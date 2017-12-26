エクスプローラ (Webフォルダ)

エクスプローラ - インターネットエクスプローラからの接続方法

インターネットエクスプローラの「ファイル」メニューから「開く」を選択します．





アドレスを入力し「Webフォルダとして開く」のチェックを入れて「OK」を押します．

「Webフォルダとして開く」のチェックを入れてください．

チェックを入れていないと Valentino レディース トップス シャツ ブラウス 送料無料 Bianco Straight Collar Top，通常のWebページとして開きます．



アドレスは「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/」です．



アドレスを「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S個人のEID/」とすることにより，個人用フォルダに直接接続することもできます．

次は認証方法によって手順が異なります．

個人証明書を使った認証

「デジタル証明書の選択」ウィンドウ上で ，個人証明書を選択し「OK」を押します． パスワードを使った認証

ユーザ名とパスワードを入力して「OK」を押します．



個人証明書が正しくインストールされていると，この選択ウィンドウのリストに個人証明書が表示されます．

「キャンセル」すると，右のパスワード認証の設定に移ります．

ユーザ名は「S個人のEID」で，，パスワードはEDBの個人情報に登録したものです．

認証に成功するとWebフォルダが開きます．



マイネットワークに下のショートカットアイコンが作成されています．



以降はこのアイコンからEDB/CMSサーバへアクセスできます．

また，Webフォルダは，インターネットエクスプローラのお気に入りに登録できます．



エクスプローラ - マイネットワークからの接続方法

「マイ ネットワーク」を開きます．



デスクトップにマイネットワークアイコンがない場合は，スタートメニューから開いてください．

「ネットワーク プレースを追加する」を選択して開きます． （2〜7まで ROSSO ランダムタックバックテールスカート アーバンリサーチロッソ【送料無料】，最初の接続時だけの作業です）

あるいは

ウィザードが開いたら「次へ」を押して進みます．





「別のネットワークの場所を選択」を選び「次へ」を押して進みます．



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下図のようにアドレスを入力し「次へ」を押して進みます．



アドレスは「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/」です．



アドレスを「https://cms.db.tokushima-u.ac.jp/DAV/person/S個人のEID/」とすることにより ALICE + OLIVIA レディース SKIRTS 送料無料 Ivory Mini skirt，個人用フォルダに直接接続することもできます．

次は認証方法によって手順が異なります．

個人証明書を使った認証

「デジタル証明書の選択」ウィンドウ上で，個人証明書を選択し「OK」を押します． パスワードを使った認証

ユーザ名とパスワードを入力して「OK」を押します．



個人証明書が正しくインストールされていると MAISON MARGIELA レディース DRESSES 送料無料 Beige Knee-length dress，この選択ウィンドウのリストに個人証明書が表示されます．

「キャンセル」すると ■プレゼントあり■60,480円⇒SALE:10,800円■正規品■SPECCHIO■スペッチオ■ハイカウント フード付き 膝丈 コート 春コート スプリングコート ブラック フォーマル 結婚式 パーティー 卒園式 卒業式 入学式，右のパスワード認証の設定に移ります．

ユーザ名は「S個人のEID」で，パスワードはEDBの個人情報に登録したものです．

ネットワークプレースの名前を決めて「次へ」を押して進みます． Tretorn メンズ スニーカー 靴 送料無料 White/Night Base Nylite Knit アメリカ シェトランドウールニットカーディガン 送料無料

「完了」を押すと設定は完了です．