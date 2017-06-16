σ(･_･)は、いわゆる社宅と言われるものに住んでいます。今回、１０年振りの火災報知機の交換です。天井にある、これです(*^。^*)そこで、交換するに立ち合いが必要になり、部屋を片付けました～南信州に来て２年。部屋に色んなものが散在していました・・台所と２部屋。普段は６畳１部屋のみの使用で、４畳半の部屋は荷物置き場。この火災報知器が、普段生活している６畳一間だけと思っていました。なので、４畳半の部屋にあらゆる荷物を放り込みました。そして、何もない6畳間を見てもらい、 、早く検査を終わらせようと思っていたら、検査官「そちら(４畳半)の部屋にも、火災報知器がありますから、交換が必要ですね。」σ(･_･)「そっちの部屋には、ないと思いますよ。」普段使っていないので、有るのか無いのかも不明での発言。検査官「あそこに、有りましたね～」と 、荷物が散在した部屋に・・・普段から、部屋の片づけが大事だと思いました♪