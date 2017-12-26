Tretorn メンズ スニーカー 靴 送料無料 White/Night Base Nylite Knit アメリカ シェトランドウールニットカーディガン 送料無料

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EDB/CMS - WebDAVクライアント接続手順
エクスプローラ (Webフォルダ)

インターネットエクスプローラをお使いの方がWebフォルダとしてEDB/CMSサーバに接続する場合，特に設定する必要はございません．
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以下は，一般的なWebDAVサーバへの接続方法の解説です．普段，インターネットエクスプローラ以外のWebブラウザをご利用の場合等に参考にしてください．(インターネットエクスプローラ以外のWebブラウザをご利用の方には，WebDriveやNetDriveをお勧めいたします)

エクスプローラをWebDAVクライアントとして利用する場合，

，接続方法は主に2種類あります．お好みの方法で接続してください．

(活用のヒント：Webフォルダは，インターネットエクスプローラのお気に入りに登録できます)
エクスプローラ - インターネットエクスプローラからの接続方法
  1. インターネットエクスプローラの「ファイル」メニューから「開く」を選択します．

  1. アドレスを入力し「Webフォルダとして開く」のチェックを入れて「OK」を押します．
「Webフォルダとして開く」のチェックを入れてください．
チェックを入れていないと Valentino レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Bianco Straight Collar Top，通常のWebページとして開きます．

アドレスは「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/」です．

アドレスを「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S個人のEID/」とすることにより，個人用フォルダに直接接続することもできます．
次は認証方法によって手順が異なります．
個人証明書を使った認証
  1. 「デジタル証明書の選択」ウィンドウ上で ，個人証明書を選択し「OK」を押します．
 パスワードを使った認証
  1. ユーザ名とパスワードを入力して「OK」を押します．

個人証明書が正しくインストールされていると，この選択ウィンドウのリストに個人証明書が表示されます．
「キャンセル」すると，右のパスワード認証の設定に移ります．
ユーザ名は「S個人のEID」で，，パスワードはEDBの個人情報に登録したものです．
  1. 認証に成功するとWebフォルダが開きます．

マイネットワークに下のショートカットアイコンが作成されています．

以降はこのアイコンからEDB/CMSサーバへアクセスできます．
また，Webフォルダは，インターネットエクスプローラのお気に入りに登録できます．
エクスプローラ - マイネットワークからの接続方法
  1. 「マイ ネットワーク」を開きます．

デスクトップにマイネットワークアイコンがない場合は，スタートメニューから開いてください．
  1. 「ネットワーク プレースを追加する」を選択して開きます．（2〜7まで ROSSO ランダムタックバックテールスカート アーバンリサーチロッソ【送料無料】，最初の接続時だけの作業です）
あるいは
  1. ウィザードが開いたら「次へ」を押して進みます．

  1. 「別のネットワークの場所を選択」を選び「次へ」を押して進みます．

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  1. 下図のようにアドレスを入力し「次へ」を押して進みます．

アドレスは「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/」です．

アドレスを「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S個人のEID/」とすることにより ALICE + OLIVIA レディース SKIRTS 送料無料 Ivory Mini skirt，個人用フォルダに直接接続することもできます．
次は認証方法によって手順が異なります．
個人証明書を使った認証
  1. 「デジタル証明書の選択」ウィンドウ上で，個人証明書を選択し「OK」を押します．
 パスワードを使った認証
  1. ユーザ名とパスワードを入力して「OK」を押します．

個人証明書が正しくインストールされていると MAISON MARGIELA レディース DRESSES 送料無料 Beige Knee-length dress，この選択ウィンドウのリストに個人証明書が表示されます．
「キャンセル」すると ■プレゼントあり■60,480円⇒SALE:10,800円■正規品■SPECCHIO■スペッチオ■ハイカウント フード付き 膝丈 コート　春コート　スプリングコート　ブラック　フォーマル　結婚式　パーティー　卒園式　卒業式　入学式，右のパスワード認証の設定に移ります．
ユーザ名は「S個人のEID」で，パスワードはEDBの個人情報に登録したものです．
  1. ネットワークプレースの名前を決めて「次へ」を押して進みます．

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どのような名前でも構いません．識別しやすいものにしておくとよいでしょう．
この例では，

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投稿日 2017-12-26
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，，デフォルトのままにしています．
  1. 「完了」を押すと設定は完了です．

マイネットワークに下のショートカットアイコンが作成されます．

以降はこのアイコンからEDB/CMSサーバへアクセスできます．
最終更新日:
{yahoojp}nc03-zzp04-cjia-zd-4155