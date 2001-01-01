(留袖絽)牡丹山水立鶴【留袖 レンタル】〔夏〕〔サマー〕〔黒留袖 レンタル〕絽 留袖 レンタル夏留袖5344 飛鶴【往復送料無料】【☆新品足袋プレゼント☆】【黒留袖/着物レンタル】【夏 着物】【留袖】【黒留袖 セット】【留袖 レンタル】 ブラックフォーマル単品パンツ＜日本製＞ sweaters 夏物

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2001/9/4
フリガナ ユウゲンガイシャ　サンキョウショウカイ　マシトセイミツコウジョウ 代表者ダイヒョウシャ   職ヤクショク 代表取締役
企 業キギョウケイ メイ 有限会社ユウゲンガイシャ　三京サンキョウ商会ショウカイ　増戸マシト精密セイミツ工場コウジョウ フリガナ カワモト　ヨシノリ
  名シメイ 河本カワモト　コノレイ
所 在 地ショザイチ 〒344-0042
埼玉県春日部市増戸344-0042　705-1
担当者タントウシャ:
Ｔ Ｅ Ｌ 048-752-1117 資 本 金シホンキン 300万円
Ｆ Ａ Ｘ 048-752-1117     種ギョウシュ 機械キカイ部品ブヒン加工カコウ
Ｕ Ｒ Ｌ 　 創業ソウギョウ年月ネンゲツ 昭和58年07月
Ｅ-mail 【ﾜｲﾝWEB限定】ﾁｪｯｸﾌﾛｯｷｰﾌﾗﾜｰﾜﾝﾋﾟｰｽ（7R05-E10059）／ルゥ デ ルゥ（Ｒｅｗ　ｄｅ　Ｒｅｗ） 従業員ジュウギョウインスウ 6名
事業ジギョウ

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