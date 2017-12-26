中国の経済は驚異的な発展を遂げており、ＩＴ業界も中国東部中心に１０を超えるソフトウエアパークを拠点とし、 国家的プロジェクトの建設、人材育成、業界発展を強力に推し進めています。今後の日本市場への影響も高くなっています。

ブロードバンドサービスなどの分野の成長が期待されています。一方、ソフトウェア業界は、近年２０％アップの成長率で推移、 その企業数も10,000社を超え、40万人余の技術者が従事しています。現状の中国ＩＴ業界は、情報通信分野では携帯電話の 爆発的普及による関連企業の売上が増えています。日本の多くの企業が発注先として、品質、納期、コスト、コミュニケーション などの問題を解決してくれる強力なパートナーを求めています。

この要求に応えるために、ＮＪＳは以下の開発体制で臨んでいます。

①日本で案件を請け負い、プリッジＳＥは設計メンバーとしてプロジェクトに参画し、業務理解、外部設計書、内部設計書の作成を 行い、プロジェクト全体を把握します。

②プリッジＳＥは、外部・内部設計書を持って、中国で仕様説明し、中国技術者と一緒に詳細設計、製造、単体テストを行います。

③受入テスト、 、結合テスト、、、総合テストと出荷判定は日本で行います。 プリッジＳＥは日本でのバグ修正にも対応することが可能です。