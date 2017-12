 >  >  > DDK（第一電子工業） ［D/MS3101A18-20P（D190）-BSS］ 丸型 MSコネクタ （ストレートバックシェル付/中継用）D/MS3101A（D190）-BSSシリーズ 防水・防滴タイプ （5個入） D/MS3101A1820PD190BSS

つづいて、収入・売上編です。。

(一般的な仕訳を無料で教えます。)

5月2日に商品を200.000円掛売りにした場合

2009/05/02

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要

売掛金 200.000 売上高 200.000 ○○商会・掛売上

5月3日に70.000円の現金売り上げがあった場合

2009/05/03

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要

現金 70.000 売上高 70.000 ○○商事・現金売上

5月5日に4月25日分の掛売り35.000円が返品された場合

2009/05/05

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要

売上高 35.000 売掛金 35.000 ○○商会・4/25掛売り分返品

5月2日分の掛売り分を5月7日に銀行振り込みで回収した

振込み手数料は負担した場合

2009/05/07

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要

普通預金 199.176 売掛金 200.000 ○○商会・5/2掛売り分回収

支払手数料824

5月10日に4月10日分の掛売り180.000円を現金で回収した場合

借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要

現金 180.000 売掛金 180.000 ○○商事・4/10掛売り分回収

関連

