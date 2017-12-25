Under Armour Sports Clothing 送料無料 black SUPERVENT - Sports shorts - black/vapor green 納期４週間～6週間 20インチ トレーニングロープ

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2017-12-25






2017年5月4日、ガエアイプチオンリー「俺のシュヴァルベ side:Gaelio/Ein」は無事終了いたしました 。

70を超えるサークル様にご参加いただき、大盛況となりました。サークル参加の方も、一般参加の方も、ご参加くださった皆様、ありがとうございます。
細かな反省点はいくつかあるのですが、認識する限りでは大きなトラブルもなかったように思います。スムーズな運営にご協力くださり、ありがとうございました。

至らない点も多くあったかと思いますが、多くの方のお力添えがあり、開催まで漕ぎ付けることができました。フライヤーとポスターに素敵なイラストをご寄稿くださった八坂様。割愛させていただきますが、記念アンソロジーにご執筆くださった皆様。景品にご寄稿くださった皆様。当日のスタッフとして協力してくれた友人たち。親身に相談に乗ってくれた方々。心から感謝しております。

これからもガエアイがたくさん読めますように。 本当にありがとうございました。











こちらは2017年5月4日SUPER COMIC CITY 26 day2内で開催予定のガエリオ×アインプチオンリーの告知サイトです。

プチオンリーは、参加者主導企画として、既に多くのCOMIC CITYで開催されている新しいタイプのオンリーイベントです。
他にヤドカリイベントとも呼ばれています。
提案者(発起人)が好きなジャンル(カップリング等)である時期のオールジャンルイベントに一斉参加を呼びかけ・提案するイベント内イベント企画のことを指します。
スペースに共通のポップを飾ったり、配置マップ・記念本の発行なども行われ、オールジャンル即売会でありながら、小さなオンリーイベントの雰囲気を楽しめます。


(OnlyPlazaより引用)

俺のシュヴァルベ side:Gaelio/Ein
開催日：2017年5月4日
イベント：SUPER COMIC CITY26 day2
主催：漂流する

Tweets by gaeipt













サークル参加条件

・SUPER COMIC CITY26へのサークル参加。
・イベント当日、ガエリオ×アインを取り扱った同人誌(新刊、既刊、無配は問いません)を頒布できること。
　コスプレ写真集・ROMも可です。
・当日まで連絡のつくメールアドレスをお持ちであること。
＊同日開催の他ジャンルオンリーイベントや他のカップリングで申し込まれていてもご参加いただけます。
＊他プチオンリーとの重複参加も可能です。その際は重複先のプチオンリーの参加要項を必ずご確認下さい。


参加手順

Step1


SUPER COMIC CITY26にサークル申し込みをする

申し込みの際、備考欄に「俺のシュヴァルベ side:Gaelio/Ein参加」とご記入くださいますと、サークル同士で隣接されやすくなります。
2017年2月24日〆切




download



Step2


当プチへの参加表明をする

2017年3月3日〆切

参加表明



Step3


スペースナンバーを報告する

報告フォーム



Step4


ラリー用のペーパーを用意する


参加は任意ですが、なるべくご参加いただくようお願いいたします。
ペーパーの右下に、共通ロゴをいれてください。
ペーパーの形態は問いません。ポストカードなどでも可能です。。無料配布であれば、冊子でも構いません。
年齢制限のあるものでも可です。
お渡しする方法は、各サークルにお任せいたします。

サークルカット用のものとデザインは同じですが、サイズが異なります














開催記念品


本部にて配布いたします。
お一人様お一つでお願いいたします。
なくなった場合はご了承ください。



illustration:AuroraVision/空子様・煙と毎日/みなかみ様


サークルマップ


参加サークル様の配置等を記載したサークルマップを配布いたします。



illustration:漂流する/ことり

当日印刷したものを本部にて配布いたしますが、イベントの前にPDFをダウンロードしていただけます。

サークルマップ

 スプレッドシートをご用意いたしました。お役立てください。

サークルリスト

共通ポップ


参加サークル様に共通ポップを配布いたします。




ペーパーラリー＆くじ引き


参加サークル様でペーパーを集め、規定の枚数ごとに、はずれなしのくじが引けます。



illustration/design
A：うめ様、空子様、子清様、五一〇様、佐藤双六様、さな様、なしま様、みなかみ様、八坂様、ユエツ様、よしお様
B：posca様
C：unconfortable chair/ユエツ様
D：Poison Ivy/ひのまるまさたか様
E：AT-ZES/子清様
F：MN/五一〇様
G：濁点/なしま様
H：Jam Jam Jam!/二階堂様


サークル新刊特典＆コスプレ特典




illustration:AT-ZES/子清様・百花改/八坂様

新刊特典

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当日新刊のあるサークル様に新刊特典をお渡しいたします。 基本的には一サークル様お一つのお渡しです。終了した場合はご了承ください。
本の奥付の日付を確認させていただきますので、ご協力ください。そのため、奥付等に2017年5月4日発行と日付のある、印刷所を通した本が対象です。コピー本は対象に含みません。
【開場前】本部、もしくはごあいさつに伺ったスタッフにお声かけください。
【開場後】本部までお越しください。


コスプレ特典

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ガエリオとアインのコスプレイヤー様に、特典をお渡しいたします。
本部までお越しください。
サークル参加されているコスプレイヤー様も、開場後にお越しくださいませ。


記念アンソロジー




タイトル：ガエアイプチ記念アンソロジー「俺のシュヴァルベ」
テーマ：「食事」「俺のシュヴァルベ」「はじめて」
対象：全年齢
内容：A5/218p/イベント頒布価格1800円
サンプル：pixiv
通販：とらのあな














スペース番号順・敬称略
東7ホールA12ab本部
A11aBlanc de Blancコンドウカオルpixiv
A11bCeresさくpixiv
A12a漂流することりpixiv
F01aいもばたけ赤じゃが
F01bPRB+ひめのpixiv
F02aAT-ZES子清pixiv
F02bそれからだんpixiv
F03a麦ごはんムギpixiv
F03b北上佐藤双六pixiv
F04aFINDERムカイユウヤpixiv
F04b殴打壁打pixiv
F05aMN五一〇pixiv
F05b濁点なしまpixiv
F06awicoa瀬崎
F06b羊の群よしおtwitter
F07aBreakfastちゃんpixiv
F07b気まぐれ屋春日乃依pixiv
F08a空想結社壱薙HP
F08b拳万ごとpixiv
F09a氷結クラウンpixiv
F09bPoison Ivyひのまるまさたかpixiv
F10a住処スミカ
F10bmilk graph.ミドリマルpixiv
F11ab木曜日の子ども安田瑛理pixiv
F12aSTR暁 ねむpixiv
F12bトワイライトランプ衣笠アヤpixiv
F13a未磯みそらpixiv
F13b北極苺道案内pixiv
F14asymposion莱恒
F14b百年天気雨虫歯
F15a1laboいちこんぐpixiv
F15b近くにいるっ！牛乳
F16a煙と毎日みなかみpixiv
F16bリネットの眼鏡友田pixiv
F17a百花改八坂pixiv
F17bすずろにまちょpixiv
F18a結晶結社イチヤpixiv
F18bマリヒメうめpixiv
F19aFIRE GANGながとんpixiv
F19bvitaminさららpixiv
F20a焼き魚定食Aひじきpixiv
F20b0ｃ0ちろる
F21b麦わらギャング東雲飛鳥
F22bunconfortable chairユエツpixiv
F23aYS誠司
F23bLulladollmeiripixiv
F24a70番線pixiv
F24bcurved airせんりpixiv
F25aanimusシグナルpixiv
F25bイナキッチンいなpixiv
F26aやさしいせかい恵利文萌pixiv
F26bSkyBlueSky深海ユキpixiv
F27a

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Acacia神崎 杳pixiv
F27b林檎と幸福な日々。雨嶽
F28aPPFC拓巳pixiv
F28bふろーれす寿美 馨pixiv
F29aとり肉九稲アユコpixiv
F29bgoodnight goodnighttoko プロモンテ PuroMonte ゴアテックス レインスーツメンズ SR131M オレンジ GORE-TEX レインウェア pixiv
F30aフロイトマーチpixiv
F30bMme.Dubonnetの肖像ZAZA テニスラケット輸入 Head Graphene XT Speed MP Tennis Racquet (L1)pixiv
F31apolish 23%砂地pixiv
F31bRay or Shine雨城 透pixiv
F32aNot a NumberNaNpixiv
F32b彼は誰千咲pixiv
F33a蝿留野イタチpixiv
F33bAuroraVision空子pixiv
F34aUMBS-man5うめこpixiv
F34bみそひともじ嘆歌
F35aヤミナベ奏司pixiv
F36ab青雪林檎＋葬送行進曲いちのいpixiv
G03aけむくじゃらぶ卯三郎pixiv














フライヤーの配布は終了いたしました。


illustration:百花改/八坂様














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ご質問等ございましたら、お気軽にお尋ねください。
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