フィッシャーマン・コールをご存知でしょうか?

フィッシャーマン・コールとは、「漁師がモーニングコールをしてくれる」という新しいサービスです。

「え、なんで漁師がモーニング?」と思ってしまいますよね。

ただ PINKO BLACK レディース DRESSES 送料無料 Azure Short dress、漁師は職業上早起きです。

早朝に電話で人を起こすのが、

、文字通り「朝飯前」なので、この企画が生まれたようです。

このフィッシャーマン・コールはテレビでも取り上げられ、話題になっています。

ネットでも「価格や料金は?」「募集期間はいつまで?」「体験談や口コミが知りたい」と ヴェロニカ ベアード レディース ボトムス・パンツ ジーンズ・デニム【Carolyn Jeans with Tux Stripe】Midnight アリアンドジェイ レディース スカート【Disco Ball Two-Piece Dress】Copper Sequin、興味を持っている人も多いようですね。

そこで今回は

さて、あらためて「フィッシャーマン・コールとは何なのか?」という概要をまとめてみます。

要点を整理すると マウンテンハードウェア メンズ トップス ベスト・ジレ【Monkey Man Fleece Vests】Zinc、以下のようになっています。

・サービスをはじめたのは一般社団法人「フィッシャーマン・ジャパン」

・若者漁師を増やすための活動の1つとして誕生した

・早起きの漁師の特徴を活かした企画

・宮城県石巻市の漁師が電話で起こしてくれる ・応募者の中から抽選で当選者に電話がかかってくる

・料金は無料

・抽選落選者はサービスが受けられない

・応募期間は2017年5月8から5月31までだった

こちらがイメージビデオです。

では、各項目をもう少し詳しくみていきましょう。

フィッシャーマン・コールを企画したのは、一般社団法人「フィッシャーマン・ジャパン」です。

聞きなれない団体ですから パタゴニア メンズ アウター ジャケット【Classic Synchilla Fleece Jackets】Classic Red、「何その組織?」と思ってしまいますよね。

「フィッシャーマン・ジャパン」は、若手の漁師を増やす目的を持った団体です。

漁業は日本の生活に欠かせない仕事なのですが ≪本決算セール・在庫大処分≫草履バッグセット< 白梅謹製 > 礼装用 Mサイズバッグ:金・黒 <吉祥青海波> 草履:ゴールド台日本製 【 草履バッグ 留袖 ぞうり 訪問着 附け下げ 色無地 着物 草履 結婚式 和装 草履バック】、近年は若手の漁師が減少中。

「若のも離れ」が危惧されています。

だからこそ「若手に漁師に興味を持ってもらう」ためのPRをしているのです。

その活動の1つが、フィッシャーマン・コールでした。

早朝、海上で実際に漁をしている本物の漁師が お誂え付き・お洒落訪問着2点セット【正絹・更紗・袋帯付き】、一般人の電話番号に電話をかけるのです。

また ◆みやがわ sb5386.城間栄順 本場琉球紅型 赤城紬 名古屋帯 反物 夏・単衣の季節にぴったりのさらりとした名古屋帯。 匠の技が光る染めと赤城紬の上質な生地。 愛らしいうちくい干し風景を琉球ならではの色彩で表現した柄行です。、

、ただ電話をかけるではなく、ちょっとした雑談や励ましがあったり、タイミングが合えば海産物を送ってくれたり、生電話ならではのやり取りができるといいます。

Twitterでの反響

フィッシャーマンコール興味わいてきた笑#dempatfm — おまつ (@ama_san_san) 2017年5月29日

フィッシャーマンコール。名前から最高にかっこいいな — Gtotkhr (@InLinger) 2017年5月24日

漁師さんが電話で起こしてくれる【フィッシャーマンコール】なんてのがあるんだw — sätsukï (@sachumini) 2017年5月24日

フィッシャーマンコールで起こされたい — 魚羽座 (@misotty) 2017年5月23日

料金が気になる!値段は無料?

では、そんなフィッシャーマン・コールのサービス料金はいくらなのでしょうか?

公式ホームページには値段が載ってないので、「無料ってこと?」「高額なの?」と困惑した人も多いようですね。

調べてみたところ、フィッシャーマン・コールに料金は特にかからないようです。

ようするに無料、0円です。

ただし、サービスが受けられるかどうかは抽選です。

運が良くないと当選しないわけであり、一種のくじ引きみたいなものですね。

当選人数と倍率は?

「抽選」と聞くと、気になるのは当選率。

どれくらいの人数が電話をかけてもらえるのでしょうか?

フィッシャーマン・コールの当選人数は、合計30人ほどとのことです。

一方で、応募者は中間報告で1000人程度だったと報道されています。

締切日までに応募者が増えたと考えると、1500人以上の応募者から30人が選ばれたのではないでしょうか。

すなわち、倍率は50倍以上。

宝くじよりはずっと当選率が高いですが、運が良くないとモーニングコールは受けられないですね。

応募期間は?再募集にも期待

フィッシャーマンコールを知ると「応募期間はいつなの?」「申し込みをしたい」という人もいるでしょう。

しかし、残念ならがら、応募期間は終了済み。

フィッシャーマンコールの募集は 【 Mサイズ 】 【 夏草履 】 【 シザール風天 先通横縞 】茶系 ブラウン 粋 お洒落 おしゃれ オシャレ 夏 夏向け 女性用 レディース M 日本製 送料無料、2017年5月31日まででした。

今では応募してもサービスは受けられません。

ただし、「再募集があるのでは?」とは言われています。

評判は上々でしたし、6月にテレビで特集もされました。

反響が大きくてサービス開始時期の前倒しもありました。

フィッシャーマン・ジャパンのホームページをチェックしていれば、次の告知があるかも知れません。

体験談や感想は?

フィッシャーマンコールで、実際に起こしてもらった人の感想や体験談も気になりますね。

ただ、1500人以上の応募者の中で、当選者はたった30人。

ネットに出回った体験談はあまり多くありません。

とはいえ Hayley Paige ヘイリーペイジ ドレス Hayley Paige Wedding Day Vibes Dress、以下のような感想があるようです。

「どうしたら早起きできますか?」と聞いたら「早く寝れば起きられる」とアドバイスをもらった

「大事な仕事の朝に『頑張ってください』と勇気づけてもらった」

「『おはようございます。漁師です』と挨拶された!」

「『起きられました?』と気遣ってもらえた」

海の波の音が聞こえる中、渋くカッコイ漁師の声で起こされて、参加者は感動しているようです。

フィッシャーマン・コール まとめ

というわけで、フィッシャーマン・コールについてでした。

ポイントをまとめると、

・フィッシャーマン・コールは、漁師がモーニングコールの電話をかけてくれるサービス

・一般社団法人「フィッシャーマン・ジャパン」が若手漁師の育成のために企画

・料金は無料だが、抽選で当選しないとサービスは受けられない

・応募期間は、2017年5月31日までだった

・好評で再募集がある可能性あり

・優しく勇気づけてくれる漁師の声に感動したという口コミ・感想が多い

ということです。

せっかく好評なので、、、今後も定期的に続くといいですね。

