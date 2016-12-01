充電式　ハイパワー回転草刈トリマー　巻き込み防止構造　12V　Z-6600【ガーデニング・花・植物・ＤＩＹ】 【オレンジブック掲載商品】 【後付けバルコニー】 カーポート

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樹脂製内窓 インプラス 引違い窓 ４枚建て 和紙調複層ガラス仕様 格子なし Ｗ4001～5000×Ｈ303～600mmサイズ [代金引換不可] [２重窓] [断熱] [防音] [結露軽減]

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日付 曜日（祝日） 行事 担当課
1日 日曜日（元日）    
2日 月曜日（振替休日）    
3日 火曜日    
4日 水曜日    
5日 木曜日    
6日 金曜日 平成２９年当別町新春町民の集い 総務課
7日 土曜日    
8日 日曜日 【時事】二十歳の誓い　Ｈ29.1.8 広報秘書課
9日

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 月曜日（成人の日）    
10日 火曜日    
11日 水曜日 胃・肺・大腸がん検診（ゆとろ） 保健福祉課
12日 木曜日 夜間納税相談（１月第１回） 税務課
    夜間町営住宅使用料納付相談日（1月第1回） 建設課
    BCG予防接種（ゆとろ） 保健福祉課
13日 金曜日    
14日 土曜日    
15日 日曜日    
16日 月曜日    
17日 火曜日 当別高校”家政科３年保育コース"Welcome～卒業制作～ （2月1日まで） 子ども未来課
18日 水曜日    
19日 木曜日    
20日 金曜日    
21日 土曜日    
22日 日曜日    
23日 月曜日    
24日 火曜日 当別町における木質バイオマス利活用ワークショップを開催します！ エネルギー推進室
    【時事】木質バイオマス利活用ワークショップ　Ｈ29.1.24 広報秘書課
    巡回ドック・フレッシュ健診（西コミ） 保健福祉課
    平成２８年分所得税還付申告、

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、住民税申告及び申告相談についてのお知らせ （2月15日まで）		 税務課
25日 水曜日 巡回ドック・フレッシュ健診（ゆとろ） 保健福祉課
26日 木曜日 夜間納税相談（１月第２回） 税務課
    巡回ドック・フレッシュ健診（ゆとろ） 保健福祉課
27日 金曜日    
28日 土曜日    
29日 日曜日    
30日 月曜日    
31日 火曜日 第32回当別町農業委員会総会 農業委員会

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