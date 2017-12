SELF-PORTRAIT レディース SKIRTS 送料無料 Black 3/4 length skirt 礼装用 ドレス ハニーミーハニー専門店

Sorry. This content use IFrame

2017/06/09 【TORANOTEC】フィンテックのTORANOTEC、おつりで投資サービス「トラノコ」を提供開始~買い物のおつりを5円から分散投資、誰もが投資家になれる世界を実現 | by:ウェブ管理者

「すべての人を投資家に」を掲げるトラノテックでは、毎日の「おつり」を5円から1円刻みで分散投資することができるサービス「トラノコ」を提供することにより、人々が将来に向けた投資を検討する際の課題であった「まとまったお金が必要」という大きな障壁を排除、本日より日本の誰もが投資家になれる世界を実現しました。トラノテックは、トラノコを通して投資を人々の日常生活の一部にし、ご利用の皆様が無理なく、楽しく、簡単に、長期的な資産形成をしていただけるよう高品質なサービス提供に努めてまいります。

また 、この度、トラノコのサービス開始にあたり、大手家計簿アプリのマネーフォワード, Moneytree*1, およびZaimとの連携契約を締結致しましたので合わせてお知らせいたします。

「おつりで投資」の元となる日々のお買い物のデータは、 2017年6月7日(東京) - 資産運用アプリの開発・運営を行うフィンテック企業、TORANOTEC株式会社(本社:東京、代表取締役社長:ジャスティン・バロック、、以下:「トラノテック」)は、本日よりおつりで投資サービス「トラノコ」の提供を開始致しましたのでお知らせ致します。トラノコは、クレジット・カードやデビット・カード、公共交通機関共通乗車カード等から日々のお買い物の「おつり」を毎日コツコツ、自然と投資資金を積み上げ、楽しく簡単に資産運用を行うことができるサービスです。「すべての人を投資家に」を掲げるトラノテックでは、毎日の「おつり」を5円から1円刻みで分散投資することができるサービス「トラノコ」を提供することにより、人々が将来に向けた投資を検討する際の課題であった「まとまったお金が必要」という大きな障壁を排除、本日より日本の誰もが投資家になれる世界を実現しました。トラノテックは、トラノコを通して投資を人々の日常生活の一部にし、ご利用の皆様が無理なく、楽しく、簡単に、長期的な資産形成をしていただけるよう高品質なサービス提供に努めてまいります。また 、この度、トラノコのサービス開始にあたり、大手家計簿アプリのマネーフォワード, Moneytree*1, およびZaimとの連携契約を締結致しましたので合わせてお知らせいたします。「おつりで投資」の元となる日々のお買い物のデータは、 、「トラノコ」内の「トラノコおつり捕捉サービス」でクレジットカード、電子マネー、ポイントカードなどの情報をご登録*2いただくことにより簡単にトラノコで把握できるようになります。「おつり」の金額を算出する単位は、ご利用者がトラノコで100円、500円、1000円単位のいずれかに設定できます。加えて、マネーフォワード、Moneytree*1、およびZaimの家計簿アプリをご利用の皆様には、家計簿アプリに蓄積されたお買い物データを「トラノコ」に連携させることで、新たにデータ登録をせずに簡単に「おつりで投資」を開始できます。

*1 Moneytreeとのシステム連携は、2017年夏頃を予定しております。

*2一部対応できないものもございます。



原文はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000023255.html

