【送料無料】L-2B フライトジャケット 7448E モデル JJ170YN ネイビー M 【 レプリカ 】 (Daiwa) ROOTS F.V

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外壁塗装で損をしないための秘訣、外壁塗装にかかる費用、節約法、長持ち塗料や工法を徹底的に解説。

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家の壁は、日ごろ意識することはほとんどありませんが、大活躍の繰り返しです。

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一般的に、外壁の塗り替え時期として適しているのは 、家を建ててから約10年目くらいの時期と言われています。


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このように定期的に外壁を塗り替えることによって モンベル mont‐bell テント シュラフ アウトドア 寝袋 アルパイン ダウンハガー800 #7 【最低使用温度8度】 【 対象外 】 【返品不可】、家の美観を維持できますし フォーティーン FOURTEEN TC-544 FORGED 単品アイアン ウェッジ 0165603716 N.S.PRO 950GH HT、家の耐用年数が延びるため住宅の資産価値も高まります。

では、外壁の塗り替えを万が一怠ったとしたらどうなるか？ということを考えてみましょう。


外壁の塗り替えは、家を長持ちさせるために欠かせない

とはいえ、家の外壁の痛みが目に見て分かる時以外では、なかなかその必要性を感じることができないと思います（私もそうでした）。

何のために外壁塗装を塗り替えるのか？
しないとどうなるのか？
ということを考えてみたいと思います。



関連ページ＞外壁塗装をしないと何が起こるか

■補強し、劣化を防ぐ
外壁は、常に負担がかかっていて思った以上に劣化しています。どうしようもない位な状況になってからでは遅いのです。
■雨漏りなどの水の浸入を防ぐ
「今」雨漏りしていない場合は必要ないと感じるかもしれませんが、雨漏りする前にフォローしてあげることが大切です。
■家を長持ちさせる
築10年を目安に外壁のフォローをしてあげることにより、家は約3倍長持ちすると言われています。
■トータル費用を安く抑える
どうしようもない位になってから外壁の補修、塗り替えをするようでは、その修理費用は膨大なものになります。そうなる前に塗り替え時期を見逃さず、定期的に塗り替えをすることで費用を抑えることが出来ます。

この項目に当てはまれば、今すぐ外壁を塗り替えるべき

実際外壁をまじまじとチェックしたことがある人って、物凄い少ないと思います。でも、築8年目あたりから、月に1度くらいは自宅の外壁をぐるっと一周チェックするべきです。

少しでも早い劣化・痛みの発見が、塗装費用の節約に繋がります。その際の外壁のチェック項目をまとめてみました。


外壁の痛み・劣化　チェック項目

  • ひび割れがある
  • 塗装が剥がれている
  • 外壁に汚れが付着している
  • 外壁が色あせている
  • 塗装がふくれている部分がある
  • カビが発生している
  • 藻が発生している
  • サビがある
  • 腐食しているところがある
  • チョーキング現象の発生

以上の症状が現れたら、塗り替えのサインです。放置しておくと、どんどん劣化や痛みが酷くなっていきますので
2017-12-26

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、外壁塗装の塗り替えを考えて下さい。


・汚れた外壁

築10年もすると、こうした汚れが目立ちやすくなってきます。

・色あせた外壁

塗装表面につやがないので、汚く見えます。
汚れもつきやすくなります。

・外壁のひび割れ

モルタル壁に多く見られます。
見た目も悪く、強度的にも不安があります。

・塗装の膨れ

塗装時に外壁に水分が残っていた、梅雨など湿気が多い時期に施工したことなどが原因。素地のさびが膨れている場合もある。

・塗装のはがれ 【カスタムクラブ】ミズノ MP TYPE-1 MP TYPE-2 ドライバー TOUR AD DI シャフト Mizuno タイプ1 タイプ2 ツアーAD、めくれ

膨れと同じ原因で起こります。適切な塗料を使用していなかった場合にも現れます。

・カビの発生

外壁に付着したコケを放っておくと Madd Gear マッドギア ZYCOM MINI SCOOTER BLUE/GREEN スクーター　アメリカ【送料無料】【代引不可】【不可】 【送料無料！即納】ビナカガール　キムハムロック　モデル　　93cm、カビになります。


・サビの発生

サビは鉄部に多くみられますが、外壁に発生することも。


・腐食した外壁

サビや外壁のはがれやめくれを放置すると Creature Lil Devil Team Mid Purple Complete Skateboard スケボー　スケートボード　コンプリート【送料無料】【代引不可】【不可】、そこから外壁が腐食してきます。こうなる前に補修をするべきです。

チョーキング現象

■チョーキング現象とは
外壁の表面を手で擦った時に、手に白い粉がつく現象のこと。

チョーキング現象はなぜ起こるか？

外壁に塗装してある、塗料の防水効果がなくなるとこのような現象が起こります。

築10年まだ経っていなくても、防水効果が無くなった外壁のまま過ごす事は良い事ではありません。チョーキング現象が起こったら 《》【レフティ／左利き用】スコッティキャメロン　２０１７　フューチュラ　６Ｍ　パター、なるべく早く外壁塗装を塗り替えるべきです。


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