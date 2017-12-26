イオンスポーツ GIGA HS797 フェアウェイウッドEONSPORTS GIGA HS797 FAIRWAYWOODATTAS G7 カーボンシャフトオリジナルカスタム CC ロックアイ ご予約【正規通販】

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この商品はオリジナルカスタムクラブです
シリコンチタンフェースをFWで初めて採用。DWと遜色のない反発係数を弾きだすフェースで、これまでのFWとは一線を画す打感・飛び・直進性を備えます。
メーカー：EON SPORTS イオンスポーツ
品名：GIGA HS797 ギガ
ゴルフクラブ フェアウェイウッド FAIRWAYWOOD
■装着シャフト
USTMamiya マミヤ
アッタス ジーセブン ATTAS G7
カーボンシャフト
|番手
シャフト（フレックス）
クラブ長さ
バランス
グリップ
グリップ下巻き
納期（受注生産）
受注生産の為、代引き、キャンセル、変更は
|2週間程度で出荷予定
CHECKLIST 2017-12-26
イオンスポーツ GIGA HS797 フェアウェイウッドEONSPORTS GIGA HS797 FAIRWAYWOODATTAS G7 カーボンシャフトオリジナルカスタム CC ロックアイ ご予約
By イオンスポーツ GIGA HS797 フェアウェイウッドEONSPORTS GIGA HS797 FAIRWAYWOODATTAS G7 カーボンシャフトオリジナルカスタム
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CHECKLIST 2017-12-26
By イオンスポーツ GIGA HS797 フェアウェイウッドEONSPORTS GIGA HS797 FAIRWAYWOODATTAS G7 カーボンシャフトオリジナルカスタム
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