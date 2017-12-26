サービス概要

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  • 汎用機メインフレームシステムの設計・開発・保守各種要素技術／ツールの開発（通信制御、各種ドライバ、ミドルウェア、開発ツール等）。
  • ファームワェア関連システムの開発 Web系アプリケーションシステム開発。

ネットワークシステム開発

  • インタネットとイントラネットを始めとするさまざまなネットワーク提案から 設計、構築、運用、保守、サポートまで含めの各種サービスの提供します。
  • 大型汎用機システムの運用管理 モバイルシステムのメールサーバー、交換機の設置・構築のコンサルタント。

開発環境

  • 開 発 機 種：Workstation（HP、SUN、IBM）、PC、汎用機（IBM、日立、富士通）、PocketPC 開 発 OS：UNIX（HP-UX、Solaris、AIX）、Windows（95/98/NT/2000）、WindowsCE、 LINUX、FreeBSD、NetBSD、VOS3、OSIV、X-Windows。
  • データ ベース：ORACLE、SQLserver、PostgerSQL、ACCESS、AIM、SYBASE、MYSQL。
  • 開 発 言 語：C、SHC、C#、J# 、VB.NET、JAVA、JSP、JavaScript、Delphi、Perl、VB、VBA、COBOL、WebPump、ASP、XML、HTML、PFC、 Holon、LotusNotes、SQL、PL/SQL、Postgres、Rose2000、Holon8.0、algol 。
  • 開 発 ツール：UML、JBuilder、C++Builder、DBX、TAU、Microsoft Visual Studio .NET。
  • そ の 他：Websphere、WebLogic、Jrun、Tomcat、PeopleSoft、TCP/IP、SNMP、Soap、JavaBean、Corba、 EJB、INFRANET、W-CDMA、

    、ECウイザード 。

得意分野

  • Webサーバーの構築・Webアプリケーション設計・開発（Websphere、Weblogic、Jrun、MVCモデル、J2EE、EJB、.NET） 。
  • データ ベース：ORACLE、SQLserver、PostgerSQL、ACCESS、AIM、SYBASE、MYSQL。
  • オブジェクト指向技術によるシステムの設計・開発（UML、デザインバターン、フレームワーク等） 。
  • 通信・ネットワーク関連システムの設計・開発・保守（TCP/IP、ソケット、SNMP、インタネット、携帯端末等） 。
  • クライアント／サーバーシステムの設計・開発・保守 。
  • データベースの企画・設計・開発（ORACLE、UDB、SQLserver、PostgreSQL、Access、Developer2000等） 。

業務分野

  • W金融／保険システム 。
  • 通信／モバイルシステム。
  • 流通／販売システム。
  • 営業システム。
  • 自動車関連システム。
  • 暗号化／復号化ライブラリ。
  • 画像の処理。

システム開発事業

  • 金融系アプリケーションの開発業務 。
  • 流通系データ、ウェア、ハウス関連システムの開発業務。
  • DB周辺のツールキットの自社開発 。
  • ERPソフト（ORACLE Applications）カスタマイズ。
  • Web系情報システム開発 。
  • クライアント／サーバーシステム向け各種アプリケーション開発 。
  • 汎用機メインフレーム向け各種業務アプリケーション開発。

中国事業紹介

中国の経済は驚異的な発展を遂げており、ＩＴ業界も中国東部中心に１０を超えるソフトウエアパークを拠点とし、 国家的プロジェクトの建設、人材育成、業界発展を強力に推し進めています。今後の日本市場への影響も高くなっています。

ブロードバンドサービスなどの分野の成長が期待されています。一方、ソフトウェア業界は、近年２０％アップの成長率で推移、 その企業数も10,000社を超え、40万人余の技術者が従事しています。現状の中国ＩＴ業界は、情報通信分野では携帯電話の 爆発的普及による関連企業の売上が増えています。日本の多くの企業が発注先として、品質、納期、コスト、コミュニケーション などの問題を解決してくれる強力なパートナーを求めています。

この要求に応えるために、ＮＪＳは以下の開発体制で臨んでいます。
①日本で案件を請け負い、プリッジＳＥは設計メンバーとしてプロジェクトに参画し、業務理解、外部設計書、内部設計書の作成を 行い、プロジェクト全体を把握します。
②プリッジＳＥは、外部・内部設計書を持って、中国で仕様説明し、中国技術者と一緒に詳細設計、製造、単体テストを行います。
③受入テスト、 、結合テスト、、、総合テストと出荷判定は日本で行います。 プリッジＳＥは日本でのバグ修正にも対応することが可能です。