記念本の発行なども行われ、オールジャンル即売会でありながら、小さなオンリーイベントの雰囲気を楽しめます。

Step1

SUPER COMIC CITY26にサークル申し込みをする



申し込みの際、備考欄に「俺のシュヴァルベ side:Gaelio/Ein参加」とご記入くださいますと、サークル同士で隣接されやすくなります。

2017年2月24日〆切









download

Step2

当プチへの参加表明をする



2017年3月3日〆切

参加表明

Step3

スペースナンバーを報告する



報告フォーム

Step4

ラリー用のペーパーを用意する





参加は任意ですが、なるべくご参加いただくようお願いいたします。

ペーパーの右下に、共通ロゴをいれてください。

ペーパーの形態は問いません。ポストカードなどでも可能です。。無料配布であれば、冊子でも構いません。

年齢制限のあるものでも可です。

お渡しする方法は、各サークルにお任せいたします。

download サークルカット用のものとデザインは同じですが、サイズが異なります















開催記念品

本部にて配布いたします。

お一人様お一つでお願いいたします。

なくなった場合はご了承ください。







illustration:AuroraVision/空子様・煙と毎日/みなかみ様





サークルマップ

参加サークル様の配置等を記載したサークルマップを配布いたします。







illustration:漂流する/ことり



当日印刷したものを本部にて配布いたしますが、イベントの前にPDFをダウンロードしていただけます。







サークルリスト



共通ポップ

参加サークル様に共通ポップを配布いたします。









ペーパーラリー＆くじ引き

参加サークル様でペーパーを集め、規定の枚数ごとに、はずれなしのくじが引けます。







illustration/design

A：うめ様、空子様、子清様、五一〇様、佐藤双六様、さな様、なしま様、みなかみ様、八坂様、ユエツ様、よしお様

B：posca様

C：unconfortable chair/ユエツ様

D：Poison Ivy/ひのまるまさたか様

E：AT-ZES/子清様

F：MN/五一〇様

G：濁点/なしま様

H：





サークル新刊特典＆コスプレ特典





illustration:AT-ZES/子清様・百花改/八坂様



新刊特典 【新作2016】Under Armour Sports Clothing 送料無料 black SUPERVENT - Sports shorts - black/vapor green 納期４週間～6週間 20インチ トレーニングロープ

当日新刊のあるサークル様に新刊特典をお渡しいたします。 基本的には一サークル様お一つのお渡しです。終了した場合はご了承ください。

本の奥付の日付を確認させていただきますので、ご協力ください。そのため、奥付等に2017年5月4日発行と日付のある、印刷所を通した本が対象です。コピー本は対象に含みません。

【開場前】本部、もしくはごあいさつに伺ったスタッフにお声かけください。

【開場後】本部までお越しください。





【新作2016】Under Armour Sports Clothing 送料無料 black SUPERVENT - Sports shorts - black/vapor green 納期４週間～6週間 20インチ トレーニングロープ

ガエリオとアインのコスプレイヤー様に、特典をお渡しいたします。

本部までお越しください。

サークル参加されているコスプレイヤー様も、開場後にお越しくださいませ。





記念アンソロジー





タイトル：ガエアイプチ記念アンソロジー「俺のシュヴァルベ」

テーマ：「食事」「俺のシュヴァルベ」「はじめて」

対象：全年齢

内容：A5/218p/イベント頒布価格1800円

サンプル：

通販：

コスプレ特典ガエリオとアインのコスプレイヤー様に、特典をお渡しいたします。本部までお越しください。サークル参加されているコスプレイヤー様も、開場後にお越しくださいませ。タイトル：ガエアイプチ記念アンソロジー「俺のシュヴァルベ」テーマ：「食事」「俺のシュヴァルベ」「はじめて」対象：全年齢内容：A5/218p/イベント頒布価格1800円サンプル： pixiv 通販： とらのあな 本部にて配布いたします。お一人様お一つでお願いいたします。なくなった場合はご了承ください。illustration:AuroraVision/空子様・煙と毎日/みなかみ様参加サークル様の配置等を記載したサークルマップを配布いたします。illustration:漂流する/ことり当日印刷したものを本部にて配布いたしますが、イベントの前にPDFをダウンロードしていただけます。 サークルマップ スプレッドシートをご用意いたしました。お役立てください。参加サークル様に共通ポップを配布いたします。参加サークル様でペーパーを集め、規定の枚数ごとに、はずれなしのくじが引けます。illustration/designA：うめ様、空子様、子清様、五一〇様、佐藤双六様、さな様、なしま様、みなかみ様、八坂様、ユエツ様、よしお様B：posca様C：unconfortable chair/ユエツ様D：Poison Ivy/ひのまるまさたか様E：AT-ZES/子清様F：MN/五一〇様G：濁点/なしま様H： Jam Jam Jam!/二階堂様 illustration:AT-ZES/子清様・百花改/八坂様新刊特典当日新刊のあるサークル様に新刊特典をお渡しいたします。 基本的には一サークル様お一つのお渡しです。終了した場合はご了承ください。本の奥付の日付を確認させていただきますので、ご協力ください。そのため、奥付等に2017年5月4日発行と日付のある、印刷所を通した本が対象です。コピー本は対象に含みません。【開場前】本部、もしくはごあいさつに伺ったスタッフにお声かけください。【開場後】本部までお越しください。

















フライヤーの配布は終了いたしました。





illustration:百花改/八坂様



フライヤーの配布は終了いたしました。illustration:百花改/八坂様

サークル参加条件・SUPER COMIC CITY26へのサークル参加。・イベント当日、ガエリオ×アインを取り扱った同人誌(新刊、既刊、無配は問いません)を頒布できること。コスプレ写真集・ROMも可です。・当日まで連絡のつくメールアドレスをお持ちであること。＊同日開催の他ジャンルオンリーイベントや他のカップリングで申し込まれていてもご参加いただけます。＊他プチオンリーとの重複参加も可能です。その際は重複先のプチオンリーの参加要項を必ずご確認下さい。参加手順