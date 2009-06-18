 >  >  > DDK（第一電子工業） ［D/MS3101A18-20P（D190）-BSS］ 丸型 MSコネクタ （ストレートバックシェル付/中継用）D/MS3101A（D190）-BSSシリーズ 防水・防滴タイプ （5個入） D/MS3101A1820PD190BSS

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5月2日に商品を200.000円掛売りにした場合
2009/05/02
借方科目　 金額　　 貸方科目　　 金額　　　　　　     摘要
売掛金　 200.000　売上高　　 200.000　　 ○○商会・掛売上

5月3日に70.000円の現金売り上げがあった場合
2009/05/03
借方科目    金額       貸方科目       金額                       摘要
現金         70.000      売上高      70.000       ○○商事・現金売上

5月5日に4月25日分の掛売り35.000円が返品された場合
2009/05/05
借方科目     金額     貸方科目       金額                             摘要
売上高     35.000    売掛金        35.000      ○○商会・4/25掛売り分返品

5月2日分の掛売り分を5月7日に銀行振り込みで回収した
振込み手数料は負担した場合
2009/05/07
借方科目      金額        貸方科目     金額                              摘要
普通預金     199.176   売掛金      200.000    ○○商会・5/2掛売り分回収
支払手数料824

5月10日に4月10日分の掛売り180.000円を現金で回収した場合
借方科目    金額         貸方科目      金額                            摘要
現金       180.000      売掛金     180.000       ○○商事・4/10掛売り分回収

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