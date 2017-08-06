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© AFP 2017/ Nicholas Kamm
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夏休みとして休暇を取っていると報じられたとトランプ米大統領は５日、ＳＮＳでの皮肉のコメントに対し、自分のツイッターに「ニュージャージー州ベッドミンスターで仕事をしている」と投稿した。

© AFP 2017/ Jewel Samad
スプートニク日本

トランプ氏は会議や電話を重ねているとして「休暇を取っているのではない」と強調した。

トランプは５日昼食後、顧問や家族とともに東部ニュージャージー州ベドミンスターにある、自身が所有するゴルフクラブに移動した。２０日まで滞在する予定だという。

Working in Bedminster, N.J., as long planned construction is being done at the White House. This is not a vacation — meetings and calls!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2017 г.
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