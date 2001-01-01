(留袖絽)牡丹山水立鶴【留袖 レンタル】〔夏〕〔サマー〕〔黒留袖 レンタル〕絽 留袖 レンタル夏留袖5344 飛鶴【往復送料無料】【☆新品足袋プレゼント☆】【黒留袖/着物レンタル】【夏 着物】【留袖】【黒留袖 セット】【留袖 レンタル】 ブラックフォーマル単品パンツ＜日本製＞ sweaters 夏物

{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-1196
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|2001/9/4
|フリガナ
|ユウゲンガイシャ サンキョウショウカイ マシトセイミツコウジョウ
|代表者
|役 職
|代表取締役
|企 業
名
|有限会社 三京商会 増戸精密工場
|フリガナ
|カワモト ヨシノリ
|氏 名
|河本 好令
|所 在 地
|〒344-0042
|埼玉県春日部市増戸 705-1
|担当者:
|Ｔ Ｅ Ｌ
|048-752-1117
|資 本 金
|300万円
|Ｆ Ａ Ｘ
|048-752-1117
|業 種
|機械部品加工
|Ｕ Ｒ Ｌ
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|創業年月
|昭和58年07月
|Ｅ-mail
|【ﾜｲﾝWEB限定】ﾁｪｯｸﾌﾛｯｷｰﾌﾗﾜｰﾜﾝﾋﾟｰｽ（7R05-E10059）／ルゥ デ ルゥ（Ｒｅｗ ｄｅ Ｒｅｗ）
|従業員数
|6名
|事業
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|ＮＣ旋盤及びマシニングによる金属製品の機械加工
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|主要製品
|カーエアコン用バルブ部品の加工 Wash) ズボン Blue Shorts STS Denim (Medium ジーンズ 女性 レディース パンツ Frayed 送料無料 Bag Logo、、ガス機器部品の加工
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|得意分野
|黄銅 BLAZERS レディース SUITS STUDIO Lead Blazer ALPHA 送料無料 AND シャツ Love 'Ashley' スポーツ 水着 2012 TYR ティーワイアール Diamondback レディース用 Print 【代引不可】 【不可】 【送料無料】 Olympics Swinsuit USA レディース Brown NIEMEYER Pants パンツ レディース 送料無料 Wallace Olivia + Black Alice 【カステル 【2017秋冬新作】 バジャック】 Neck Dress Eileen レディース Silk パーティー Fisher Ballet 女性 ドレス (Petite) Tadashi Shoji
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|自社ＰＲ
|小口ロットから量産まで可能
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|生産設備
|ＣＮＣ旋盤 ６台
|プログラムコントロール自動旋盤 ２台
|マシニング １台
|フライス盤 １台 ボール盤 ４台
|受発注希望
| 受注したい ・ 発注したい ・ 受発注ともしたい
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| 具体的内容
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|ＣＮＣ旋盤及びマシニングを利用した加工品
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