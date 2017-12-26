[セール品]特注カスタムクラブ タイトリスト 917 D2 ドライバー 三菱 ディアマナ R シャフト コート Seadog アトマイズ

安心感のあるヘッドサイズに、
大きな飛びと高い操作性。
タイトリスト 917 D2 ドライバー
特注カスタムクラブ
460ccヘッドでありながら抜群の操作性を持つ917D2は、ミスヒットに対する許容性が極めて高く、さらに高い打出しとスピンの適正化によって大きなキャリーを実現、飛距離を伸ばします。
●製品特徴
フェースの広範囲で高初速！進化した鍛造フェース
タイトリスト独自のラジアル スピード鍛造フェース。
鍛造フェース部を拡大することで、アクティブ リコイル チャンネル2.0との連動性がさらに良くなり、有効打点エリアが拡大。
広範囲で高初速を生み出します。
さらに精密な調整機能を すべてのプレーヤーに
917Dに新たに搭載されたSURE FIT
CG は、ドロー・フェード ウェイトに入れ替えるだけで、ヘッドの重心をトウ・ヒール方向に移動できる革新的なシステムです。
標準は、ニュートラル ウェイト(12g)を装着。
付属されるドロー・フェード ウェイト(12g)で、プレーヤー自ら、手軽に交換できます
引き締まった打音・打感
ヘッド内部のサウンドリブと丸みを帯びたヘッド設計によって、ツアープレーヤーが好む心地よい打音と打感を生み出しています。
ヘッド体積に応じた最適弾道性能
460ccの917D2は最高水準の高慣性モーメント効果を発揮し、常に安定した理想弾道を生み出します。
ややコンパクトな440ccの917D3は高い慣性モーメントを発揮しながら、操作性を重視。
かつ917D2に比べやや抑えた弾道とスピン量となっておりプレーヤーが意図する弾道を描きやすくなっています。
SURE FIT CG
SURE FIT CGを調節することで、スイングや打点の状況に合わせてヘッドの重心をトウ、またはヒール方向に移動させることが可能。
打点と重心を近づけることでさらに安定した弾道をもたらします。
Active Recoil Channel 2.0
タイトリスト独自のソールの溝、アクティブ リコイル チャンネルを進化させ、その打出しの安定効果をさらに広範囲に広げることに成功。
オフセンターヒット時にも、高いインパクト効率を実現し、大きなキャリーを可能にします。
Radial Speed Face 2.0
タイトリスト独自のラジアル スピード鍛造フェース。
鍛造フェース部を拡大することで、アクティブ リコイル チャンネル2.0との連動性がさらによくなり、有効打点エリアが拡大。
広範囲で高初速を生み出します。
SURE FIT Hosel
タイトリスト独自のロフト角、ライ角2次元独立調整システムSURE FIT Hoselを、917D、917Fにも採用しています。
プレーヤー自ら手軽に16通りの弾道調整が可能です。
●スペック
上記スペック表はカタログ掲載モデルのスペック表となります。
標準グリップ：ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°（M60）
※左用は9.5°のみ
※スペックはSのみ表記（Titleist Speeder 517以外）、2016年9月現在。
※ゴルフクラブの重さ（総重量）は目安としてお考えください。
※上記のスペックは標準ポジション時の数値となります。
※917D2のSURE FIT Hosel は、915、913・910・VG3（2016/2014）
ドライバー用SureFit Tourスリーブ付きシャフトと互換性があります。
※原産国：日本
ヘッドカバー付
ポジションに合った位置にシャフトロゴが来るように調整致します。
シェアフィット・ツアーシステムはポジションによって
シャフトのロゴの位置が変わってきます。
タイトリストでは普段お使い、又は使用予定のポジションをご指定頂きますと
そのポジションに合った位置にシャフトロゴが来るように調整致します。
※ご指定頂いたポジションとは別のポジションにした場合、
場合によってはアドレス時にシャフトロゴが上面や側面になる事が御座います。
ご了承お願い申し上げます。
ご注文前に必ずお読み下さい
特注品につき代金先払いとさせて頂きます。
（クレジットカードの売り上げ請求は商品の発送後に行わせて頂きます）
●クレジット決済、●銀行振込み、●コンビニ決済
のみとさせて頂きます。
（入金確認後のメーカー発注となります）
※代引き決済ではご注文は承れませんのでご注意下さい
●ご入金確認後のメーカー発注になります。
●特注品に付き、返品はお受け致しておりません。予めご了承下さい。
納期について
こちらの商品は2016年10月下旬発売開始予定の商品です。
発売開始以降、メーカーにて特注生産開始となります。
発売開始以降はご注文、決済が完了次第メーカーにオーダーを致します関係で、
決済完了後、2-3週間掛かります。予めご了承下さい。
パーツ欠品により、納期にお時間を頂く場合が御座います。
その際は必ずメールにてご連絡致します。
グリップ・ラインナップ
グリップ下巻き
通常（縦巻き1枚）、螺旋巻き、螺旋2重巻き、からお選び頂けます。
※螺旋巻き／螺旋2重巻きは別途500円の追加料金が必要となります。
注意事項
※タイトリスト専用シャフトについては、先端カットでの対応となります。
※ページ掲載以外のシャフトの関しましては組立て対象シャフトとしてメーカー承認がされておらず、受注致しかねますのでご了承頂きます様お願い申し上げます。
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。
|ヘッドモデル
シャフト-フレックス
シャフトロゴ
長さ
グリップ
グリップトロゴ
グリップ下巻
バランス
装着ポジション-リング
装着ポジション-スリーブ
※
納期
|特注品につきご注文後、ご連絡致します
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