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ちび　まったり日記

下伊那からの情報が、いっぱいだに(*^。^*)

火災報知器

2017/07/31
σ(･_･)は、いわゆる社宅と言われるものに住んでいます。
今回、１０年振りの火災報知機の交換です。
天井にある、これです(*^。^*)


そこで、交換するに立ち合いが必要になり、
部屋を片付けました～

南信州に来て２年。
部屋に色んなものが散在していました・・
台所と２部屋。
普段は６畳１部屋のみの使用で、４畳半の部屋は荷物置き場。

この火災報知器が、普段生活している６畳一間だけと思っていました。
なので、４畳半の部屋にあらゆる荷物を放り込みました。
そして、何もない6畳間を見てもらい、 、
早く検査を終わらせようと思っていたら、

検査官「そちら(４畳半)の部屋にも、火災報知器がありますから、
　　　　交換が必要ですね。」
σ(･_･)「そっちの部屋には、ないと思いますよ。」
普段使っていないので、有るのか無いのかも不明での発言。
検査官「あそこに、有りましたね～」
と 、荷物が散在した部屋に・・・

普段から、部屋の片づけが大事だと思いました♪



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