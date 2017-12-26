テッドベーカー メンズ トップス ニット・セーター【Armstro Textured V-neck Jumper】spearmint (BLUE) メンズ FINTES

堀川会議室は中２棟改修工事を経て、出水団地第１棟にリニューアルオープンしました。
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2017-12-26
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会議室の管理については、協働事業者である「京極ダイニング」が主体となって運営しています。
京極ダイニングホームページ よりご確認いただくか、受付時間内にお電話にてお問い合わせください。
詳しくは、堀川会議室 利用規約＜ PDFファイル＞ をご覧ください。
空き状況をご確認の上、利用申込書を下記まで提出してください。申込書ご提出後の京極ダイニングからの連絡をもって予約の確定とさせていただきます。
利用申込書ダウンロード 堀川会議室 利用申込書＜ PDFファイル＞
※利用申込書を提出いただいた時点で、、
KYOGOKU DINING ～京極ダイニング～
京都府京都市上京区堀川出水上ル枡屋町28（堀川商店街内）
受付時間 10：00～18：00／不定休
TEL 075-432-7563 FAX 075-432-7563