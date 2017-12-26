 >  >  > 【ポイント２倍】アンダーアーマー(UNDER ARMOUR)×IMG(ニック・ボロテリー テニスアカデミー) ストーム HUSTLE バックパック ブラック リュックサック【】期間12/7 1:59まで

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ぐうたら勤務医のデルマあるある

アロ～ハ☆
今日も元気なデルぽんで～す☆
皮膚科でメインの治療薬となる外用ステロイド
感染症との関係について漫画にしたよ！
どうぞー！



外来でよくあるのが、
「なんだかわからないけれど、この薬を塗った FXP ツアー 16G リキッド ブラック Reel テニス ストリング (海外取寄せ品)。そしたら悪くなった」と以前の処方や市販のステロイド薬を持ってくるパターン。
一見ただの赤み・痒みでも、
炎症から来るもの（湿疹、カブレなど）と
感染症（水虫、ニキビなど）では
使用する薬がちがいます。

外来では皮疹の性状から病態を推測して、適切なお薬を選んでいます☆
自己判断のまえにぜひ診察を☆
もちろん診察しても紛らわしい皮疹のことは、ある。
なので、塗った経過をまたきちんと受診してみせてほしいよ～！

ちなみに、ステロイドの副作用自体に感染症があります（ニキビなど）
しかし、正しく使えばよいお薬。
湿疹を治すための上手なステロイド軟膏の使い方
ステロイドと保湿剤どちらを先に塗るか問題
この赤みには塗ってよいの？とおもったら、
外来で主治医にご相談を～☆
でわね！バーイ☆

  

外用薬、うまく付き合っていこう☆

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タグ ：
豆知識
ステロイド

コメント

コメント一覧

    • 1. たこやき
    • 2017年07月31日 21:38
    • デルぽん先生こんばんは✩
      いつもながらのかわゆい説明、とてもわかりやすいです サーマレスト THERM A REST Slacker Hammock Double アルパインメドウ [2017年モデル][30311][12/11 13:59まで ポイント3倍]。
      炎症と感染症の違いでステロイドの効果が逆になるなんて
      素人判断はやっちゃだめだな、と肝に銘じました。
    • 2. ナナシ　タロウ
    • 2017年07月31日 21:49
    • ステロイド☆子どもがよくお世話になってます。
      文献によってランク分類が少し違ってたり、先発薬とジェネリックの効果の差なんかも気になります。
      よろしければまたステロイドのお話お願いします٩( ᐛ )و
      もちろん日常のブログも楽しみにしてます♡
    • 3. ナナシ　タロウ
    • 2017年07月31日 21:51
    • デルぽん先生こんばんは！
      ちょうど今、ブヨに刺されたっぽい左足首に子供に処方されたステロイド塗っちゃおうかな〜と思ってました（笑）痒いけど我慢して、明日皮膚科行ってきます。
      ブヨ見たことありますか？
      刺されたこと全然わかりませんでした。
      刺されたのが子供たちじゃなくて良かった…
    • 4. ナナシ　タロウ
    • 2017年07月31日 22:08
    • 私は幼い頃からアトピー持ちだったのですが、親が嫌ステ思想で全くステロイドを使いませんでした。
      独り立ちしてから勝手にステロイドを使っていますが、正直昔から使ってほしかった…
      親も色々考えがあるのはわかりますが、半袖着るのも辛かった（見た目的に）子供時代を思うとやるせないです。
      自分語り失礼しました。
    • 5. ナナシ　ハナコ
    • 2017年07月31日 22:10
    • へー！勉強になります！
      いつも楽しく読んでます(人'▽`)デルポン先生が理科の先生だったらよかったのに！
      市民センターで「デルポン先生のためになるくらしの皮膚科教室」とかやってください〜！
      あ、皮膚科だったり皮フ科だったりするのは単に膚の字が難しいからですか？先生はどっち派ですか？？
    • 6. ヤンビー
    • 2017年07月31日 22:23
    • うちの子たち、ボアラとヒルドイドソフトを混ぜた軟膏を皮膚科でもらっています。

      下の子は先日水ぼうそうになったので、それを使えないでいたら汗疹も重なってガサガサになりました(´･ω･`;)
      再開してやっと良くなってきました。

      上の子は肘裏に使っていたのですが、ちょっと前からそこに水いぼが…。
      水いぼがあったら塗らない方がいいですか？
    • 7. ナナシ　アキコ
    • 2017年07月31日 22:49
    • デルポン先生
      初めまして★
      ニキビって、感染症だったんですね！
      初めて知りました！
      ありがとうございます！
    • 8. ナナシ　タロウ
    • 2017年08月01日 02:17
    • ステロイド=何だかよくわからないけど否定的な人が多いから恐ろしいものって感じだったのですが、正しく使えば大丈夫なんですね。

      なんで否定的な人がいるんでしょうか。
      耐性ができたりするからでしょうか。
    • 9. もか
    • 2017年08月01日 11:37
    • 速やかに治したい→なんか効き目が強そう→ステロイド使う
      みたいなイメージでしたが素人判断は危険ですね！
      勉強になります！
    • 10. すあま
    • 2017年08月01日 20:44
    • 子どもが、医師の指導のもと 減ステロイド中です。

      プロトピックのお話も、お願いしたいです‼
    • 11. ほにゃぺ
    • 2017年08月01日 20:49
    • デルぽん先生、今晩は。
      ステロイド軟膏、前にカミソリ負けが酷くなって赤いブツブツが出来て痒くなった時に皮膚科にいって処方されました。
      デルモベート軟膏。
      塗ってたら段々皮膚が白っぽくなっていって少しビビりました。(今は元通り)
      こんな副作用あるんですね。
    • 12. みゆか
    • 2017年08月02日 00:43
    • こんにちは タクティカルポーチ ミリタリーポーチ サバイバルゲームTravel Money Belt RFID Blocking Hidden Waist Stash Venture 4th (Brown)。皮膚で気になってることがありコメントしました。赤ちゃんのオムツについてです。オムツかぶれだと今まで亜鉛華軟膏が産科でも小児科でも処方されてきました。。前にオムツかぶれが治ってから小児科でついでに前にもらったステロイドをオムツかぶれにも使っていいか？といきたら亜鉛華軟膏を処方するからそっち使ってー。と言われてから、ステロイドの炎症を抑えるとはちょっとオムツかぶれの炎症は違うのかな？炎症ならなんでも無難な強さのステロイドでいいわけじゃないのかなー？と疑問に思ってます。もし教えてくれたら嬉しいですし、他のママさんにも理解が広がればと思いコメントしました。
      いつも参考になる皮膚記事とゆるーい日常家事に癒されております〜！
    • 13. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:37
    • > デルぽん先生こんばんは！
      > ちょうど今、ブヨに刺されたっぽい左足首に子供に処方されたステロイド塗っちゃおうかな〜と思ってました（笑）痒いけど我慢して、明日皮膚科行ってきます。
      > ブヨ見たことありますか？
      > 刺されたこと全然わかりませんでした。
      > 刺されたのが子供たちじゃなくて良かった…

      ★ブヨめっちゃ腫れるし血でるよね！実物はハエに似た形をしているようです。虫刺されはステロイドでOKで～す☆
    • 14. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:38
    • > 私は幼い頃からアトピー持ちだったのですが、親が嫌ステ思想で全くステロイドを使いませんでした。
      > 独り立ちしてから勝手にステロイドを使っていますが、正直昔から使ってほしかった…
      > 親も色々考えがあるのはわかりますが、半袖着るのも辛かった（見た目的に）子供時代を思うとやるせないです。
      > 自分語り失礼しました。

      ★子どもは親に頼らざるを得ないですもんね・・・やるせない RW QG7031CP M193 L ル・コック メンズ 防水レインウェア(17FW) L ナイトブルー le coq GOLF [RWQG7031CPM193L]【返品種別A】【送料無料】。正しい知識を広めること、大切ですね☆
    • 15. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:39
    • > へー！勉強になります！
      > いつも楽しく読んでます(人'▽`)デルポン先生が理科の先生だったらよかったのに！
      > 市民センターで「デルポン先生のためになるくらしの皮膚科教室」とかやってください〜！
      > あ、皮膚科だったり皮フ科だったりするのは単に膚の字が難しいからですか？先生はどっち派ですか？？

      ★皮膚が皮フになってるときは膚をかくのがめんどうなとき～～～！！☆
    • 16. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:40
    • > うちの子たち、ボアラとヒルドイドソフトを混ぜた軟膏を皮膚科でもらっています。
      >
      > 下の子は先日水ぼうそうになったので、それを使えないでいたら汗疹も重なってガサガサになりました(´･ω･`;)
      > 再開してやっと良くなってきました。
      >
      > 上の子は肘裏に使っていたのですが、ちょっと前からそこに水いぼが…。
      > 水いぼがあったら塗らない方がいいですか？
      >

      ★水いぼのところには塗らないほうがよいですね！でも湿疹と水いぼが両方あるときは、塗ってしっかりしっしんをなおしてから水いぼをとるのがよいです☆
    • 17. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:41
    • > ステロイド=何だかよくわからないけど否定的な人が多いから恐ろしいものって感じだったのですが、正しく使えば大丈夫なんですね。
      >
      > なんで否定的な人がいるんでしょうか。
      > 耐性ができたりするからでしょうか。
      >

      ★副作用についてメディアやマスコミで大きく取り上げられることがあったせいかなとおもってます。こわい部分ばかり虫めがねのように拡大して見るのはよくないですね～☆
    • 18. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:42
    • > デルぽん先生、今晩は。
      > ステロイド軟膏、前にカミソリ負けが酷くなって赤いブツブツが出来て痒くなった時に皮膚科にいって処方されました。
      > デルモベート軟膏。
      > 塗ってたら段々皮膚が白っぽくなっていって少しビビりました。(今は元通り)
      > こんな副作用あるんですね。

      ★ステロイドの血管収縮作用ですね！デルモベーとは一番強い最強戦士なので塗ると白くなります（一時的）ね！☆
    • 19. デルぽん＠管理人
    • 2017年08月02日 12:45
    • > こんにちは。皮膚で気になってることがありコメントしました 【アウター・ジャケット】ザ・ノース・フェイス：マウンテンジャケット （メンズ） 【NP61540】 Mサイズ FB：ファルコンブラウン【メンズ・ユニセックスウェア】【送料無料】。赤ちゃんのオムツについてです。オムツかぶれだと今まで亜鉛華軟膏が産科でも小児科でも処方されてきました 。前にオムツかぶれが治ってから小児科でついでに前にもらったステロイドをオムツかぶれにも使っていいか？といきたら亜鉛華軟膏を処方するからそっち使ってー。と言われてから、ステロイドの炎症を抑えるとはちょっとオムツかぶれの炎症は違うのかな？炎症ならなんでも無難な強さのステロイドでいいわけじゃないのかなー？と疑問に思ってます。もし教えてくれたら嬉しいですし、他のママさんにも理解が広がればと思いコメントしました。
      > いつも参考になる皮膚記事とゆるーい日常家事に癒されております〜！

      ★オムツかぶれのステロイド。正しく使わないと、カンジダ（真菌＝カビです）が増えて悪化したりするので、きちんと皮膚科で正しく使うのがおススメです！亜鉛華軟膏で治らないおむつかぶれはやはりステロイド塗ったほうが早いです。でもステロイドにはランクがあって、大人のものは使えないので子供用に処方してもらうのがよいです。あとはオムツのうえでぬるま湯で洗ってあげたり、保湿をしたりなどスキンケアも重要となってきます☆
    • 20. ナナシ　
    • 2017年08月02日 13:47
    • 形成外科ナースです☆
      ステロイド塗ると色素沈着が酷くなると言って塗りたがらない患者さんの話を聞きました。うちの先生の話では、炎症を繰り返した末の、炎症の後の色素沈着であって、ステロイドを塗ったからといって色素沈着が酷くなるわけではない、ちょっと良くなったからといって、自己判断で中止するから繰り返すんだとおっしゃってました。その色素沈着をどうにかしたくって、当科に相談に来られるワケで…。ステロイドって、きちんと使えばいい薬、ですよね！皮膚のこと、もっときちんと知ってほしい！って思いました。
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