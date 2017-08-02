 >  >  > ナイキ メンズ バスケットボール スポーツ Men's Nike Advance 15 Knit Jogger Palm Green

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地獄も天国もすべては人生のHAPPYENDOのために。 現在自身の借金と、親の病気とその他もろもろのことで若干鬱気味です。 なんとか救われる思想と現実を探して奮闘しています。 まずは債務整理から。

2017年08月02日11:48

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これ何のブログだろうか。もはや自分でも良くわからない。
だけどマジキチの掲示板の内容やらを読んでいたり、人から聞いた面白い話があったので、カテゴリにも「世のため人のため自分のため」カテゴリを追加して、今日は二本立てで一つ書きたいことを書こうと思う。

写真：https://www.pakutaso.com/

就職活動の履歴書、面接における自己分析の重要さ
就職活動（アルバイトや正社員問わず）において、履歴書、面接というのはどこでも必ずあると思う。
そんな大きな会社では無いけれど、吾輩はいわゆる管理職なので




■ボトムスサイズ 単位(cm)
USサイズ｜ウエスト(cm)
S(28-29インチ)｜71-76
M(30-31インチ)｜76-81
L(32-33インチ)｜81-86

■ブランド
Nike (ナイキ)

■商品名
Men's Nike Advance 15 Knit Jogger

こちらの商品は米国・ヨーロッパからお取り寄せ商品となりますので、お届けまで10日から2週間前後お時間頂いております。
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、履歴書に目を通し、面接をさせていただく機会が多々ある。不景気なのか、労働への意欲が高いのか毎月結構な数が届いている。
そんな中なので、履歴書も中々隅々まで目を通すのは難しい。
ただ、必ず見るのは志望動機だ。
ここがフワッとしていて、ブレそうな気配がある人を採用するのは難しい。
たぶん採用しても、お互いHAPPY ENDOになれないのが目に見えているからだ。
誰でも辛くて辛くてやりたくない仕事をやるのも、やらせるのも心苦しいしね。
しかしそんなことを言う一方で、仕事がやりたくて仕方ないぜ！！俺は働くために産まれてきたんだぜ！！みたいな人は極々少数だと思う。誰だって出来れば働かずにのんびり過ごしてお金はちゃんと貰って昼寝してゲームしてネットして過ごしたいのだ。
だから極論、ほとんどの人の場合において志望動機は、「生きていくために仕方なく働くんです」ってことなんだ。
そしてそれは履歴書を見る側 マウンテンスミス ユニセックス メンズ レディース ハイキング バッグ【Mountainsmith World Cup Backpack】Heritage Black、面接する側も十分わかっていることなのだ。
だって、自分がまずそうだしね。あーだりぃよ、帰りてぇよと常日頃思いながら仕事してるんだから。
だから、言わなくてもわかってる本音の内8割くらいを占めるそれを除いて、何か志望動機が欲しい。
そのために必要なことは自分を見つめ直すことだ。いわゆる自己分析ってやつ。
これがきちんと出来さえすれば 【エバーグリーン】B-TRUE MA-1 ブラック XL、あとは履歴書も面接も根幹部分はコピペして詳細をちょちょっと送る場所に合わせて変えれば良い。
自己分析する時は、どんな些細なことでも思いつく限りとりあえず箇条書きにしてみると良い。
見つめ直す内容は、以下の4項目だけで良い。
・自分はどういうことが好きか
・自分はどういうことが嫌いか
・自分はどういうことが得意か
・自分はどういうことが苦手か
これが出来れば 【送料無料】パナソニック 電動アシスト自転車 panasonic グリッター BE-ELGL032 2017年モデル 20インチ 12.0Ah 街乗り エコナビ、後は上の項目について考えて箇条書きにした内容を、履歴書を送る、面接を受ける会社に沿う内容の文章にすれば良いのだ。嫌いなこと、苦手なことは裏返せば長所が見つかるし、単なる嫌い、苦手が必ずしも短所とは限らないから、嫌いなこと REYNOLDS SOLITUDE Aluminum Rim Clincher Wheel Set （ 2013年モデル Alloyシリーズ 完組前後ホイールセット ） レイノルズ ソリチュード アルミリム クリンチャーホイールセット　SS02P02dec12、苦手なことが多くても落ち込む必要は無い。
今日書いたのは俺自身が実際に就職活動する時に、何度も失敗してふと気づいて試してみたら成功したことなので、正直1回しか成功していない。だけどまあ、今採用の可否を決める立場になってみると、たぶん間違ったことは言ってないと思うので、何度送ってもダメだったぜ…という奴には是非チャレンジしてもらいたい。
あ、あと、子持ちのお母様が子どもがいるので子どものために頑張ります！みたいなことを書いて送ってこられるケースが結構あるんだけど、子どもがいるお母さんはそういう気持ちでいるのがデフォルトなとこあるので、あんまりそれでプラスにはならないです。
逆に子どもがいるからちょこちょこ休んだりするけどマイナスだよなぁ…と心配されている方もいると思いますが 【ポイント最大34倍! 12/2 19:00～12/7 1:59】tern(ターン) 18 Rip〔18 Rip〕クロスバイク、そんなことも全く無いです。少なくとも俺が見る時はね。
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奨学金返済の延滞とブラックリスト

これは俺の話ではなくて、高校からの友人の話になるんだが。
どうも奨学金の返済を延滞してしまっているらしく、

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、ネットで見たら信用機関に登録される（いわゆるブラックリストに載る）ということに怯えて、先日、お金貸してくれと言ってきた。
もちろん俺に貸せる金などあるはず無いので、ごめんねーと謝りはしたんだが、たしかに俺もネットで見るとそういうことが書いてあったのでほぇ～と思って、とりあえず奨学金のとこに連絡することを勧めた。
そしたらちょうど昨日また電話があって、奨学金のとこに電話したらしく、わざわざ報告してくれた。
めんどくさくなってきたので内容をざっと箇条書きにする。
・連絡しさえすればブラックリスト入りを避ける返済方法を提案 パワービルト　モメンタム/MOMENTUM GRアイアン #5　スチールシャフト、それに修正してくれる
・個人情報の何かの同意書の提出が無い場合は、どれだけ延滞してもブラックリストには登録されない
・同意書は以前は必須では無かったため、人によっては出してない人も多くいる
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ネットで見ると闇が深そうなところばかり紹介されていて、債務整理を促すようなサイトが複数見られたが、上の話を聞く限りだとそれもさんや司法書士さんの宣伝なのかなとふと思った。
なんにせよ、払えないで延滞している人が多いというのはよく聞く話で、実際放置していると一部を除いてブラックリストに載ることは間違いないようなので、延滞してしまったら、急いで奨学金のとこに連絡をすると良いかと思う。

といったところで今思いつく限り書きたいことは書けたので、これでこの記事終わり。

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コメント一覧

    • 1. マジキチ
    • 2017年08月02日 12:16
    • 自己分析しても自分は生きる価値のないゴミ人間だから今すぐ死ぬのが世の為って結論になるから基本しないゾ
    • 2. o(^-^o)(o^-^)o
    • 2017年08月02日 13:13
    • カウンセラーの人とかと一緒に自己分析すると色々前向きなこと言ってくれるから参考になるんだけど、一人でいるときに自分のこと考えようとすると罵倒とそれに対する擁護とそれを上回る罵倒しか出てこないんだよね
    • 3. 管理人
    • 2017年08月02日 14:05
    • まあ病気の状態では難しいのかもしれんけど、その出て来た自分自身への罵倒をまず箇条書きにしてその逆を考えてみるのが基本だぞ
      例えば俺にしても
      飽きっぽい→新しいものへの適応が早い
      不真面目→柔軟な発想が出来る
      というように、出て来たマイナスの要素からの逆を捻り出す
      その場合、「自分は」というところは抜きにして、その単語だけみて逆を連想していけば良いんじゃないかね
    • 4. Tokumei
    • 2017年08月04日 15:28
    • 就活する時の参考にします

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