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DORA麻雀は、ネットで賭け麻雀ができるオンラインゲームです。
久しぶりに更新しました。
今回、DORA麻雀とMahjong Clubに三麻の新しい超高レート卓が設置されました。久しぶりに最高レート卓の更新です！！
その名は「金蔵」です！！
金蔵。。。。
Mahjong Logicのネーミングセンスは相変わらずですね。。。
それでは、金蔵の詳細について解説していきます。
卓名：金蔵
ルール：三人麻雀
ゲームのタイプ：東風戦
賭け金：$512/$768
最高獲得金額：$2048
ウマ：$256
いやいや。 。。 。賭け金高すぎでしょ！！
賭け金$512/$768ってことは、１ゲームで大体600ドルぐらい動きます。
1ゲームは10分かからないぐらいが普通なので、たった10分で6万動くことに。。。
今までの最高レート卓の「アカギツネ」が賭け金$384/$576だったので、「金蔵」はそれに$128/$192を足したレートになります。
アカギツネでさえ高すぎるレートでしたが、金蔵はもはや意味不明レベルです。
この意味不明レベルの超高レート卓ですが、すでに何回か立ってるのを見たことがあります。しかも連戦してました。
DORA麻雀やMahjong Clubで人気の三麻に関しては、ここまでレートが高くなってもプレイする猛者達はいるということですね。
以上が超高レート卓『金蔵』についての解説になります。
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