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キャンセルフォーム

下記のキャンセルフォームからとなります。
なお、こちらからお送りするとなります。
◆キャンセル料について


※お申し込みの受付時間は20:00までとなります。20:00を過ぎますと、翌日扱いになりますのでご注意ください。

※原則として２営業日以内にキャンセル承認メールを送信させていただきます。 。
　万が一「キャンセル承認メール」が届かない場合、メール上のトラブルの可能性もあります。
　お手数ですが再度メール、またはお電話にてご連絡を頂ければと思います。

必要事項を記入の上、【内容確認画面へ】ボタンを押してください 。
日程・時間変更の場合は別途お電話かメールにてご連絡お願いいたします。。

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