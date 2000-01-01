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ホーム > 税金控除の目安

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ふるさと納税で寄附を行うと、2,000円を超えた部分について一定の限度額まで「寄附金控除」を受けることができます。
「寄附金控除」を受けられる限度額は年収や家族構成などで異なります。
自己負担2,000円でふるさと納税を行うための目安を記載しておりますので参考にしてください。。

「寄附金控除」はその年の所得税および翌年の住民税で受けられます。

限度額早見表

給与収入 家族構成※
独身・共働き 扶養配偶者 共働き+大学生 共働き+高校生
300 万円 28,000 円 19,000 円 15,000 円 19,000 円
350 万円 34,000 円 26,000 円 22,000 円 26,000 円
400 万円 42,000 円 33,000 円 29,000 円 33,000 円
450 万円 52,000 円 41,000 円 37,000 円 41,000 円
500 万円 61,000 円 49,000 円 44,000 円 49,000 円
550 万円 69,000 円 60,000 円 57,000 円 60,000 円
600 万円 77,000 円 69,000 円 66,000 円 69,000 円
650 万円 97,000 円 77,000 円 74,000 円 77,000 円
700 万円 108,000 円 86,000 円 83,000 円 86,000 円
750 万円 118,000 円 109,000 円 106,000 円 109,000 円
800 万円 129,000 円 120,000 円 116,000 円 120,000 円
850 万円 140,000 円 131,000 円 127,000 円 131,000 円
900 万円 151,000 円 141,000 円 138,000 円 141,000 円
950 万円 162,000 円 152,000 円 149,000 円 152,000 円
1,000 万円 172,000 円 163,000 円 159,000 円 163,000 円
1,500 万円 364,000 円 352,000 円 348,000 円 352,000 円
2,000 万円 515,000 円 503,000 円 499,000 円 503,000 円

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控除額シミュレーター

家族構成※
配偶者
自己負担額2,000円でふるさと納税を行う限度の目安は
0円です 。。
  • 中学生以下の子供の人数は控除額に影響しないため省略しております 。
  • 記載している限度額はあくまで目安です。具体的な計算はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
  • 社会保険料は給与所得の15％を想定しています。
  • 給与所得以外の課税所得のある方、住宅ローン控除や医療費控除生命保険料控除など
    他の控除を受けている方の限度額は異なりますのでご注意ください。。

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