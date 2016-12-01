充電式　ハイパワー回転草刈トリマー　巻き込み防止構造　12V　Z-6600【ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ】 【オレンジブック掲載商品】 【後付けバルコニー】 カーポート

樹脂製内窓 インプラス 引違い窓 ４枚建て 和紙調複層ガラス仕様 格子なし Ｗ4001～5000×Ｈ303～600mmサイズ [代金引換不可] [２重窓] [断熱] [防音] [結露軽減]
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|行事
|12月30日～1月24日
|当別町における木質バイオマス利活用ワークショップを開催します！
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|行事
|担当課
|1日
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|月曜日（振替休日）
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|平成２９年当別町新春町民の集い
|総務課
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|【時事】二十歳の誓い Ｈ29.1.8
|広報秘書課
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充電式 ハイパワー回転草刈トリマー 巻き込み防止構造 12V Z-6600【ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ】 【オレンジブック掲載商品】 【後付けバルコニー】 カーポート通販のショップへ！
|月曜日（成人の日）
|10日
|火曜日
|11日
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|胃・肺・大腸がん検診（ゆとろ）
|保健福祉課
|12日
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|夜間納税相談（１月第１回）
|税務課
|夜間町営住宅使用料納付相談日（1月第1回）
|建設課
|BCG予防接種（ゆとろ）
|保健福祉課
|13日
|金曜日
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|日曜日
|16日
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|当別高校”家政科３年保育コース"Welcome～卒業制作～ （2月1日まで）
|子ども未来課
|18日
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|月曜日
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|火曜日
|当別町における木質バイオマス利活用ワークショップを開催します！
|エネルギー推進室
|【時事】木質バイオマス利活用ワークショップ Ｈ29.1.24
|広報秘書課
|巡回ドック・フレッシュ健診（西コミ）
|保健福祉課
|平成２８年分所得税還付申告、
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