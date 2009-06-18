 >  >  > DDK（第一電子工業） ［D/MS3101A18-20P（D190）-BSS］ 丸型 MSコネクタ （ストレートバックシェル付/中継用）D/MS3101A（D190）-BSSシリーズ 防水・防滴タイプ （5個入） D/MS3101A1820PD190BSS

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5月2日に商品を200.000円掛売りにした場合
2009/05/02
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
売掛金 200.000 売上高 200.000 ○○商会・掛売上
5月3日に70.000円の現金売り上げがあった場合
2009/05/03
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
現金 70.000 売上高 70.000 ○○商事・現金売上
5月5日に4月25日分の掛売り35.000円が返品された場合
2009/05/05
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
売上高 35.000 売掛金 35.000 ○○商会・4/25掛売り分返品
5月2日分の掛売り分を5月7日に銀行振り込みで回収した
振込み手数料は負担した場合
2009/05/07
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
普通預金 199.176 売掛金 200.000 ○○商会・5/2掛売り分回収
支払手数料824
5月10日に4月10日分の掛売り180.000円を現金で回収した場合
借方科目 金額 貸方科目 金額 摘要
現金 180.000 売掛金 180.000 ○○商事・4/10掛売り分回収
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This entry was posted on 6月 18, 2009 at 10:12 pm and is filed under 仕訳おしえて！.You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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