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超美品のSaks Fifth Avenue レディース セーター カーディガン 送料無料 Dove Heather Classic Cashmere Turtleneck Shirt ベスト (191)


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久しぶりに更新しました。

 

今回、DORA麻雀とMahjong Clubに三麻の新しい超高レート卓が設置されました。久しぶりに最高レート卓の更新です！！

その名は「金蔵」です！！

金蔵。。。

Mahjong Logicのネーミングセンスは相変わらずですね。。。

 

それでは、金蔵の詳細について解説していきます。

 

超高レート卓「金蔵」の詳細

卓名：金蔵

ルール：三人麻雀

ゲームのタイプ：東風戦

賭け金：$512/$768

最高獲得金額：$2048

ウマ：$256

 

いやいや。 。。 。賭け金高すぎでしょ！！

賭け金$512/$768ってことは、１ゲームで大体600ドルぐらい動きます。

1ゲームは10分かからないぐらいが普通なので、たった10分で6万動くことに。。。

今までの最高レート卓の「アカギツネ」が賭け金$384/$576だったので、「金蔵」はそれに$128/$192を足したレートになります。

 

アカギツネでさえ高すぎるレートでしたが、金蔵はもはや意味不明レベルです。

この意味不明レベルの超高レート卓ですが、すでに何回か立ってるのを見たことがあります。しかも連戦してました。

DORA麻雀やMahjong Clubで人気の三麻に関しては、ここまでレートが高くなってもプレイする猛者達はいるということですね。

 

 

以上が超高レート卓『金蔵』についての解説になります。

 


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